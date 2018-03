Šo sestdien, 31. martā, Liepājas Olimpiskajā centrā tika aizvadītas izšķirošās fināla spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Čempionu liktenis noskaidrosies abās divīzijās, līdz ar to, kopumā šajā dienā paredzētas četras spēles visas dienas garumā jau no pulksten 10:00. Abas 1.divīzijas medaļu spēles tiešraidē translēs arī Sportacentrs.com.

Sestdiena tiek gaidīta ar ļoti lielu interesi, jo kopumā tiks aizvadītas četras noslēdzošās spēles 1. un 2.divīzijas ietvaros. Atgādinām, ka pilsētas basketbola čempionāts jau otro gadu pēc kārtas notika divās divīzijās un šogad tas kopumā pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – 15 komandas. Spēles norisinājās nepilnu piecu mēnešu garumā jau no novembra sākuma, līdz ar to, kopējais spēļu skaits ir bijis visai iespaidīgs un tas pārsniedz 100 spēles šajā sezonā.

Kā pirmie izšķirošo fināla dienu iesākas 2.divīzijas bronzas medaļas pretendenti – “Fēnikss” un “Gavieze”. Abas komandas regulāro čempionātu noslēdza, attiecīgi, 3. un 4. pozīcijā, līdz ar to, nekas būtisks šīm komandām nemainījās arī pēc pusfināla spēlēm. Abās regulārā čempionāta savstarpējās spēlēs “Fēnikss” basketbolistiem izdevās izcīnīt uzvaras, taču “Gaviezes” basketbolisti ir apņēmības pilni savā debijas sezonā ne tikai revanšēties “Fēniksam”, bet arī izcīnīt pirmās medaļas. To, vai tas “Gaviezes” komandai izdosies mēs varēsim noskaidrot sestdienas rītā pulksten 10:00.

Dienas otrajā spēlē laukumā izies 2.divīzijas labākās komandas - “Kraukļi” un “Promenade Hotel”. Abas komandas arī regulāro čempionātu noslēdza līderu godā, līdz ar to, abu vienību iekļūšana finālā nav nekāds pārsteigums, turklāt neatkarīgi no šīs spēles gala iznākuma, abām vienībām nākošajā gadā ir tiesības startēt 1.divīzijā jeb spēcīgāko vienību saimē. Regulārajā čempionātā savstarpējās spēlēs pie uzvarām tika abas komandas, līdz ar to, līdzīga un spraiga spēkošanās ir gaidāma arī šajā dienā. Fināla spēles sākums pulksten 11:30 un uzreiz pēc šīs spēles ir paredzēta arī 2.divīzijas komandu apbalvošana, kur specbalvas būs arī šīs sezonas 2.divīzijas vērtīgākajiem pieciem spēlētājiem.

Pēdējās divās fināla spēlēs laukumā izies 1.divīzijas komandas un kā pirmie uz laukuma dosies bronzas medaļu pretendenti - “Oskara Transports” un “Liepājas Universitātes” basketbolisti. Ja studentiem bronzas cīņa jau būs kas zināms, tad “Oskara Transports” komandai šī noteikti ir vilšanās, jo iepriekšējā gada čempionu pilnvaras ir noliktas un komandas mērķis noteikti bija to atkārtot arī šajā gadā. Nenoliedzami par šī pāra favorītiem tiek uzskatīti “Oskara Transports” basketbolisti, taču “Liepājas Universitātes” studenti bez cīņas atdot savu pirms gada izcīnīto bronzu netaisās, līdz ar to, arī šī spēle solās būt gana spraiga un interesanta. Šīs spēles sākums pulksten 14:00 un to video tiešraidē translēs arī Sportacentrs.com.

Visu beidzot pulksten 16:00 norisināsies ilgi gaidītā 2018.gada fināla spēle starp regulārā čempionāta spēcīgāko komandu “LPPP/Nīca” un trešo spēcīgāko vienību “Ģeodēzists”, kas divās pusfināla cīņās bez variantiem izslēdza iepriekšējā gada čempionus “Oskara Transports”. Regulārajā čempionātā abas komandas uzvaras dalīja uz pusēm, turklāt vienā no spēlēm bija nepieciešami pat divi pagarinājumi! Ļoti cerams, ka abu komandu spēkošanās vilties neliks arī šo sestdien un arī šo spēli no Liepājas Olimpiskā centra tiešraidē translēs Sportacentrs.com. Mača sākums pulksten 16:00 un uzreiz pēc šīs spēles notiks apbalvošanas ceremonija, kurā specbalvas būs arī šīs sezonas 1.divīzijas vērtīgākajiem pieciem spēlētājiem jeb simboliskajam pieciniekam.

Fināla spēļu kalendārs (31. marts):

10:00 “Fēnikss” – “Gavieze” (2.divīzijas spēle par 3.vietu)

11:30 “Kraukļi” - “Promenade Hotel” (2.divīzijas fināla spēle par 1.vietu)

13:00 Otrās divīzijas apbalvošanas ceremonija

14:00 “Oskara Transports” – “Liepājas Universitāte” (1.divīzijas spēle par 3.vietu)

16:00 “LPPP/Nīca” – “Ģeodēzists” (1.divīzijas fināla spēle par 1.vietu)

17:30 Pirmās divīzijas apbalvošanas ceremonija

Norises vieta: Arēna, sporta zāle Nr.1

Ieeja skatītājiem: bezmaksas!