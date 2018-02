“Liepājas Universitāte” turpina cīņu par izslēgšanas spēlēm

Aizvadītajā nedēļā, no 31. janvāra līdz 4. februārim, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas visas septiņas 12. kārtas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Vairums no cīņām aizritēja ļoti līdzīgi, turklāt vienā no tām bija nepieciešams arī pagarinājums, kur pie laimīgas uzvaras pret sporta spēļu skolas audzēkņiem tika pašreizējie vicelīderi “LPPP/Nīca”.

Šīs kārtas spēles iesākās jau trešdienas vakarā, kad tika aizvadīta viena 1.divīzijas spēle starp “LPPP/Nīca” un “LSSS” komandām. Spēle kopumā aizritēja ļoti līdzīgi un vadībā bija te viena, te otra komanda. Kā vēlāk izrādījās ar 40 spēles minūtēm bija par mazu, lai noteiktu šīs spēles uzvarētāju un bija nepieciešams pagarinājums. Tajā nedaudz veiksmīgāki izrādījās pašreizējie čempionāta vicelīderi “LPPP/Nīca”, tādējādi svinot grūtu panākumu ar rezultātu 101:97. Uzvarētājiem trīs spēlētāji spēja gūt vairāk par 20 punktiem, kas tajā pašā laikā arī ielika uzvaras pamatus šai spēlei. Matīss Caune izcēlās ar 28 gūtajiem punktiem, Dāvja Silenieka rēķinā 24 punkti, bet ar 21 gūto punktu izcēlās Klāvs Ansons. Savukārt “LSSS” rindās 25 punkti Kristera Heringa kontā.

Sestdien norisinājās nākošās divas cīņas 2.divīzijas ietvaros. Pirmajā no tām pie panākuma tika “Promenade Hotel”, kas visai līdzīgā mačā pārspēja “Kvartāls/Parabelum” komandu ar rezultātu 70:62. Savukārt otrajā spēlē starp “LSSS 2” un “Fēnikss” vienībām bija vērojama vēl aizraujošāka cīņa. Līdz pat pēdējām sekundēm pie uzvaras varēja tikt jebkura no komandām, taču pēdējais vārds piederēja “Fēniksam” ar Imantu Mincenbergu priekšgalā, kurš spēja izraut uzvaru mačā ar rezultātu 60:58.

Svētdien norisinājās atlikušās četras 12. kārtas spēles. Divas no tām notika 2.divīzijas ietvaros un divas 1.divīzijā. Pateicoties “Liepājas Universitātes” panākumam pret “Lesjofors” komandu ar rezultātu 72:66, studenti joprojam saglabā teorētiskas cerības iekļūt izslēgšanas spēlēs jeb pusfinālā. Savukārt dienas otrajā mačā čempionāta līderi “Oskara Transports” neatstāja nekādas cerības “Simauto/LPPP” komandai, pārspējot savus pretiniekus ar 51 (!) punktu starpību – 120:69! Uzvarētājiem 28 punktus guva Jurģis Muskats, bet 27 punktus pievienoja Arvis Jančauskis. Savukārt “Simauto/LPPP” komandu no zaudējuma neglāba arī komandas līdera Edgara Kaspara 26 gūtie punkti.

Pēdējās divās šīs kārtas spēlēs laukumā izgāja 2.divīzijas komandas. Pirmajā no tām “Pāvilostas novads” ar rezultātu 77:66 pārspēja pēdējā laikā labi spēlējošo TK “Ogas” komandu, tādējādi nostiprinoties 5. pozīcijā kopvērtējumā. Savukārt dienas un šīs kārtas pēdējā spēlē spēkiem mērojās “Kraukļi” un “Gavieze”, kuras jau priekšlaicīgi ir nodrošinājušas sev vietu izslēgšanas spēlēs. Lai arī spēle ritēja daudz maz līdzīgi, tomēr visu laiku nelielā vadībā turējās “Kraukļi”, kuri beigu beigās nosargāja savu panākumu ar rezultātu 62:53. Teicamu sniegumu jau otro spēli pēc kārtas uzvarētāju rindās nodemonstrēja Gundars Olbačevskis, kurš šoreiz pretiniekus sarūgtināja ar 25 gūtajiem punktiem. Savukārt “Gaviezes” rindās ar 14 gūtajiem punktiem izcēlās Eduards Smiltnieks.

Nākošās kārtas spēles tiks aizvadītas jau šajā nedēļā, no 7. līdz 11. februārim. Ļoti intriģējoša solās būt trešdienas vakara cīņa pulksten 19:00 starp 1.divīzijas komandām “LSSS” un “Lesjofors”, kur lielā mērā noskaidrosies pēdējais izslēgšanas spēļu dalībnieks. Savukārt sestdien norisināsies 1.divīzijas līderu cīņa starp “Oskara Transports” un “LPPP/Nīca” komandām, kur matemātika ir pavisam vienkārša – uzvarētāji nodrošinās sev uzvaru arī regulārajā čempionātā, kas teorētiski dos vieglākus pretiniekus pusfināla sērijā. Šīs spēles sākums sestdien pulksten 17:00. Norises vieta paliek nemainīga – Liepājas Olimpiskais centrs un ieeja skatītājiem ir bezmaksas.

Spēļu rezultāti (31. janvāris):

“LPPP/Nīca” – “LSSS ” 101:97 (21:20, 24:20, 23:27, 18:19, 15:11)

“LPPP/Nīca”: Caune 28, Silenieks 24, Ansons 21, Artūrs Malakausks 16, Štībelis 10, Petermanis 2

“LSSS”: Herings 25, Vārna 19, Lazdenieks 13, Salna 12, Dreimanis 10, Šulcs 9, Matīss Katlaps 5, Ārenieks 4, Cebris, Linards Katlaps, Jurkevics, Ozols.

Spēļu rezultāti (3. februāris):

“Kvartāls/Parabelum” – „Promenade Hotel” 62:70 (14:24, 20:17, 15:14, 13:15)

“Kvartāls/Parabelum”: Ceplenieks 23, Sveilis 17, Zemgalis 7, Bikšis 7, Bergs 4, Cionelis 2, Pramalts 2, Zebergs

“Promenade Hotel”: Ulpis 22, Liniņš 21, Gaļkints 13, Klāvs Dzērvēns 12, Ziedkalns 2, Atis Dzērvēns, Grīnvalds, Skābardis.

“LSSS 2” – „Fēnikss” 58:60 (13:15, 12:13, 18:17, 15:15)

“LSSS 2”: Slūka 15, Briška 12, Emīls Prokners 12, Ābele 8, Šulcs 7, Pauls Prokners 4, Svilis, Šisko, Lubiņš, Ziemelis

„Fēnikss”: Andersons 20, Poriņš 17, Mincenbergs 11, Gints Ločmelis 5, Būčiņš 4, Fedotovs 3, Austers, Gailītis, Ellers.

Spēļu rezultāti (4. februāris):

“Liepājas Universitāte” – “Lesjofors” 72:66 (18:14, 20:18, 19:20, 15:14)

“Liepājas Universitāte”: Bumbulis 20, Ozolnieks 14, Rolands Silnieks 10, Kalvāns 9, Lasmanis 8, Edijs Silnieks 6, Kreiders 3, Letapurs 2, Grigorjevs, Dejus, Miglinieks

“Lesjofors”: Jansons 19, Stončaitis 15, Bauze 14, Švarcs 11, Emīls Laivenieks 4, Račis 3, Veršelis, Eihvalds, Asars , Zvirbulis.

“Simauto/LPPP” – „Oskara Transports” 69:120 (25:29, 14:32, 16:28, 14:31)

“Simauto/LPPP”: Kaspars 26, Auznieks 14, Lauva 12, Mickāns 7, Ate 4, Simaitis 4, Ērglis 2

„Oskara Transports”: Muskats 28, Jančauskis 27, Kristaps Kabiņeckis 15, Semenkovs 15, Raivis Kabiņeckis 14, Aivis Sils 13, Pirktiņš 8.

“Pāvilostas novads” – TK “Oga” 77:66 (21:16, 23:13, 20:18, 13:19)

“Pāvilostas novads”: Kviesis 18, Reteris 18, Kalve 18, Aploks 10, Pirtnieks 9, Edgars Sils 2, Jegoruškins 2, Vikštrēms, Jakubauskis

TK “Oga”: Nauris Galdiks 17, Krūmiņš 12, Kaspars Kristvalds 11, Simsons 10, Biters 9, Saldenieks 5, Kampars 2, Niķelis.

“Kraukļi” – „Gavieze” 62:53 (14:10, 11:11, 17:13, 20:19)

“Kraukļi”: Olbačevskis 25, Ābele 13, Krauja 7, Didzis Vilnītis 7, Modris Šveiduks 5, Glazūns 2, Edgars Jakubauskis 2, Jānis Vilnītis 1, Kārkliņš, Kolbergs, Agris Vilnītis, Reinis Vilnītis

„Gavieze”: Smiltnieks 14, Krauklis 13, Līnis 7, Mackars 5, Edgars Dūčis 4, Sviķkalns 3, Kulpe 3, Šļoža 2, Mednis 2, Cīrulis, Ralfs Dūčis, Zukulis.

Spēļu kalendārs (7. februāris):

19:00 “LSSS” – “Lesjofors” (1.divīzija)

Spēļu kalendārs (9. februāris):

12:00 „Promenade Hotel” – “LSSS 2” (2.divīzija)

Spēļu kalendārs (10. februāris):

15:30 “Ģeodēzists” - „Simauto/LPPP” (1.divīzija)

17:00 “LPPP/Nīca” – “Oskara Transports” (1.divīzija)