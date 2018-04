“LPPP/Nīca” un “Kraukļi” triumfē pilsētas basketbola čempionātā

Atslēgvārdi liepājas pilsētas basketbola čempionāts

Sestdien, 31. martā, Liepājas Olimpiskajā centrā norisinājās izšķirošās spēles par medaļām Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Par 2.divīzijas čempionu vienību kļuva šī gada debitanti “Kraukļi”, savukārt 1.divīzijā spēcīgākās komandas statusu pēc gada pārtraukuma atguva “LPPP/Nīca” basketbolisti.

Sestdiena tika gaidīta ar ļoti lielu interesi, jo kopumā tika aizvadītas četras noslēdzošās spēles 1. un 2.divīzijas ietvaros. Atgādinām, ka pilsētas basketbola čempionāts jau otro gadu pēc kārtas notika divās divīzijās un šogad tas kopumā pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – 15 komandas. Spēles norisinājās nepilnu piecu mēnešu garumā jau no novembra sākuma, līdz ar to, kopējais spēļu skaits ir bijis visai iespaidīgs un tas pārsniedz 100 spēles šajā sezonā.

Kā pirmie izšķirošo fināla dienu iesāka 2.divīzijas bronzas medaļas pretendenti – “Fēnikss” un “Gavieze”. Abas komandas regulāro čempionātu noslēdza, attiecīgi, 3. un 4. pozīcijā, līdz ar to, nekas būtisks šīm komandām nemainījās arī pēc pusfināla spēlēm. Abās regulārā čempionāta savstarpējās spēlēs “Fēnikss” basketbolistiem izdevās izcīnīt uzvaras, taču izšķirošajā cīņā scenārijs bija pavisam savādāks. Praktiski visas spēles laiku “Gaviezes” basketbolisti turējās vadībā un lai arī brīžiem starpība saruka līdz minimumam, tomēr beigu beigās “Gaviezes” basketbolistiem izdevās nosargāt uzvaru ar rezultātu 65:55. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 17 gūtajiem punktiem bija Reinis Līnis. Savukārt “Fēnikss” komandas rindās ar 18 gūtajiem punktiem izcēlās Jānis Poriņš.

Uzreiz pēc spēles par 3.vietu laukumā devās abi 2.divīzijas finālisti – “Kraukļi” un “Promenade Hotel” basketbolisti. Abas komandas arī regulāro čempionātu noslēdza līderu godā, līdz ar to, abu vienību iekļūšana finālā nebija nekāds pārsteigums, turklāt neatkarīgi no šīs spēles gala iznākuma, abām vienībām nākošajā gadā bija tiesības startēt 1.divīzijā jeb spēcīgāko vienību saimē. Spēle aizritēja ļoti līdzīgi un vadības maiņa spēles gaitā mainījās aptuveni 20 (!) reizes. Lai arī nepilnas četras minūtes pirms mača beigām četru punktu pārsvars piederēja “Promenade Hotel” komandai, tomēr pēdējais galavārds piederēja “Kraukļiem” ar tās komandas līderi Daini Ābeli priekšgalā, spējot lauzt mača gaitu un beigu beigās izcīnīt emocionālu uzvaru ar rezultātu 82:79. Otrās divīzijas čempionu sastāvā rezultatīvākais ar 29 gūtajiem punktiem bija komandas līderis Dainis Ābele, bet 14 punktus pievienoja Dāvis Šveiduks. Savukārt “Promenade Hotel” komandu no zaudējuma neglāba arī Mārtiņa Kravčenko un Krista Liniņa 18 gūtie punkti.

Uzreiz pēc 2.divīzijas fināla spēles notika arī apbalvošanas ceremonija, kurā suminātas tika ne tikai labākās komandas, bet arī čempionāta vērtīgākie spēlētāji jeb simboliskais piecinieks. Otrās divīzijas ietvaros par tiem kļuva Dainis Ābele un Gundars Olbačevskis no „Kraukļiem”, Mārtiņš Kravčenko no „Promenade Hotel”, Kaspars Kviesis no „Pāvilostas novads”, kā arī Ģirts Splīte no „Kvartāls/Parabelum” vienības.

Sestdienas pēcpusdienā bija pienākusi kārta arī 1.divīzijas spēcīgākajām komandām un kā pirmie laukumā devās 1.divīzijas bronzas pretendenti – “Oskara Transports” un “Liepājas Universitātes” basketbolisti. Ja studentiem bronzas cīņa jau bija kaut kas labi zināms, tad “Oskara Transports” komandai šī noteikti bija vilšanās, jo iepriekšējā gada čempionu pilnvaras bija noliktas priekšlaicīgi un komandas mērķis bija to atkārtot arī šajā gadā. Daudz maz līdzīgi spēle ritēja tikai pirmajās 10 minūtēs, jo sākot ar otro ceturksni “Oskara Transports” komandas pārsvars bija vairāk kā 20 punkti. Dažkārt “Liepājas Universitātes” basketbolistiem izdevās pietuvoties līdz 10 punktu atstatumam, tomēr noķert savus pretiniekus nebija lemts un beigu beigās “Oskara Transports” izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 109:80. Uzvarētājiem labākie ar 20 un 19 gūtajiem punktiem bija, attiecīgi, Jurģis Muskats un Niks Lagzdiņš. Savukārt “Liepājas Universitātes” rindās ar 28 gūtajiem punktiem glābējs nebija arī Rihards Ozolnieks.

Visu beidzot kārta bija pienākusi šī čempionāta saldajam ēdienam jeb 1.divīzijas finālam, kur spēkiem mērojās regulārā čempionāta spēcīgākā komanda “LPPP/Nīca” un trešā spēcīgākā vienība “Ģeodēzists”, kas divās pusfināla cīņās bez variantiem izslēdza iepriekšējā gada čempionus “Oskara Transports”. Regulārajā čempionātā abas komandas uzvaras dalīja uz pusēm, turklāt vienā no spēlēm bija nepieciešami pat divi pagarinājumi, līdz ar to līdzīga spēkošanās bija gaidāma arī šajā pēcpusdienā. Kā jau tas bija gaidāms, spēle ritēja punkts punktā un vadības maiņa spēlē notika ne vienu reizi vien. Mača lūzums notika tikai pēdējās 10 minūtes, kuru laikā “LPPP/Nīca” komandai izdevās iegūt pat 17 punktu vadību (66:49), taču mērnieki padoties negrasījās un spēja rezultāta starpību samazināt uz pusi. Diemžēl tuvāk tikt par septiņiem punktiem komandai neizdevās un līdz ar to “LPPP/Nīca” komanda varēja svinēt uzvaru ne tikai šajā mačā, bet arī visā čempionātā ar rezultātu 73:65. Uzvarētājiem labākais šajā mačā ar 17 gūtajiem punktiem bija Vairis Pusaudzis, bet 10 punktus pievienoja simboliskā piecinieka spēlētājs Dāvis Silenieks. Savukārt “Ģeodēzists” komandā rezultatīvākais ar 14 gūtajiem punktiem bija Andris Siksna.

Līdzīgi kā 2.divīzijas ietvaros, arī šoreiz pēc fināla spēlēm notika apbalvošanas ceremonija ne tikai komandām, bet arī individuāli spēcīgākajiem čempionāta spēlētājiem jeb simboliskajam pieciniekam. Par 1.divīzijas labākajiem šī gada spēlētājiem tika atzīti Matīss Caune un Dāvis Silenieks no “LPPP/Nīca”, Niks Lagzdiņš no “Oskara Transports”, Edgars Kaspars no “Simauto/LPPP” un Gatis Jagmins no “Ģeodēzists” komandas.

Līdz ar to 2018. gada pilsētas basketbola čempionāts ir noslēdzies un pēc tā noskaidrojās, ka 1.divīzijas saimi nākošajā gadā papildinās “Kraukļu” un “Promenade Hotel” basketbolisti, taču spēcīgāko divīzija būs jāatstāj “Lesjofors” un “Simauto/LPPP” komandām, kuras 1.divīziju noslēdza pēdējās divās vietās. Protams, izmaiņas čempionāta norisē vēl var notikt līdz nākošā gada sākumam, līdz ar to spriest par nākošā gada komandu izvietojumu divīzijās būtu stipri pāragri.

Organizatori ir cerības pilni, ka komandu skaits nākošajos gados tikai un vienīgi pieaugs un čempionāts būs tik pat interesants kā šogad. Liels paldies Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldei, bez kura atbalsta šis čempionāts noteikti nebūtu tik notikumiem bagāts, turklāt jau kārtējo gadu pēc kārtas fināla spēles video translācijā tiek nodrošinātas sportacentrs.com TV kanālā.

Liepājas pilsētas basketbola čempionāts (2.divīzijas spēle par 3. vietu):

“Fēnikss” - “Gavieze” 55:65 (15:22, 9:9, 17:13, 14:21)

“Fēnikss”: Poriņš 18, Andersons 14, Būčiņš 8, Fedotovs 7, Ellers 3, Viče 3, Indriekus 2, Gints Ločmelis, Gailītis, Austers

“Gavieze”: Līnis 17, Sviķkalns 11, Kulpe 10, Edgars Dūčis 9, Mackars 6, Šļoža 6, Mednis 3, Smiltnieks 3, Cīrulis, Ralfs Dūčis.

Liepājas pilsētas basketbola čempionāts (2.divīzijas fināla spēle par 1. vietu):

“Promenade Hotel” – “Kraukļi” 79:82 (17:18, 22:19, 25:24, 15:21)

“Promenade Hotel”: Kravčenko 18, Liniņš 18, Gaļkints 15, Klāvs Dzērvēns 13, Grīnvalds 4, Toms Dzērvēns 4, Ulpis 3, Kočetkovs 2, Kalendra 2, Atis Dzērvēns, Skābardis, Ziedkalns

“Kraukļi”: Ābele 29, Dāvis Šveiduks 14, Olbačevskis 12, Didzis Vilnītis 11, Mazais 6, Krauja 6, Jānis Vilnītis 2, Jakubauskis 2, Glazūns, Kārkliņš, Modris Šveiduks.

Liepājas pilsētas basketbola čempionāts (1.divīzijas spēle par 3. vietu):

“Oskara Transports” – “Liepājas Universitāte” 109:80 (29:20, 31:23, 21:22, 28:15)

“Oskara Transports”: Muskats 20, Lagzdiņš 19, Sviklis 14, Jančauskis 14, Pirktiņš 13, Zariņš 11, Raivis Kabiņeckis 10, Tiškus 5, Lūsis 3, Semenkovs

“Liepājas Universitāte”: Ozolnieks 28, Edijs Silnieks 21, Kreiders 11, Miglinieks 7, Lasmanis 7, Dejus 6, Letapurs.

Liepājas pilsētas basketbola čempionāts (1.divīzijas fināla spēle par 1. vietu):

“LPPP/Nīca” – “Ģeodēzists” 73:65 (16:17, 16:14, 23:18, 18:16)

“LPPP/Nīca”: Pusaudzis 17, Silenieks 10, Ansons 10, Fricbergs 9, Caune 7, Leiteris 7, Kalējs 7, Korps 6, Štībelis, Petermanis, Otto

“Ģeodēzists”: Siksna 14, Egle 9, Freimanis 9, Jagmins 8, Celms 6, Jānis Ķudis 6, Tomašs 5, Striks 4, Spinga 4, Dejus, Veibelis, Arturs Ķudis.

Liepājas pilsētas basketbola čempionāta galējais vietu sadalījums (2.divīzija):

1.vieta “Kraukļi”

2.vieta “Promeande Hotel”

3.vieta “Gavieze”

4.vieta “Fēnikss”

5.vieta “Pāvilostas novads”

6.vieta “LSSS 2”

7.vieta TK “Oga”

8.vieta “Kvartāls/Parabelum”

Liepājas pilsētas basketbola čempionāta galējais vietu sadalījums (1.divīzija):

1.vieta “LPPP/Nīca”

2.vieta “Ģeodēzists”

3.vieta “Oskara Transports”

4.vieta “Liepājas Universitāte”

5.vieta “LSSS”

6.vieta “Lesjofors”

7.vieta “Simauto/LPPP”

„Simboliskais piecinieks” jeb pieci labākie čempionāta 2.divīzijas spēlētāji:

Ģirts Splīte (“Kvartāls/Parabelum”)

Mārtiņš Kravčenko („Promenade Hotel”)

Kaspars Kviesis („Pāvilostas novads”)

Dainis Ābele („Kraukļi”)

Gundars Olbačevskis („Kraukļi”)

„Simboliskais piecinieks” jeb pieci labākie čempionāta 1.divīzijas spēlētāji:

Niks Lagzdiņš (“Oskara Transports”)

Gatis Jagmins („Ģeodēzists”)

Dāvis Silenieks („LPPP/Nīca”)

Edgars Kaspars (“Simauto/LPPP”)

Matīss Caune („LPPP/Nīca”).