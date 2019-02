Nacionālās basketbola asociācijas klubs Ņujorkas „Knicks” oficiāli paziņojis, ka veicis maiņas darījumu, kura rezultāta Kristaps Porziņģis ir kļuvis par Dalasas „Mavericks” basketbolistu.

Kristaps Porziņģis tika izvēlēts NBA draftā 2015. gadā ar ceturto numuru un nonāca Ņujorkas „Knicks” komandā, kurā pavadīja savas NBA karjeras pirmos trīs ar pusi gadus. Porziņģis Ņujorkas rindās kļuva par 2015./16. gada sezonas debitantu simboliskās izlases dalībnieku, divreiz tika izraudzīts dalībai Uzlecošo zvaigžņu spēlē un pagājušajā sezonā izpelnījās pagodinošo uzaicinājumu Visu zvaigžņu spēli, piesakot sevi kā vienu no labākajiem līgas jaunajiem spēlētājiem.

Viņa progresu ļoti skarbi iedragāja 2018. gada sestā februāra spēle pret Milvoki, kurā Porziņģis guva smagu ceļgala traumu, no kuras joprojām atgūstas. Izrādījies, ka tieši šī bijusi Porziņģa pēdējā spēle „Knicks” sastāvā, jo šonakt Ņujorkas klubs apstiprināja Ziemeļamerikas mediju vēstīto, pavēstot, ka Porziņģis ticis iekļauts maiņas darījumā ar Dalasas „Mavericks”.

Kristaps Porziņģis vakart tikās ar Ņujorkas „Knicks” vadību, un tikšanās laikā pauda savas bažas par kluba nākotni un savu lomu tajā. ESPN pēc tam vēstīja, ka „Knicks” vadība no Porziņģa guvusi iespaidu, ka latviešu uzbrucējs dotu priekšroku tikt aizmainīts.

Kopā ar Porziņģi uz Dalasu aizmainīti arī aizsargi Tims Hārdevejs un Kortnijs Lī, kuriem ir bagātīgi līgumi arī uz nākamo sezonu, kā arī saspēles vadītāju Treju Bērku. „Mavericks” pretim uz Ņujorku sūta savu centra spēlētāju Deandrē Džordanu un tālmetienu snaiperi Vesliju Metjūzu, savu pamatsastāva saspēles vadītāju Denisu Smitu, kurš tika izraudzīts 2017. gada draftā ar devīto numuru, tieši pēc „Knicks” drafta izvēles, ar kuru tika izraudzīts Franks Nilikinā. Tāpat Dalasa darījumā iekļāvusi divas drafta pirmās kārtas izvēles, par kurām gan „Knicks” paziņojumā nav sniegtas detaļas, proti, kura gada izvēles tās ir. ESPN vēsta, ka Dalasa aizmainījusi 2021. un 2023. gada izvēles tiesības.

„Kā jau tas ierasts šajā gada posmā, mēs izvērtējām dažādas iespējas potenciālo maiņas darījumu veikšanā,” Ņujorkas „Knicks” paziņojumā citēts ģenerālmenedžeris Skots Perijs. „Ņemot vērā neskaidrību par Kristapa brīvā aģenta statusu vasarā un viņa šodienas pieprasījumu tikt aizmainītam, mēs veicām maiņas darījumu, par kuru esam pārliecināti, ka tas uzlabo mūsu klubu. Pateicamies Kristapam, Timam, Kortnijam un Trejam par ieguldījumu klubā un novēlam visu to labāko.”

Porziņģis par brīvo aģentu kļūs šovasar, taču Perija piesauktā „neskaidrība” ir nedaudz mulsinoša, jo „Knicks” būtu tiesības pielīdzināt jebkuras citas komandas piedāvājumu, kā arī pašai piedāvāt Porziņģim maksimālo līgumu, kas turklāt būtu krietni lielāks nekā varētu piedāvāt citas komandas. Turklāt tieši „Knicks” radīja situāciju, ka Porziņģis kļūs par ierobežoto brīvo aģentu, jo izvēlējās nepagarināt ar viņu līgumu 2018. gada rudenī, kad bija iespēja laicīgi pagarināt līgumu.

Noslēgto darījumu oficiāli apstiprinājusi arī Dalasas „Mavericks”, kura, lai atbrīvotu vietu sastāvā, nolēmusi atlaist uzbrucēju Reju Spoldingu, 2018. gada draftā ar 56. numuru izvēlēto spēlētāju, kurš gan šosezon NBA bija spēlējis minimāli.

„The Athletic” iepriekš vēstīja, ka Porziņģis plānojot informēt „Mavericks” vienību par saviem plāniem vasarā pieņemt tikai kvalifikācijas līgumu, tādējādi 2020. gadā kļūstot par neierobežotu brīvo aģentu, taču vēlāk sekoja ziņas, ka Porziņģis pilnībā vēl nav izlēmis un vispirms vēlas iepazīties ar „Mavericks” organizāciju. Porziņģis šodien kļuvis par slaveno eiropiešu Dirka Novicka un Lukas Dončiča komandas biedru, kā arī nonācis pie galvenā trenera Rika Kārlaila, 2002. gada NBA sezonas labākā trenera un 2011. gada NBA čempiona.

"Mavericks" ar 23 uzvarām 50 spēlēs šobrīd ieņem 12. vietu Rietumu konferencē, kamēr Porziņģis atstājis komandu, kas atrodas pēdējā vietā līgā, zaudējusi 12 spēlēs pēc kārtas un turpinājusi attaisnot savu reputāciju kā haosa pārņemta vienība. Porziņģis Ņujorkā trīs ar pusi sezonās pieredzēja četrus galvenos trenerus un divus kluba prezidentus, noskatījās, kā no kluba tiek izstumts un aizmainīts "Knicks" zvaigzne Karmelo Entonijs, kā arī piedzīvoja 194 zaudējumus 296 spēlēs laikā, kad viņš bija "Knicks" spēlētāja statusā.

