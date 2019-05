Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis nedēļas nogalē Liepājā notikušajā konfliktā nav guvis nopietnus savainojumus, ziņo ESPN.

Svētdienas vakarā internetu pāršalca video, kurā redzams kā pie kāda naktslokāla Liepājā Porziņģim pārsista uzacs un saplēsts krekls.

Tāpat izplatīts audio ieraksts, kurā dzirdama Porziņģa balss.

“Man tur piečakarējās, uzkrāmēja man pirmo, tad es sāku maukt atpakaļ. Tad tur it kā norimās vienu brīdi. Vienu manējo jau tur uzreiz noguldīja, nē, divus noguldīja uzreiz. Kaut kādi karostnieki. Un tad norimās... Tad viens ar krēslu meta – trāpīja man pa galvu un vēl vienam čomam... Vairāki tur tie krēsli lidoja. Un tad atkal!" skaidroja sportists.

"Tad es to vienu noķēru, noguldīju. Sadauzīju viņam normāli seju un tad kaut kā mani nogrūda nost, es cēlos un kāpos atpakaļ, bet viens man tur tā uztrāpīja – to pieri pārsita. Visa seja asiņaina, bet tā viss labi, to roku tikai mazliet sačakarēju, bet būs labi," atstāstīja Porziņģis.

Šobrīd par konfliktu ir pretrunīga informācija, bet respektablais ESPN, atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo, ka Porziņģim iesists ar kādu objektu, taču basketbolists kautiņā nav nopietni cietis.

Tikmēr "The Athletic" apskatnieks Šems Karanija ziņo, ka Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" izmeklē incidentu.

"Pēc šobrīd rīcībā esošās informācijas Porziņģim ir uzbrukts pie kluba un viņam sists ar kādu priekšmetu," raksta Karanija.

Kristapa brālis Mārtiņš iepriekš portālam Sportacentrs.com norādīja, ka viņam nav plašāku komentāru, ko piedāvāt, un tieši tāpat atbildēja arī vēlāk uz rakstiskajiem jautājumiem par iespējamo traumu un rokas lūzumu.

Valsts policija portālu informēja, ka 12.maijā pulksten 04:51 saņemts izsaukums par konfliktu Liepājā, Zivju ielā. Likumsargi konstatēja, ka vairākas personas savstarpēji konfliktēja un vizuāli bija redzams, ka ir cietuši cilvēki. Lai izšķirtu konfliktu, Valsts policijas amatpersonām bija jāpielieto speclīdzekļi – piparu gāze. Kad konflikts tika izšķirts, divas personas, dzimušas 1994. un 1992.gadā, tika nodotas mediķiem apskatei. Acīmredzot, starp tiem nav bijis Porziņģis, jo basketbolists dzimis 1995.gadā.

Neskatoties uz to, ka tobrīd, notikuma vietā cietušie atteicās no policijas palīdzības un iejaukšanās, kā arī vēl līdz šim brīdim Valsts policijā nav saņemta neviena pretenzija vai sūdzība ne par konfliktā iesaistītajām personām, ne arī par notikušo vai gūtajiem miesas bojājumiem, šobrīd Valsts policijā par notikušo ir uzsākta resoriskā pārbaude lai noskaidrotu konflikta iemeslus un notikušā apstākļus.

Porziņģis šovasar kļūs par ierobežoti brīvo aģentu, bet "Mavericks" pēc viņa piesaistīšanas likusi noprast, ka varētu piedāvāt latvietim maksimālo līgumu.

Porziņģis šajā sezonā turpināja dziedēt pērn februārī gūti krustenisko saišu savainojumu, kā dēļ laukumā neatgriezās.

Līdz šim viņš savas NBA karjeras laikā 186 spēlēs vidēji iemetis 17,8 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu. Savukārt iepriekšējā sezonā viņš 48 spēlēs caurmērā guva 22,7 punktus, izcīnīja 6,6 atlēkušās bumbas un bloķēja 2,4 metienus.

Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par konfliktu, kurā iesaistīts Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" zvaigzne Kristaps Porziņģis, šovakar vēsta raidījums "LNT Ziņas".

Ja vēl pirmdienas rītā policija paziņoja, ka sākta resoriskā pārbaude, tad VP Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova aģentūrai LETA apstiprināja, ka dienas beigās izvērtējot situāciju, nolemts sākt kriminālprocesu.

