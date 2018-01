Kārtējā līderu maiņa abās divīzijās

Aizvadītajā nedēļā, no 17. līdz 21. janvārim, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas sešas 10. kārtas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Spraigākā cīņa izvērtās starp abām 1.divīzijas līdervienībām “Oskara Transports” un “Ģeodēzists”, kur minimālu uzvaru izcīnīja “Oskara Transports” ar rezultātu 66:65, tādējādi pārņemot vadību visā čempionātā.

Desmitās kārtas spēles iesākās jau trešdienas vakarā, kad tika aizvadīta viena 1.divīzijas spēle starp “LSSS” un “Simauto/LPPP” komandām. Jau no mača pirmajām minūtēm jaunie sporta spēļu skolas audzēkņi droši kontrolēja mača gaitu un galarezultātā izcīnīja panākumu ar 35 (!) punktu starpību – 94:59. Ar pavisam līdzīgu rezultātu noslēdzās arī piektdienas vakara spēle starp “LSSS 2” un ‘Kvartāls/Parabelum” komandām, kur negaidīti pārliecinošu panākumu ar rezultātu 94:57 izcīnīja “Kvartāls/Parabelum”.

Sestdien norisinājās viena cīņa starp abām 1.divīzijas līdervienībām “Oskara Transports” un “Ģeodēzists”. Pirmajā abu komandu mačā nedaudz pārāki bija mērnieki, kuri pārspēja savus pretiniekus ar četru punktu pārsvaru (71:67), taču šoreiz “Oskara Transports” komandai izdevās revanšēties. Spēle ritēja punkts punktā līdz pat pēdējām sekundēm un šoreiz komandas pēc 40 minūtēm šķīra tikai vins punkts (66:65) par labu “Oskara Transportam”. Uzvarētājiem labākais ar 14 gūtajiem punktiem bija Niks Lagzdiņš, taču “Ģeodēzists” rindās 21 punkts komandas kapteinim un tās līderim Gatim Jagminam. Pateicoties šim panākumam notika arī kārtējā līderu maiņa un “Ģeodēzists” no ierastās līderpozīcijas nokrita uz 3.vietu kopvērtējumā.

Svētdien norisinājās atlikušās trīs 10. kārtas spēles. Divas no tām notika 2.divīzijas ietvaros, bet viena 1.divīzijā. Pirmajā cīņā starp “Pāvilostas novads” – “Gavieze” komandām pie septītā panākuma čempionātā tika “Gaviezes” basketbolisti ar rezultātu 77:70. Savukārt otrajā mačā par pārsteigumu parūpējās 2.divīzijas pastarīši TK “Oga”, kas negaidīti lika kapitulēt tā brīža 2.divīzijas līdervienībai “Promenade Hotel” ar rezultātu 61:53, kuri līdz ar to zaudēja arī savas līderpozīcijas kopvērtējumā. Zīmīgi, ka TK “Oga” šajā čempionātā ir izcīnījusi tikai divus panākumus, turklāt abas pret 2.divīzijas spēcīgākajām komandām “Fēnikss” un “Promenade Hotel”. Dienas pēdējā mačā laukumā izgāja 1.divīzijas komandas – “Liepājas Universitāte” un “LPPP/Nīca”. Studentiem īpaši argumenti šajā spēlē neatradās un “LPPP/Nīca” izcīnīja savu septīto panākumu čempionātā ar rezultātu 91:71. Uzvarētājiem labākais ar 28 gūtajiem punktiem bija Dāvis Silenieks, bet 23 punktus pievienoja čempionāta rezultatīvākais spēlētājs Matīss Caune. Savukārt ‘Universitātes” rindās glābējs nebija arī Rihards Ozolnieks, kura rēķinā 26 gūtie punkti.

Nākošās kārtas spēles tiks aizvadītas jau šajā nedēļā, no 24. līdz 28. janvārim. Trešdienas un piektdienas vakarā norisināsies pa vienai 2.divīzijas spēlei, bet sestdien un svētdien norisināsies atlikušās sešas šīs kārtas cīņas. Trīs no tām notiks 2.divīzijas ietvaros, bet trīs 1.divīzijā. Sestdien spēles sāksies no pulksten 13:30, bet svētdien cīņas sāksies jau no pulksten 12:00. Norises vieta paliek nemainīga – Liepājas Olimpiskais centrs un ieeja skatītājiem ir bezmaksas.

Desmitās spēļu kārtas rezultāti (17. janvāris):

“Simauto/LPPP” – “LSSS ” 59:94 (12:25, 15:19, 15:23, 17:27)

“Simauto/LPPP”: Kaspars 28, Mickāns 15, Ate 6, Lauva 6, Zvirbulis 2, Miķelsons 2, Ērglis, Simaitis

“LSSS”: Dreimanis 16, Salna 16, Vārna 13, Matīss Katlaps 12, Herings 12, Linards Katlaps 7, Ozols 6, Cebris 5, Ārenieks 4, Lazdenieks 2, Jurkevics 1, Šulcs.

Desmitās spēļu kārtas rezultāti (19. janvāris):

“LSSS 2” – „Kvartāls/Parabelum” 57:94 (19:22, 17:27, 13:18, 8:27)

“LSSS 2”: Ābele 13, Magazeins 11, Emīls Prokners 10, Pauls Prokners 8, Rāts 8, Šulcs 3, Slūka 2, Šisko 2, Svilis, Ziemelis, Brūveris

“Kvartāls/Parabelum”: Silakalns 34, Sveilis 26, Splīte 13, Zvirs 6, Raišis 6, Ceplenieks 5, Paškus 4, Laugalis, Ķigulis, Pramalts.

Desmitās spēļu kārtas rezultāti (20. janvāris):

“Oskara Transports” – „Ģeodēzists” 66:65 (13:20, 18:13, 15:15, 20:17)

“Oskara Transports”: Lagzdiņš 14, Jančauskis 11, Zariņš 11, Tiškus 10, Muskats 8, Sviklis 7, Raivis Kabiņeckis 5, Aivis Sils, Kristaps Kabiņeckis

„Ģeodēzists”: Jagmins 21, Egle 18, Freimanis 7, Siksna 5, Dejus 5, Celms 5, Spinga 4.

Desmitās spēļu kārtas rezultāti (21. janvāris):

“Pāvilostas novads” – “Gavieze” 70:77 (18:27, 20:11, 16:21, 16:18)

“Pāvilostas novads”: Kviesis 24, Kalve 14, Trofimovs 12, Aploks 11, Pirtnieks 5, Reteris 4, Jegoruškins, Zviedris, Vikštrēms, Edgars Sils, Burkēvics

“Gavieze”: Pričins 29, Krauklis 16, Edgars Dūčis 8, Smiltnieks 7, Sviķkalns 6, Līnis 4, Šļoža 3, Kulpe 2, Mackars 2, Cīrulis.

“Promenade Hotel” – TK “Oga” 53:61 (12:9, 17:11, 16:25, 8:16)

“Promenade Hotel”: Liniņš 11, Klāvs Dzērvēns 11, Ziedkalns 11, Ulpis 6, Grīnvalds 6, Kočetkovs 5, Toms Dzērvēns 3, Kalendra, Skābardis, Atis Dzērvēns, Dainis Dzērvēns

TK “Oga”: Kaspars Kristvalds 14, Krūmiņš 12, Simsons 8, Nauris Galdiks 7, Biters 5, Zudavs 5, Saldenieks 5, Niķelis 5, Mihailovs, Kampars.

“Liepājas Universitāte” – “LPPP/Nīca” 71:91 (6:20, 18:24, 25:17, 22:30)

“Liepājas Universitāte”: Ozolnieks 26, Šukteris 20, Lasmanis 15, Miglinieks 6, Rolands Silnieks 4

“LPPP/Nīca”: Silenieks 28, Caune 23, Štībelis 15, Artūrs Malakausks 13, Ansons 12, Otto.

Spēļu kalendārs (24. janvāris):

19:00 "LSSS" – “Liepājas Universitāte” (1.divīzija)

Spēļu kalendārs (26. janvāris):

20:30 "LSSS 2" – “Kraukļi” (2.divīzija)

Spēļu kalendārs (27. janvāris):

13:30 TK „Oga” – „Kvartāls/Parabelum” (2.divīzija)

15:00 “LSSS” – “Ģeodēzists” (1.divīzija)