“Lesjofors” un “Simauto” sarūpē izšķirošo trešo spēli

Aizvadītajā nedēļā, 1. un 3. martā, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas visas četras atbildes ceturtdaļfināla spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Pateicoties “Lesjofors” un “Simauto” komandas uzvarām, abos dueļos būs nepieciešama trešā izšķirošā cīņa, kurā noskaidrosies galējais pusfinālistu pulks.

Trīs no četrām atbildes ceturtdaļfināla spēlēm norisinājās svētdienas pēcpusdienā, bet viena no cīņām 1.divīzijas ietvaros starp “Lesjofors” un “LSSS” komandām notika jau piektdienas vakarā. Atgādinām, ka pirmajā savstarpējā spēlē, pateicoties pēdējo sekunžu metienam, laimīgu uzvaru izcīnīja jaunie sporta spēļu skolas audzēkņi (74:73), līdz ar to, ne mazāk intriģējoša cīņa tika gaidīta arī piektdienas vakarā. Prognozes piepildījās un līdzīgi kā pirms nedēļas, mača liktenis izšķīrās pēdējās sekundēs, kur šoreiz nedaudz veiksmīgāki izrādījās “Lesjofors” basketbolisti, svinot minimālu panākumu ar rezultātu 82:81, tādējādi sērijā līdz divām uzvarām panākot izšķirošo trešo cīņu. Uzvarētājiem jau otro spēli pēc kārtas teicamu sniegumu nodemonstrēja Artis Zvirbulis, kurš pretinieku grozā sameta 19 punktus. Savukārt “LSSS” rindās no zaudējuma neglāba arī komandas kapteiņa Kristena Heringa 21 gūtais punkts.

Svētdien tika aizvadītas visas atlikušās atbildes ceturtdaļfināla spēles un kā pirmie laukumā devās 1.divīzijas pārstāvji – “Promenade Hotel” un “Oskara Transports”. Līdzīgi kā pirms nedēļas, arī šoreiz spēka “Promenades” basketbolistiem pietika tikai pirmajām 20 minūtēm un beigu beigās “Oskara Transports” basketbolisti spēja salauzt savus pretiniekus un izcīnīt pārliecinošu panākumu arī otrajā mačā ar rezultātu 93:70, tādējādi bez satraukuma iekļūstot pusfināla spēlēs. Uzvarētājiem rezultatīvu sniegumu nodemonstrēja Lauris Pirktiņš, kurš uzvaru kaldināja ar 24 gūtajiem punktiem. Savukārt “Promenades” rindās labākais ar 19 gūtajiem punktiem bija komandas līderis Mārtiņš Kravčenko.

Dienas otrajā spēlē laukumā izgāja 2.divīzijas komandas – “Kraukļi” un “Gavieze”, kuru pirmā savstarpējā spēle noslēdzās ar minimālu gavieznieku uzvaru – 73:72. Šoreiz no līdzīgā mača diemžēl nekas nesanāca un “Gaviezes” basketbolisti uzvaras pamatus ielika jau otrā puslaika sākumā, kad izdevās iekrāt vairāk kā 10 punktu vadību, kuru beigu beigās izdevās palielināt līdz pat 30 punktu atstatumam – 84:54. Uzvarētājiem labākais ar 19 gūtajiem punktiem bija komandas kapteinis Toms Mackars, bet “Kraukļu” rindās ar 15 punktiem izcēlās Gundars Olbačevskis.

Dienas noslēguma spēlē savā starpā spēkiem mērojās “Simauto” un SIA “Parabelum” komandas, kur pie salīdzinoši pārliecinošas uzvaras pirmajā spēlē tika “Parabelum” komanda. Šoreiz spēle ritēja daudz līdzīgāk un “Simauto” basketbolisti beigu beigās spēja izcņīt laimīgu uzvaru ar rezultātu 83:80, tādējādi sērijā panāko neizšķirtu un pusfināla likteni atstājot uz izšķirošo spēli pēc nedēļas. Uzvarētājiem labākais ar 29 gūtajiem punktiem bija Miks Mizēns, bet zaudētājiem glābējs nebija arī Kārlis Mickāns, kura rēķinā 23 gūtie punkti.

Nākošās un tajā pašā laikā arī izšķirošās trešās ceturtdaļfināla cīņas tiks aizvadītas jau sestdien, 9.martā, kur būs iespējams redzēt divas intrigu pilnas cīņas. Pulksten 13:00 laukumā izies “LSSS” un “Lesjofors” komandas, bet uzreiz pēc tam pulksten 14:30 spēkiem mērosies SIA “Parabelum” un “Simauto” komandas, tādējādi noskaidrojot pēdējos pusfināla dalībniekus, kas jau 17.martā uzsāks savas pirmās pusfināla kaujas.

Atbildes ceturtdaļfināla spēļu rezultāti (1. marts):

“Lesjofors” – “LSSS” 82:81 (29:22, 20:10, 18:25, 15:24)

“Lesjofors”: Artis Zvirbulis 19, Lejasmeiers 18, Stončaitis 15, Jansons 11, Eihvalds 9, Veršelis 8, Bauze 2, Asars, Atvars

“LSSS”: Herings 21, Rusmanis 14, Rozdobudko 13, Šulcs 12, Niedra 8, Ķuze 4, Cebris 3, Ozols 3, Jurkevics 3.

Atbildes ceturtdaļfināla spēļu rezultāti (3. marts):

“Promenade Hotel” - “Oskara Transports” 70:93 (16:20, 20:20, 12:22, 22:31)

“Promenade Hotel”: Kravčenko 19, Liniņš 12, Klāvs Dzērvēns 9, Kočetkovs 8, Kalendra 8, Toms Dzērvēns 6, Semenkovs 4, Gaļkints 2, Atis Dzērvēns 2, Ziedkalns, Grīnvalds

“Oskara Transports”: Pirktiņš 24, Sviklis 19, Liepiņš 16, Lagzdiņš 15, Muskats 9, Jančauskis 7, Tiškus 3.

“Kraukļi” – “Gavieze” 54:84 (15:13, 10:18, 15:27, 14:26)

“Kraukļi”: Olbačevskis 15, Didzis Vilnītis 14, Dāvis Šveiduks 9, Krauja 5, Atiķis 3, Zuzans 3, Horna 2, Agris Vilnītis 2, Jānis Vilnītis 1, Reinis Vilnītis, Kronbergs

“Gavieze”: Mackars 19, Smiltnieks 14, Pričins 13, Līnis 12, Krauklis 10, Šļoža 9, Edgars Dūčis 5, Sviķkalns 2, Kulpe, Cīrulis.

“Simauto” – SIA “Parabelum” 83:80 (22:16, 13:22, 29:21, 19:21)

“Simauto”: Mizēns 29, Kaspars 21, Miķelsons 8, Auznieks 8, Ate 8, Bružs 6, Saldenieks 3, Simaitis

SIA “Parabelum”: Mickāns 23, Krūmiņš 17, Frīdenbergs 16, Ceplenieks 14, Nauris Galdiks 5, Artis Galdiks 4, Šteinbergs 1, Paškus, Bergs, Kampars.

Izšķirošo trešo ceturtdaļfināla spēļu kalendārs (9. marts):

13:00 “LSSS” – “Lesjofors” (1.divīzija)

14:30 SIA “Parabelum” – “Simauto” (2.divīzija)

Ieeja skatītājiem: bezmaksas!