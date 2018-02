Aizvadītajā nedēļas nogalē, 24. un 25. februārī, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas noslēdzošās četras regulārā čempionāta spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Vislielākā intriga bija spēlē starp “Ģeodēzists” un “Lesjofors” komandām, kur izšķīrās “Lesjofors” komandas liktenis. Šīs spēles cena bija ļoti augsta, jo uzvara dotu vietu izslēgšanas spēlēs, taču zaudējums nosūtīja komandu uz 2.divīziju.

Noslēdzošās kārtas spēles sākās sestdienā, kad tika aizvadītas divas 2.divīzijas spēles. Pirmajā mačā laukumā izgāja TK “Oga” un “Kraukļi” basketbolisti, kuriem šī spēle neko daudz neizšķīra. Spēle kopumā aizritēja ļoti līdzīgi visas 40 minūtes, tomēr pēdējais galavārds piederēja “Kraukļiem”, kuru līderis Dainis Ābele pēdējās sekundēs guva uzvaru nesošo grozu, tādējādi palīdzot komandai regulāro čempionātu noslēgt ar panākumu (53:52). Uzvarētājiem labākais ar 16 gūtajiem punktiem bija Didzis Vilnītis, bet TK “Oga” rindās ar 18 punktiem izcēlās Artis Krūmiņš.

Arī dienas otrā spēle no turnīra tabulas viedokļa neko īpaši nemainīja, jo “Kvartāls/Parabelum” pat teorētiski nevarēja pakāpties vietu augstāk, savukārt “Fēnikss” komandai jau priekšlaicīgi bija nodrošināta 3.pozīcija. Šādā spēlē, kad nevienam neko vairs īsti nevajadzēja, labāk jutās “Kvartāls/Parabelum” basketbolisti, kas beigu beigās izcīnīja visai negaidīti pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 81:49. Uzvarētājiem līdera cienīgu sniegumu nodemonstrēja komandas labākais punktu guvējs Ģirts Splīte, kurš uzvaru kaldināja ar 29 gūtajiem punktiem. Savukārt “Fēnikss” komandu no zaudējuma neglāba arī Ulda Gailīša un Imanta Mincenberga 10 gūtie punkti.

Svētdien tika aizvadītas pēdējās divas regulārā čempionāta spēles un kā pirmie uz laukuma devās 2.divīzijas pārstāvji – “Pāvilostas novads” un “LSSS 2”. Lai arī abām komandām iekļūt izslēgšanas spēlēs nebija iespējams, tomēr cīņa ritēja gana spraigi un saspringti. Krietni vien labāki šajā dienā izskatījās jaunie sporta spēļu skolas audzēkņi”, kuri pēc pirmajām 20 minūtēm bija iekrājuši 16 punktu vadību, bet visā mačā triumfēja ar rezultātu 71:56. Uzvarētājiem labākais ar 18 gūtajiem punktiem bija Kristaps Slūka, bet “Pāvilostas novads” rindās 17 punktus guva Dāvis Pirtnieks.

Vislielākā intriga tika gaidīta regulārā čempionāta pēdējā spēlē starp 1.divīzijas komandām “Ģeodēzists” un “Lesjofors”, kur izšķīrās “Lesjofors” komandas liktenis. Šīs spēles cena bija ļoti augsta, jo uzvara dotu vietu izslēgšanas spēlēs, taču zaudējums nosūtītu komandu uz 2.divīziju. Mērnieki tā vienkārši uzdāvināt “Lesjoforam” vietu izslēgšanas spēlēs negrasījās dot un droši kontrolēja notikumus laukumā. Lai arī pēc pirmā puslaika komandas šķīra tikai septiņi punkti, tomēr beigu beigās “Ģeodēzists” svinēja panākumu mačā ar rezultātu 85:66, tādējādi nosūtot “Lesjofors” komandu uz 2.divīziju. Rezultatīvāko sniegumu uzvarētāju rindās nodemonstrēja Reinis Egle, kurš uzvaru kaldināja ar 22 gūtajiem punktiem. Savukārt “Lesjofors” komandā ar 16 punktiem izcēlās Fēlikss Stončaitis un Raivis Švarcs.

Līdz ar to regulārais čempionāts ir noslēdzies, taču izslēgšanas spēles sāksies jau šajā nedēļas nogalē, kad 3. un 4.martā tiks aizvadītas pirmās pusfināla spēles abu divīziju ietvaros. Sestdien, 3. martā, norisināsies abas 2.divīzijas pusfināla spēles no pulksten 13:00. Savukārt svētdien, 4. martā, no pulksten 12:00 gaidāmas abas 1.divīzijas pusfināla cīņas. Norises vieta paliek nemainīga – Liepājas Olimpiskais centrs un ieeja skatītājiem ir bezmaksas.

Spēļu rezultāti (24. februāris):

TK “Oga” – “Kraukļi” 52:53 (16:6, 10:15, 11:15, 15:17)

TK “Oga”: Krūmiņš 18, Ģirts Kristvalds 13, Nauris Galdiks 9, Biters 8, Zudavs 2, Saldenieks 1, Kampars 1, Niķelis

“Kraukļi”: Didzis Vilnītis 16, Olbačevskis 15, Ābele 9, Kārkliņš 5, Mazais 3, Modris Šveiduks 3, Kolbergs 2, Jānis Vilnītis, Agris Vilnītis, Jakubauskis, Glazūns.

“Fēnikss” – „Kvartāls/Parabelum” 49:81 (15:17, 9:29, 17:13, 8:22)

“Fēnikss”: Uldis Gailītis 10, Mincenbergs 10, Būčiņš 7, Fedotovs 6, Poriņš 5, Viče 5, Indriekus 4, Gints Ločmelis 2, Austers, Ellers

“Kvartāls/Parabelum”: Splīte 29, Bikšis 15, Ceplenieks 12, Bergs 8, Zemgalis 7, Zvirs 7, Cionelis 2, Šteinbergs 1.

Spēļu rezultāti (25. februāris):

“Pāvilostas novads” – “LSSS 2” 56:71 (8:18, 15:21, 12:19, 21:13)

“Pāvilostas novads”: Pirtnieks 17, Edgars Sils 11, Reteris 10, Trofimovs 6, Jakubauskis 6, Kviesis 4, Zviedris 2, Burkēvics

“LSSS 2”: Slūka 18, Ābele 14, Rāts 12, Šulcs 10, Brūveris 9, Briška 5, Emīls Prokners 2, Šisko 1, Pauls Prokners, Svilis.

“Lesjofors” – “Ģeodēzists” 66:85 (13:24, 21:17, 16:23, 16:21)

“Lesjofors”: Stončaitis 16, Švarcs 16, Račis 14, Lejasmeiers 8, Zvirbulis 6, Emīls Laivenieks 4, Bauze 2, Matulis, Eihvalds

“Ģeodēzists”: Egle 22, Celms 16, Siksna 13, Kripševics 11, Jānis Ķudis 10, Tomašs 9, Spinga 3, Dejus 1.

Pusfināla spēļu kalendārs (3. marts):

13:00 “Kraukļi” – „Gavieze” (2.divīzija)

14:30 “Promenade Hotel” - „Fēnikss” (2.divīzija)