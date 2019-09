Pērc BK “Liepāja” sezonas abonementu un laimē divas biļetes uz Eirolīgas spēli Kauņā!

Atslēgvārdi bk liepāja | basketbols

Katrs BK “Liepāja” sezonas abonements saņems ne tikai pozitīvas emocijas mūsu mājas spēlēs, bet arī baltu Fanu kreklu un piedalīsies izlozē šā gada 29.decembrī, kur galvenā balva ir bijušā Liepājas spēlētāja Jāņa Timmas dāvātā Eirolīgas spēles Kauņas “Žalgiris” – Maskavas apgabala “Khimki” apmeklējums 2 personām (nodrošinot arī viesnīcu Kauņā).

Tāpat 29.decembra spēles izlozē tiks sadalītas vairākas citas mūsu sadarbības partneru balvas: viesnīcas “Jūrnieka Ligzda” trīs dāvanu kartes 20 EUR vērtībā, “ProBasketball” īpašo VIP klienta karti, piecus 2020.gada sienas kalendārus no “Liepājas Enerģijas”, desmit “Mangaļu” Active dzērienu iepakojumus, vienu dāvanu komplektu no LOC Baseins & SPA (apmeklējums divām personām, dvielis, čības), “LSEZ” trīs īpašie dāvanu komplekti un trīs dāvanu kartes 50 EUR vērtībā no “Sporta Punkts”.

Abonementu sezonas maksa ir 50 EUR, bet studentiem, skolēniem uzrādot apliecību 20 EUR. Abonementi nopērkami visās “Biļešu Serviss” kasēs kā arī internetā https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/sports/basketbols/abonements-pafbet-latvijas-igaunijas-basketbola-liga-295668/

Iegādātos abonementus iespējams apmainīt pret Abonementu karti un saņemt Fanu kreklu biedrības “Sporta klubs Liepājas basketbols” birojā, LOC, Brīvības ielā 39, 314.kabinetā, iepriekš sazinoties rakstot: info@liepajasbasketbols.lv vai zvanot: 26444265.

Atbalsti Sa-Vējos!