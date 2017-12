„Gavieze” divos pagarinājumos izglābjas pret TK „Ogu”

Aizvadītajā nedēļā, no 29. novembra līdz 3. decembrim, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas visas piektās kārtas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Kopumā norisinājās astoņas spēles gan pirmās, gan otrās divīzijas ietvaros. Jau otro reizi šajā čempionātā kādā no spēlēm bija nepieciešami divi pagarinājumi, kur šoreiz veiksme uzsmaidīja „Gaviezes” basketbolistiem cīņā pret TK „Ogas” komandu.

Šā gada čempionātā startē 15 komandas, kuras savas cīņas aizvada divās divīzijās. Pēc spēka augstākajā līgā jeb 1.divīzijā startē septiņas komandas – iepriekšējā gada čempioni “Oskara Transports”, vicečempioni “LPPP/Nīca”, bronzas godalgas ieguvēji “Liepājas Universitāte”, “Ģeodēzists” un “Lesjofors”, kā arī divas spēcīgākās iepriekšējās sezonas 2.divīzijas komandas “Simauto/LPPP” un “LSSS”. Savukārt 2.divīzija ir pārstāvēta ar astoņām komandām – TK “Oga”, “Pāvilostas novads”, “LSSS 2” un piecām jaunpienācējām “Promenade Hotel”, “Fēnikss”, BK “Kraukļi”, “Kvartāls/Parabelum” un “Gavieze”.

Piektās kārtas spēles tika uzsāktas jau trešdienas vakarā, kad Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņi mērojās spēkiem ar “Lesjofors” basketbolistiem. Spēle aizritēja ļoti līdzīgi un mača liktenis izšķīrās tikai pēdējās minūtēs, kur sekmīgāki izrādījās gados pieredzējušākie “Lesjofors” basketbolisti, tādējādi izcīnot panākumu ar rezultātu 68:62. Uzvarētājiem labākais ar 13 gūtajiem punktiem bija Uldis Veršelis, bet “LSSS” rindās ar 19 punktiem izcēlās Matīss Katlaps.

Piektdienas vakarā norisinājās nākošā piektās kārtas spēles 2.divīzijas ietvaros, kur pie pārliecinošas uzvaras tika “Promenade Hotel” basketbolisti, viegli tiekot galā ar sporta spēļu skolas otro komandu – 93:53. Uzvarētājiem labākais ar 27 gūtajiem punktiem bija Mārtiņš Kravčenko, savukārt “LSSS 2” rindās 20 punkti Markusa Briškas rēķinā.

Sestdien norisinājās vēl trīs 5.kārtas spēles, kur pie uzvarām tika “Ģeodēzists”, “Kraukļu” un “Gaviezes” komandas. Vispirms 1.divīzijas ietvaros mērnieki itin pārliecinoši tika galā ar “Lesjofors” komandu (79:61), bet “Kraukļi” emocionālā spēlē pārspēja “Kvartāls/Parabelum” vienību ar rezultātu 80:74. Interesantākā izrādījās dienas pēdējā spēlē, kur jau otro reizi šajā čempionātā kādā no spēlēm bija nepieciešami divi pagarinājumi! Vispirms pamatlaika pēdējās sekundēs izglābjoties no zaudējuma neizšķirtu panāca “Gaviezes” komanda, bet pēc tam otrajā pagarinājumā komanda spēja izraut arī uzvaru ar rezultātu 83:81, tādējādi veiksmīgi turpinot šo labi iesākto čempionātu ar kārtējo uzvaru. Uzvarētājiem labākais ar 20 gūtajiem punktiem bija Ričards Krauklis, kura rēķinā arī izšķirošais metiens spēles pamatlaikā. Savukārt TK “Ogas” komandu no zaudējuma neglāba arī Naura Galdika 18 gūtie punkti.

Svētdien norisinājās pēdējās trīs 5.kārtas spēles. Divas no spēlēm noslēdzās ar ievērojamu vienas komandas pārsvaru, bet viena no cīņām izvērtās līdzīga līdz pat pēdējām sekundēm. Pie pārliecinošiem panākumiem tika “Fēnikss” un ‘Liepājas Universitātes” basketbolisti, kuri pārspēja, attiecīgi, “Pāvilostas novads” un “Simauto/LPPP” komandas. Savukārt šīs kārtas centrālajā un noslēdzošajā mačā starp iepriekšējā gada finālistiem “Oskara Transports” un “LPPP/Nīca” risinājās bezkompromisa cīņa līdz pat pēdējām sekundēm. Nedaudz vairāk veiksmes uzsmaidīja “Oskara Transports” basketbolistiem, kuri izcīnīja laimīgu uzvaru ar rezultātu 77:76. Zīmīgi, ka “LPPP/Nīca” komanda šajā čempionātā ir piedzīvojusi tikai divus zaudējumus, turklāt abus mača galotnē ar viena punkta starpību un vienādu rezultātu – 76:77! Uzvarētājiem labākais ar 21 gūto punktu bija Arvis Jančauskis. Savukārt “LPPP/Nīca” komandā ar tikpat punktiem izcēlās Vairis Pusaudzis.

Nākošās cīņas tiks aizvadītas jau šajā un nākošajā nedēļā. Šonedēļ zāles ierobežojumu dēļ tiks aizvadīta tikai viena cīņa piektdienas vakarā starp “Kraukļu” un “LSSS 2” komandām. Savukārt atlikušās 6.kārtas spēles gaidāmas 13., 15. un 17.decembrī. Norises vieta paliek nemainīga – Liepājas Olimpiskais centrs un ieeja skatītājiem ir bezmaksas.

Piektās spēļu kārtas rezultāti (29. novembris):

“Lesjofors” – “ LSSS” 68:62 (15:11, 18:16, 13:19, 22:16)

“Lesjofors”: Veršelis 13, Lejasmeiers 11, Alksnis 10, Emīls Laivenieks 9, Stončaitis 8, Račis 6, Švarcs 5, Jansons 4, Eihvalds 2, Asars

“LSSS”: Matīss Katlaps 19, Ozols 10, Herings 9, Salna 8, Jurkevics 5, Šulcs 4, Dreimanis 3, Linards Katlaps 2, Ārenieks 2, Cebris.

Piektās spēļu kārtas rezultāti (1. decembris):

“LSSS 2” – „Promenade Hotel” 53:93 (14:25, 14:21, 12:19, 13:28)

“LSSS 2”: Briška 20, Ābele 9, Slūka 6, Emīls Prokners 4, Lībis 4, Lubiņš 3, Šulcs 3, Pauls Prokners 2, Magazeins 2, Svilis, Brūveris

„Promenade Hotel”: Kravčenko 27, Kočetkovs 18, Liniņš 14, Gaļkints 13, Ulpis 10, Ziedkalns 6, Toms Dzērvēns 5, Klāvs Dzērvēns, Atis Dzērvēns, Dainis Dzērvēns.

Piektās spēļu kārtas rezultāti (2. decembris):

“Ģeodēzists” – “Lesjofors” 79:61 (28:14, 23:14, 15:22, 13:11)

“Ģeodēzists”: Jagmins 28, Egle 24, Jānis Ķudis 9, Freimanis 8, Muižnieks 6, Siksna 3, Nudiens 1, Veibelis, Arturs Ķudis

“Lesjofors”: Bauze 15, Lejasmeiers 15, Račis 8, Stončaitis 8, Veršelis 7, Jansons 4, Asars 4.

“Kraukļi” – „Kvartāls/Parabelum” 80:74 (18:19, 26:13, 21:17, 15:25)

“Kraukļi”: Ābele 26, Didzis Vilnītis 16, Dāvis Šveiduks 14, Jānis Vilnītis 7, Glazūns 5, Mazais 4, Atiķis 3, Krauja 3, Modris Šveiduks 2, Kolbergs, Agris Vilnītis

„Kvartāls/Parabelum”: Sveilis 29, Splīte 27, Raišis 6, Šteinbergs 5, Bergs 4, Zebergs 2, Pramalts 1, Putāns, Šnipke, Ķigulis.

“Gavieze” – TK “Oga” 83:81 (12:8, 17:19, 18:19, 15:16, 8:8, 13:11)

“Gavieze”: Krauklis 20, Kulpe 18, Smiltnieks 17, Sviķkalns 14, Šļoža 9, Mackars 4, Cīrulis 1, Mednis

TK “Oga”: Nauris Galdiks 18, Simsons 16, Saldenieks 13, Biters 13, Zudavs 6, Kaspars Kristvalds 6, Krūmiņš 5, Kampars 2, Niķelis 2, Mihailovs, Ģirts Kristvalds.

Piektās spēļu kārtas rezultāti (3. decembris):

“Pāvilostas novads” – “Fēnikss” 42:73 (17:14, 4:19, 9:20, 12:20)

“Pāvilostas novads”: Kviesis 25, Tomilovs 5, Trofimovs 4, Zviedris 2, Jegoruškins 2, Jakubauskis 2, Pirtnieks 2, Reteris, Vikštrēms, Pētermanis, Burkēvics, Vērnieks

“Fēnikss”: Plūme 19, Kazāks 14, Būčiņš 12, Silavs 9, Andersons 7, Uldis Gailītis 5, Viče 3, Fedotovs 2, Indriekus 2, Austers, Ellers.

“ Simauto/LPPP” – „Liepājas Universitāte” 68:93 (17:24, 13:17, 13:24, 25:28)

“ Simauto/LPPP”: Kaspars 31, Mickāns 19, Simaitis 13, Mareks Malakausks 2, Bružs 2, Miķelsons 1, Ērglis, Ate, Lauva, Zvirbulis, Gints Novickis

„Liepājas Universitāte”: Bumbulis 29, Edijs Silnieks 17, Ozolnieks 15, Letapurs 12, Lasmanis 9, Rolands Silnieks 9, Tauriņš 2.

“Oskara Transports” – „LPPP/Nīca” 77:76 (31:20, 13:16, 15:21, 18:19)

“Oskara Transports”: Jančauskis 21, Pirktiņš 13, Muskats 12, Tiškus 11, Lagzdiņš 10, Lūsis 10, Semenkovs, Aivis Sils

„LPPP/Nīca”: Pusaudzis 21, Silenieks 16, Kalējs 15, Artūrs Malakausks 12, Štībelis 10, Ansons 2.

Spēļu kalendārs (8. decembris):

19:30 “Kraukļi” – “LSSS 2” (2.divīzija)

Spēļu kalendārs (13. decembris):

19:00 "LSSS" - "Oskara Transports" (1.divīzija)

Spēļu kalendārs (15. decembris):

19:30 "LSSS 2" - "Pāvilostas novads" (2.divīzija)