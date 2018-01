Otro apli līderu godā iesāks „Ģeodēzists” un „Fēnikss”

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 30. decembrī, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas pēdējās trīs pirmā apļa spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Pirmo apli līderu godā noslēdza „Ģeodēzists” un „Fēnikss” komandas, kuras Jaunā gada spēles varēs uzsākt bez neviena zaudējuma.

Pirmais aplis noslēdzās sestdien, 30. decembrī, kad norisinājās pēdējās trīs spēles. Divas no tām notika 2.divīzijas ietvaros, bet viena 1.divīzijā. Pie pārliecinošiem panākumiem 2.divīzijas ietvaros tika „Fēnikss” un „Pāvilostas novads” komandas, kuras itin viegli pārspēja, attiecīgi, „Kvartāls/Parabelum” komandu un TK „Ogu”, kurai pirmais aplis ir pagalam neveiksmīgs, jo septiņās spēlēs piedzīvoti tikai un vienīgi zaudējumi. Līdz ar to, pirmo apli 2.divīzijas līderu godā noslēguši „Fēnikss” basketbolisti, kuri septiņās spēlēs ir izcīnījuši septiņus panākumus, tādējādi droši soļojot pretim izslēgšanas spēlēm, kur kvalificēsies četras labākās komandas.

Dienas pēdējā spēlē laukumā izgāja 1.divīzijas komandas - “Lesjofors” un „Liepājas Universitāte”, kurām šī bija ļoti nozīmīga spēle raugoties no turnīra tabulas viedokļa. Uzvara komandai palīdzētu spert lielu soli pretim izslēgšanas spēlēm un šoreiz to sekmīgi paveica „Lesjofors” komanda, kura ļoti mazrezultatīvā cīņā pārspēja savus pretiniekus ar 51:42. Zīmīgi, ka abas komandas kopumā nespēja gūt pat 100 punktus, kas varētu būt viens no visu laiku zemākajiem gala rezultātiem Liepājas pilsētas basketbola čempionāta vēsturē. Uzvarētājiem labākais ar 15 gūtajiem punktiem bija Arturs Bauze, savukārt „Liepājas Universitātes” rindās ar 16 punktiem izcēlās Edijs Silnieks.

Pirmās septiņas otrā apļa spēles tiks aizvadītas jau šajā nedēļas nogalē, no 5. līdz 7. janvārim. Vispirms piektdienas vakarā norisināsies viena 2.divīzijas spēle starp „LSSS 2” – „Gavieze” komandām, bet sestdien turpināsies ar divām spēlēm, kur ļoti interesanta solās būt cīņa starp „LPPP/Nīca” un „Ģeodēzists” komandām. Savukārt svētdien tiks aizvadītas pēdējās četras šīs kārtas spēles, kuras sāksies jau no pulksten 12:00. Norises vieta paliek nemainīga – Liepājas Olimpiskais centrs un ieeja skatītājiem ir bezmaksas.

Septītās spēļu kārtas rezultāti (30. decembris):

“Kvartāls/Parabelum” – “Fēnikss” 65:82 (13:25, 20:23, 18:22, 14:12)

“Kvartāls/Parabelum”: Splīte 19, Silakalns 17, Ceplenieks 16, Sveilis 6, Bikšis 2, Zemgalis 2, Laugalis 2, Bergs 1, Paškus, Raišis

“Fēnikss”: Andersons 18, Kazāks 17, Poriņš 14, Fedotovs 8, Uldis Gailītis 8, Mincenbergs 8, Būčiņš 4, Austers 2, Gints Ločmelis 2, Egliens 1, Viče.

TK “Oga” – „Pāvilostas novads” 48:78 (17:17, 16:11, 4:25, 11:25)

TK “Oga”: Biters 13, Nauris Galdiks 12, Zudavs 8, Krūmiņš 7, Niķelis 4, Kampars 2, Saldenieks 2, Mihailovs

„Pāvilostas novads”: Kviesis 25, Aploks 19, Trofimovs 8, Tomilovs 8, Reteris 7, Jakubauskis 6, Pirtnieks 3, Burkēvics 2, Jegoruškins, Vikštrēms, Zviedris.

“Lesjofors” – “Liepājas Universitāte” 51:42 (15:13, 20:8, 8:13, 8:8)

“Lesjofors”: Bauze 15, Veršelis 9, Stončaitis 8, Alksnis 7, Emīls Laivenieks 7, Lejasmeiers 3, Račis 2, Asars, Eihvalds, Švarcs, Zvirbulis

“Liepājas Universitāte”: Edijs Silnieks 16, Kalvāns 12, Miglinieks 5, Ozolnieks 3, Kreiders 2, Rolands Silnieks 2, Bumbulis 2, Lasmanis, Ķeiris.

Spēļu kalendārs (5. janvāris):

19:30 "Gavieze" - "LSSS 2" (2.divīzija)

Spēļu kalendārs (6. janvāris):

13:30 “Pāvilostas novads” – „Kvartāls/Parabelum” (2.divīzija)

15:00 "LPPP/Nīca" – „Ģeodēzists” (1.divīzija)