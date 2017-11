“Fēnikss” un „Ģeodēzists” pārņem līderpozīcijas

Aizvadītajā nedēļā, no 22. līdz 26. novembrim, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas visas ceturtās kārtas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Kopumā norisinājās septiņas spēles gan pirmās, gan otrās divīzijas ietvaros. Pateicoties uzvarām arī ceturtajā kārtā līderpozīcijas pārņēmušas “Fēnikss” un “Ģeodēzists” komandas.

Šā gada čempionātā startē 15 komandas, kuras savas cīņas aizvada divās divīzijās. Pēc spēka augstākajā līgā jeb 1.divīzijā startē septiņas komandas – iepriekšējā gada čempioni “Oskara Transports”, vicečempioni “LPPP/Nīca”, bronzas godalgas ieguvēji “Liepājas Universitāte”, “Ģeodēzists” un “Lesjofors”, kā arī divas spēcīgākās iepriekšējās sezonas 2.divīzijas komandas “Simauto/LPPP” un “LSSS”. Savukārt 2.divīzija ir pārstāvēta ar astoņām komandām – TK “Oga”, “Pāvilostas novads”, “LSSS 2” un piecām jaunpienācējām “Promenade Hotel”, “Fēnikss”, BK “Kraukļi”, “Kvartāls/Parabelum” un “Gavieze”.

Ceturtās kārtas spēles tika uzsāktas jau trešdienas vakarā, kad Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņi mērojās spēkiem ar “LPPP/Nīca” basketbolistiem. Lai arī mača sākumā labāk darbojās “LSSS” komanda, tomēr sākot ar otro ceturksni vadības grožus pārņēma pašreizējie vicečempioni “LPPP/Nīca”, kas beigu beigās izcīnīja panākumu ar rezultātu 90:65. Uzvarētājiem labākais ar 36 gūtajiem punktiem bija Matīss Caune, bet “LSSS” rindās ar 20 punktiem izcēlās Rūdolfs Dreimanis.

Ceturtdienas vakarā norisinājās nākošās divas ceturtās kārtas spēles 2.divīzijas ietvaros, kur pie pārliecinošām uzvarām tika “Kraukļu” un “Fēnikss” basketbolisti, pārspējot, attiecīgi, TK “Oga” un “LSSS 2” komandas ar vairāk kā 20 punktu starpību. Pateicoties šim panākumam “Fēnikss” basketbolisti pārņēma 2.divīzijas līderpozīcijas, līdz šim četrās spēlēs cīnoties bez zaudējumiem.

Sestdien norisinājās vēl divas spēles, kur pie uzvarām tika “Ģeodēzists” un “Promenade Hotel” komandas. Vispirms 1.divīzijas ietvaros mērnieki sīvā cīņā piespieda kapitulēt pašreizējiem čempioniem “Oskara Transports” ar rezultātu 71:67, tādējādi likumsakarīgi pārņemot vadību 1.divīzijā, četrās spēlēs cīnoties bez zaudējumiem. Savukārt “Promenade Hotel” pēdējās 10 minūtēs spēja nolauzt sīkstās “Gaviezes” komandas pretestību ar rezultātu 71:58, tādējādi sagādājot komandai tikai pirmo zaudējumu šajā čempionātā.

Svētdien norisinājās pēdējās divas 4.kārtas spēles. Kā pirmie spēkiem mērojās 2.divīzijas pārstāvji „Kvartāls/Parabelum” un „Pāvilostas novads”, kuri līdz šim uzvaras garšu vēl nebija izjutuši. No gaidītās līdzīgās cīņas “čiks vien sanāca”, jo “Pāvilostas novads” jau no mača pirmajām minūtēm pārņēma drošu vadību un beigu beigās izcīnīj graujošu savu pirmo uzvaru čempionātā ar rezultātu 89:38. Uzvarētājiem labākais ar 25 gūtajiem punktiem bija Kaspars Kviesis, bet 16 punktus pievienoja Reinis Trofimovs. Svētdienas un šīs kārtas pēdējā mačā laukumā izgāja 1.divīzijas komandas “LPPP/Nīca” un “Simauto/LPPP”. Pēc trijām līdzīgām ceturtdaļām pēdējās 10 minūtes tomēr salika visu pa plauktiņiem un “LPPP/Nīca” svinēja uzvaru mačā ar rezultātu 86:73. Zīmīgi, ka divi no “LPPP/Nīcas” spēlētājiem guva teju tikpat daudz punktus, kā visa “Simauto/LPPP” komanda kopumā. Artūrs Malakausks uzvaru kaldināja ar 39 gūtajiem punktiem, bet Dāvis Silenieks pievienoja 31 gūto punktu. Savukārt “Simauto/LPPP” komandu no zaudējuma neglāba arī Edgara Kaspara 22 gūtie punkti.

Nākošās cīņas tiks aizvadītas jau nākošajā nedēļā. Trešdien, un piektdien norisināsies pirmās divas piektās kārtas spēles, bet sestdien un svētdien atlikušās sešas piektās kārtas spēles. Norises vieta paliek nemainīga – Liepājas Olimpiskais centrs un ieeja skatītājiem ir bezmaksas.

Ceturtās spēļu kārtas rezultāti (22. novembris):

“LSSS” – “ LPPP/Nīca” 65:90 (21:19, 9:26, 23:26, 12:19)

“LSSS”: Dreimanis 20, Šulcs 14, Linards Katlaps 10, Jurkevics 9, Herings 8, Ārenieks 2, Rusmanis 2, Ozols, Matīss Katlaps

“LPPP/Nīca”: Caune 36, Ansons 15, Leiteris 13, Silenieks 12, Otto 7, Malakausks 7.

Ceturtās spēļu kārtas rezultāti (23. novembris):

“Kraukļi” – TK “Oga” 81:60 (20:14, 25:12, 17:14, 19:20)

“Kraukļi”: Didzis Vilnītis 22, Ābele 20, Dāvis Šveiduks 12, Modris Šveiduks 7, Glazūns 6, Olbačevskis 5, Mazais 4, Krauja 3, Kolbergs 2, Jānis Vilnītis

TK “Oga”: Krūmiņš 14, Kaspars Kristvalds 14, Nauris Galdiks 12, Simsons 10, Saldenieks 5, Niķelis 3, Zudavs 2, Mihailovs, Kampars.

“Fēnikss” – “LSSS 2” 70:44 (27:5, 20:12, 9:14, 14:13)

“Fēnikss”: Kazāks 16, Fedotovs 13, Silavs 11, Andersons 9, Plūme 8, Būčiņš 6, Gints Ločmelis 4, Ellers 2, Viče 1, Uldis Gailītis

“LSSS 2”: Ābele 13, Rāts 10, Briška 5, Magazeins 4, Lubiņš 4, Šisko 4, Pauls Prokners 2, Emīls Prokners 2, Svilis, Šulcs, Slūka.

Ceturtās spēļu kārtas rezultāti (25. novembris):

“Ģeodēzists” – “Oskara Transports” 71:67 (15:12, 17:18, 16:17, 23:20)

“Ģeodēzists”: Freimanis 31, Egle 12, Tomašs 12, Jagmins 6, Spinga 5, Jānis Ķudis 3, Dejus 2

“Oskara Transports”: Lūsis 18, Tiškus 11, Jančauskis 10, Zariņš 10, Raivis Kabiņeckis 9, Pirktiņš 5, Muskats 4, Semenkovs, Kristaps Kabiņeckis, Aivis Sils.

“Promenade Hotel” – „Gavieze” 71:58 (20:21, 18:14, 7:11, 26:12)

“Promenade Hotel”: Ulpis 25, Kravčenko 14, Liniņš 14, Toms Dzērvēns 7, Gaļkints 4, Atis Dzērvēns 3, Kočetkovs 2, Ziedkalns 2, Skābardis, Grīnvalds

„Gavieze”: Šļoža 12, Pričins 12, Sviķkalns 12, Smiltnieks 11, Līnis 7, Kulpe 2, Dūčis 2, Mackars, Krauklis.

Ceturtās spēļu kārtas rezultāti (26. novembris):

“Kvartāls/Parabelum” – “Pāvilostas novads” 38:89 (10:26, 9:18, 14:24, 5:21)

“Kvartāls/Parabelum”: Šnipke 9, Putāns 6, Raišis 6, Zemgalis 6, Paškus 4, Pramalts 3, Zvirs 2, Šteinbergs 2, Ķigulis, Bergs

“Pāvilostas novads”: Kviesis 25, Trofimovs 16, Reteris 10, Tomilovs 10, Jakubauskis 7, Pirtnieks 6, Semenkovs 6, Pētermanis 5, Vikštrēms 2, Burkēvics 2, Jegoruškins, Vērnieks.

“LPPP/Nīca” – „Simauto/LPPP” 86:73 (24:24, 20:12, 19:23, 23:14)

“LPPP/Nīca”: Malakausks 39, Silenieks 31, Kalējs 10, Leiteris 4, Otto 2

„Simauto/LPPP”: Kaspars 22, Auznieks 20, Zvirbulis 19, Ate 4, Veilands 3, Miķelsons 3, Gints Novickis 2, Ģirts Novickis.

Spēļu kalendārs (29. novembris):

19:30 “Lesjofors” – “LSSS” (1.divīzija)

Spēļu kalendārs (1. decembris):

19:30 "LSSS 2" - "Promenade Hotel" (2.divīzija)

Spēļu kalendārs (2. decembris):

13:30 “Ģeodēzists” – “Lesjofors” (1.divīzija)

15:00 "Kvartāls/Parabelum" - "Kraukļi" (2.divīzija)

16:30 TK "Oga" - "Gavieze" (2.divīzija)