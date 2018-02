“Kraukļi” priekšlaicīgi nodrošina uzvaru 2.divīzijas regulārajā sezonā

Aizvadītajā sestdienā, 17. februārī, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas pirmās četras noslēguma kārtas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Spraigākā un intriģējošākā cīņa bija starp abām 2.divīzijas līdervienībām „Kraukļi” un „Fēnikss”, kur smagu uzvaru izcīnīja „Kraukļi”, tādējādi priekšlaicīgi nodrošinot uzvaru 2.divīzijas regulārajā sezonā.

Šīs kārtas spēles sākās sestdienas agrā pēcpusdienā, kad kā pirmie laukumā devās „Promenade Hotel” un „Pāvilostas novads” komandas. Jau no mača pirmajām minūtēm izpaudās ievērojams „Promenade Hotel” komandas pārsvars, kas pēc pirmajām 10 minūtēm uz tablo vēstīja jau 32 (!) punktu pārsvaru – 38:6. Atlikušajā laikā nekas būtisks nemainījās un „Promenade Hotel” turpināja palielināt savu pārsvaru un beigu beigās izcīnīt panākumu ar 63 punktu pārsvaru – 103:40. Uzvarētājiem līdera cienīgu sniegumu nodemonstrēja Mārtiņš Kravčenko, kurš uzvaru kaldināja ar 43 gūtajiem punktiem. Savukārt „Pāvilostas novads” komandā labākais ar 14 gūtajiem punktiem bija Artis Vikštrēms.

Dienas otrajā mačā laukumā devās abas pašreizējās 2.divīzijas līdervienības „Kraukļi” un „Fēnikss”. Kā vēlāk izrādījās, šī spēle vilties nelika un laukumā bija vērojama emocionāla un bezkompromisa cīņa, jo tās likme bija gana augsta – uzvara regulārajā turnīrā un nosacīti vieglāks pretinieks pusfināla sērijā. Pēc spēles pirmā puslaika minimālā vadībā atradās „Fēnikss”, taču otrajā puslaikā vadību pārņēma „Kraukļi”, lai gan starpība starp komandām visu laiku turējās tikai dažu punktu atstatumā. Noslēdzošajās minūtēs nedaudz veiksmīgāki izrādījās „Kraukļi” ar rezultātu 56:48, tādējādi priekšlaicīgi nodrošinot uzvaru 2.divīzijas regulārajā sezonā.

Dienas trešajā spēlē laukumā izgāja 1.divīzijas vienības – „Liepājas Universitāte” un līdz šim bez uzvarām spēlējošā „Simauto/LPPP” komanda. Studentiem uzvara bija nepieciešama par visu cenu, lai turpinātu cīņu par izslēgšanas spēlēm, līdz ar to, pārsteigumiem vietas šajā mačā nebija. „Liepājas Universitātes” basketbolisti jau no pirmajām minūtēm atradās vadībā un droši kontrolēja notikumus laukumā, beigu beigās izcīnot uzvaru ar rezultātu 97:70. Uzvarētājiem labākais ar 18 gūtajiem punktiem bija Edgars Kreiders, bet „Simauto/LPPP” komandu no zaudējuma neglāba arī Edgara Kaspara un Imanta Auznieka 15 gūtie punkti.

Dienas pēdējā spēlē starp „Gaviezes” un TK „Ogas” basketbolistiem īpašas nozīmes nebija, taču neskatoties uz to, laukumā ritēja fiziska cīņa visu 40 minūšu garumā. Pēc pirmā puslaika „Gaviezes” pārsvars bija tikai 10 punkti, taču spēlei noslēdzoties starpība starp komandām bija 33 punkti par labu „Gaviezei” – 76:43. Uzvarētājiem labākie ar 15 gūtajiem punktiem bija Toms Mackars un Reinis Līnis, savukārt ar tikpat punktiem sekmīgākais TK „Ogas” komandas rindās bija arī Nauris Galdiks.

Nākošās kārtas spēles tiks aizvadītas jau šajā nedēļas nogalē, 24. un 25. februārī, kad tiks aizvadītas pēdējās četras spēles regulārajā čempionātā abu divīziju ietvaros. Interesantākā un sparīgākā cīņa solās būt tieši pēdējā spēle starp „Lesjofors” un „Ģeodēzists” komandām, kur izšķirsies pēdējais 1.divīzijas izslēgšanas spēļu dalībnieks. Norises vieta paliek nemainīga – Liepājas Olimpiskais centrs un ieeja skatītājiem ir bezmaksas.

Spēļu rezultāti (17. februāris):

“Promenade Hotel” – “Pāvilostas novads” 103:40 (38:6, 27:13, 11:10, 27:11)

“Promenade Hotel”: Kravčenko 43, Ulpis 16, Gaļkints 12, Klāvs Dzērvēns 12, Skābardis 6, Liniņš 6, Kočetkovs 6, Atis Dzērvēns 2

“Pāvilostas novads”: Vikštrēms 14, Pirtnieks 10, Trofimovs 10, Jakubauskis 5, Dairis Semenkovs 1, Burkēvics.

“Kraukļi” – „Fēnikss” 56:48 (16:12, 7:13, 17:14, 16:9)

“Kraukļi”: Dāvis Šveiduks 18, Olbačevskis 13, Ābele 11, Didzis Vilnītis 9, Jakubauskis 3, Mazais 2, Jānis Vilnītis, Kārkliņš, Kolbergs, Krauja, Glazūns, Modris Šveiduks

“Fēnikss”: Andersons 14, Kazāks 11, Fedotovs 7, Indriekus 5, Silavs 4, Gailītis 3, Egliens 2, Mincenbergs 2, Gints Ločmelis, Viče, Ellers, Būčiņš.

“Liepājas Universitāte” – “Simauto/LPPP” 97:70 (27:15, 17:17, 23:21, 30:17)

“Liepājas Universitāte”: Kreiders 18, Dejus 17, Kalvāns 12, Ozolnieks 12, Lasmanis 12, Miglinieks 9, Bumbulis 7, Edijs Silnieks 7, Rolands Silnieks 3

“Simauto/LPPP”: Kaspars 15, Auznieks 15, Mickāns 11, Ate 10, Zvirbulis 7, Ašmanis 6, Simaitis 4, Miķelsons 2, Gints Novickis, Ērglis.

“Gavieze” – TK „Oga” 76:43 (8:9, 20:9, 23:13, 25:12)

“Gavieze”: Līnis 15, Mackars 15, Krauklis 11, Smiltnieks 10, Edgars Dūčis 10, Kulpe 6, Mednis 5, Cīrulis 4

TK „Oga”: Nauris Galdiks 15, Krūmiņš 14, Niķelis 8, Artis Galdiks 3, Kampars 3, Zudavs, Mihailovs.

Spēļu kalendārs (24. februāris):

12:00 TK “Oga” – „Kraukļi” (2.divīzija)

13:30 “Fēnikss” - „Kvartāls/Parabelum” (2.divīzija)