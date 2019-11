Bez zaudējumiem vairs tikai četras komandas

Aizvadītajā nedēļā Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas visas 3. kārtas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Kopumā norisinājās sešas spēles, no kurām divas ritēja līdzīgā cīņā. Jau pēc trijām spēļu kārtām iezīmējušāsies pirmie līderi, jo bez zaudējumiem abās divīzijās kopumā palikušas vairs tikai četras komandas.

Pirmā trešās kārtas spēle tika aizvadīta trešdienas vakarā, kad laukumā izgāja “Fēnikss” un “LSSS” basketbolisti. Abām komandām šī bija ārkārtīgi svarīga cīņa, jo turnīra tabulā vienības atradās līdzās viena otrai. Lai arī spēles pirmais puslaiks ritēja līdzīgā cīņā, tomēr mača lūzums notika trešajā ceturksnī, kuru laikā gados pieredzējušākiem “Fēnikss” basketbolistiem izdevās atrauties un beigu beigās izcīnīt otro panākumu čempionātā ar rezultātu 72:59. Uzvarētājiem Uzvarētājiem labākais ar 12 gūtajiem punktiem bija Jānis Sudmalis, taču “LSSS” no zaudējuma neglāba arī komandas līdera Hardija Cebra 20 gūtie punkti.

Sestdien tika aizvadītas atlikušās piecas 3.kārtas spēles un kā pirmās laukumā izgāja 1.divīzijas komandas “Kempings ODS” un “LPPP/Nīca”. Spēles liktenis tika izšķirts jau pirmajās 10 minūtēs un galarezultātā “LPPP/Nīca” izcīnīja vairāk nekā pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 105:57. Līdzīgā veidā ar saviem pretiniekiem izrēķinājās arī 2.divīzijas komanda “Lesjofors”, kas ar rezultātu 93:49 sakāva “Liepājas Universitātes” basketbolistus. Pie salīdzinoši viegla panākuma šajā dienā tika arī “Ģeodēzists”, kas ar rezultātu 92:66 pārspēja “Promenade Hotel” vienību, sagādājot komandai jau trešo neveiksmi līdzšinējās trijās spēlēs.

Spraigas un saspringtas izvērtās divas šīs dienas cīņas. Vispirms “Gavieze” tikai pēdējās 10 minūtēs spēja salauzt sīkstās SK “Jumts” komandas pretestību, izcīnot otro panākumu čempionātā ar rezultātu 82:66. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 24 gūtajiem punktiem bija Reinis Līnis. Savukārt SK “Jumts” komandu no zaudējuma neglāba arī Kārļa Mickāna un Naura Galdika 15 gūtie punkti. Līdzīga spēkošanās ritēja arī dienas noslēdzošajā spēlē starp “Grobiņas” un “Oskara Transports” komandām. Spēles sākumu nedaudz labāk iesāka grobiņnieki, izvirzoties vadībā, taču tad pamazām sāka iespēlēties arī iepriekšējā gada vicečempioni “Oskara Transports”, pārņemot vadību mačā. Atdot vadības grožus pretiniekiem tā arī neļāva un “Oskara Transports” izcīnīja savu otro panākumu čempionātā ar rezultātu 70:63, tādējādi grobiņniekiem sagādājot pirmo neveiksmi čempionātā. Uzvarētājiem teicamu sniegumu nodemonstrēja Edgars Sviklis, kurš pretinieku grozā salādēja 27 punktus. Savukārt “Grobiņas” komanda glābējs ar 19 punktiem nebija arī Kārlis Grigaļūns.

Nākošās cīņas tiks aizvadītas jau šajā nedēļas nogalē. Vispirms sestdien no pulksten 12:30 tiks aizvadītas pirmās trīs 4. kārtas spēles, no kurām viena notiks 1.divīzijas ietvaros, bet divas 2.divīzijā. Īpaši spraiga un interesanta solās būt vienīgā 1.divīzijas spēle starp čempionāta vadošajām komandām “Ģeodēzists” un “LPPP/Nīca”. Šīs spēles sākums pulksten 15:30. Savukārt svētdien no pulksten 12:00 turpināsies 4.kārtas spēles un šajā dienā divi mači norisināsies 1.divīzijas ietvaros, bet viena cīņa norisināsies arī 2.divīzijā. Visas spēles sestdien un svētdien norisināsies LOC sporta zālē Nr.4 (volejbola zālē) un ieeja skatītājiem ir bezmaksas.

Trešās spēļu kārtas rezultāti (13. novembris):

“LSSS” – “Fēnikss” 59:72 (17:23, 19:19, 6:18, 17:12)

“LSSS”: Cebris 20, Vētra 17, Kravcovs 8, Pauls Prokners 6, Briška 6, Emīls Prokners 2, Brūveris, Timbra, Stumbris

“Fēnikss”: Sudmalis 12, Fedotovs 11, Mincenbergs 11, Silavs 10, Būčiņš 10, Gailītis 6, Egliens 6, Ločmelis 4, Viče 2

Trešās spēļu kārtas rezultāti (16. novembris):

“Kempings ODS” – “LPPP/Nīca” 57:105 (8:20, 13:32, 23:29, 13:24)

“Kempings ODS”: Gūža 15, Silenieks 10, Konovaļčiks 9, Lauva 6, Simsons 5, Biters 4, Rodovičs 3, Kalve 3, Rāts 2, Dreimanis

“LPPP/Nīca”: Pusaudzis 21, Fricbergs 15, Kalējs 14, Štībelis 12, Korps 11, Herings 8, Rusmanis 7, Petermanis 6, Pīternieks 6, Leiteris 5, Otto

“Gavieze” – SK “Jumts” 82:66 (25:18, 10:15, 26:21, 21:12)

“Gavieze”: Līnis 24, Smiltnieks 16, Pričins 14, Šļoža 10, Sviķkalns 6, Kulpe 5, Edgars Dūčis 4, Krauklis 3, Jankavs

SK “Jumts”: Mickāns 15, Nauris Galdiks 15, Frīdenbergs 12, Ceplenieks 11, Šteinbergs 3, Zemgalis 2, Artis Galdiks 2, Bergs 2, Embutnieks 2, Sveilis 2, Kampars

“Liepājas Universitāte” – “Lesjofors” 49:93 (13:22, 7:23, 14:18, 15:30)

“Liepājas Universitāte”: Rāts 13, Vikštrēms 12, Zudavs 11, Saldenieks 7, Staševskis 2, Gindra 2, Kārkliņš 2, Jankovskis

“Lesjofors”: Stončaitis 20, Artis Zvirbulis 17, Veršelis 15, Bauze 15, Eihvalds 11, Andris Zvirbulis 9, Asars 4, Atvars 2

“Promenade Hotel” – “Ģeodēzists” 66:92 (11:18, 13:29, 22:20, 20:25)

“Promenade Hotel”: Jansons 21, Malkevičs 16, Liniņš 13, Kočetkovs 8, Kravčenko 4, Kalendra 3, Semenkovs 1, Sprūde, Dzērvēns

“Ģeodēzists”: Jagmins 22, Jānis Ķudis 22, Egle 21, Arturs Ķudis 16, Freimanis 7, Auznieks 2, Nudiens 2, Muižnieks

“Grobiņa” – “Oskara Transports” 63:70 (20:16, 12:20, 19:21, 12:13)

“Grobiņa”: Grigaļūns 19, Lasmanis 10, Rolands Silnieks 8, Ozolnieks 7, Mizēns 5, Dejus 5, Bumbulis 4, Edijs Silnieks 4, Kalvāns 1

“Oskara Transports”: Sviklis 27, Sils 16, Lūsis 14, Pirktiņš 8, Kristaps Kabiņeckis 3, Trofimovs 2, Pirtnieks

Spēļu kalendārs (23. novembris):

12:30 “LSSS” – SK “Jumts” (2.divīzija)

14:00 “Lesjofors” – “Kraukļi” (2.divīzija)

15:30 “Ģeodēzists” – “LPPP/Nīca” (1.divīzija)