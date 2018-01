“Promenade Hotel” pārņem 2.divīzijas līderpozīcijas

Aizvadītajā nedēļā, no 10. līdz 14. janvārim, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas septiņas devītās kārtas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Pateicoties uzvarai ar 20 punktu starpību 2.divīzijas līdera lomu ir pārņēmuši “Promenade Hotel” basketbolisti, kuri pēc ilga pārtraukuma ir gāzuši “Fēnikss” pozīcijas.

Devītās kārtas spēles iesākās jau trešdienas vakarā, kad tika aizvadīta viena 1.divīzijas spēle starp “LSSS” un “Oskara Transports” komandām. Lai arī spēles sākumu krietni vien labāk iesāka gados jaunie sporta spēļu skolas audzēkņi, kuri pirmās 10 minūtes noslēdza ar 10 punktu vadību, tomēr mača turpinājumā pašreizējie vicelīderi spēja lauzt mača gaitu un beigās triumfēt visā mačā ar rezultātu 99:82. Uzvarētājiem labākais ar 33 gūtajiem punktiem bija Edgars Sviklis, kuram šī bija spilgta atgriešanās laukumā pēc traumas sadziedēšanas. Savukārt “LSSS” komandu no zaudējuma neglāba arī Kristena Heringa 16 gūtie punkti.

Piektdienas vakarā norisinājās viena 2.divīzijas spēle starp TK “Oga” un “LSSS 2” komandām. Mačs kopumā aizritēja ļoti līdzīgi un uzvarētājs tika noskaidrots tikai pēdējās sekundēs, kur nedaudz veiksmīgāki izrādījās gados jaunākie sporta spēļu skolas audzēkņi, izcīnot trešo panākumu čempionātā ar rezultātu 62:59. Uzvarētājiem labākais ar 20 gūtajiem punktiem bija komandas līderis Kristiāns Rāts. Savukārt TK “Ogas” rindās ar 15 punktiem rezultatīvākā spēlētāja gods Artim Krūmiņam.

Sestdien norisinājās nākošās trīs spēles. Pirmajā mačā “Pāvilostas novads” atzina “Kraukļu” komandas pārākumu ar rezultātu 50:64, tādējādi pasliktinot savas pozīcijas uz iekļūšanu 2.divīzijas izslēgšanas spēlēs. Dienas otrais mačs starp 1.divīzijas komandām “LPPP/Nīca” un “Lesjofors” izvērtās ar nospiedošu vienas komandas pārsvaru un galarezultātā “LPPP/Nīca” triumfēja visā spēlē ar 41 (!) punktu pārsvaru – 111:70. Zīmīgi, ka “LPPP/Nīca” komandai šī bija jau otrā graujošā uzvara pēc kārtas, kas liecina par uzņemot tempu otrā apļa sākumā. Uzvarētājiem labākais ar 28 gūtajiem punktiem bija Raivis Kalējs, bet 23 punktus pievienoja Matīss Caune. Savukārt “Lesjofors” komandā 17 punktus guva Uldis Veršelis. Savukārt dienas pēdējā spēlē pašreizējie čempionāta līderi “Ģeodēzists” samērā viegli tika galā ar “Liepājas Universitātes” studentiem (85:71), tādējādi turpinot atrasties 1.divīzijas galvgalī.

Svētdien norisinājās atlikušās divas devītās kārtas spēles 2.divīzijas ietvaros. Pirmajā cīņā starp “Kvartāls/Parabelum” – “Gavieze” komandām pie sestā panākuma čempionātā tika “Gaviezes” basketbolisti ar rezultātu 63:53. Savukārt otrajā mačā starp 2.divīzijas līdervienībām “Fēnikss” un “Promenade Hotel” pārāki bija “Promenade Hotel” basketbolisti, kuri spēja pārspēt ilgu laiku esošos līderus ar 20 punktu starpību (69:49). Zīmīgi, ka pirmajā aplī “Fēnikss” bija pārāki pār saviem pretiniekiem ar 19 punktu pārsvaru (68:49), līdz ar to, “Promenade Hotel” komandai izdevās aizsteigties priekšā “Fēnikss” komandai ne tikai savstarpējā cīņā, bet izvirzīties arī 2.divīzijas līderpozīcijās.

Desmitās kārtas spēles tiks aizvadītas jau šajā nedēļā, no 17. līdz 21. janvārim. Trešdienas un piektdienas vakarā norisināsies pa vienai 2.divīzijas spēlei, bet sestdien un svētdien norisināsies atlikušās četras šīs kārtas cīņas. Sestdien notiks tikai viena cīņa starp 1.divīzijas līdervienībām – “Ģeodēzists” un “Oskara Transports” vienībām. Savukārt svētdien ir gaidāmas trīs spēles, no kurām divas notiks 2.divīzijas ietvaros, bet viena 1.divīzijas cīņa starp “Liepājas Universitāte” un “LPPP/Nīca” komandām. Sestdien vienīgās spēles sākums pulksten 13:30, bet svētdien cīņas sāksies no pulksten 12:00. Norises vieta paliek nemainīga – Liepājas Olimpiskais centrs un ieeja skatītājiem ir bezmaksas.

Devītās spēļu kārtas rezultāti (10. janvāris):

“Oskara Transports” – “LSSS ” 99:82 (16:26, 26:10, 33:20, 24:26)

“Oskara Transports”: Sviklis 33, Lagzdiņš 19, Pirktiņš 16, Tiškus 15, Jančauskis 7, Aivis Sils 7, Semenkovs 2, Kristaps Kabiņeckis, Lūsis, Osis

“LSSS”: Herings 16, Ozols 14, Salna 13, Matīss Katlaps 9, Linards Katlaps 9, Dreimanis 9, Lazdenieks 6, Jurkevics 4, Rusmanis 2, Šulcs.

Devītās spēļu kārtas rezultāti (12. janvāris):

“LSSS 2” – TK „Oga” 62:59 (14:14, 12:18, 23:10, 13:17)

“LSSS 2”: Rāts 20, Šulcs 12, Ābele 8, Slūka 7, Šisko 5, Emīls Prokners 5, Pauls Prokners 5, Brūveris, Svilis

TK „Oga”: Krūmiņš 15, Kaspars Kristvalds 13, Nauris Galdiks 10, Zudavs 8, Simsons 8, Mihailovs 3, Saldenieks 2, Niķelis.

Devītās spēļu kārtas rezultāti (13. janvāris):

“Pāvilostas novads” – „Kraukļi” 50:64 (13:21, 12:15, 9:22, 16:6)

“Pāvilostas novads”: Roberts Kalve 20, Pirtnieks 13, Reteris 6, Trofimovs 4, Edgars Sils 4, Vikštrēms 3, Jakubauskis, Jegoruškins

„Kraukļi”: Ābele 18, Olbačevskis 17, Dāvis Šveiduks 10, Didzis Vilnītis 9, Mazais 6, Jānis Vilnītis 2, Glazūns 2, Agris Vilnītis, Modris Šveiduks, Atiķis, Jakubauskis, Kārkliņš.

“Lesjofors” – “LPPP/Nīca” 70:111 (9:30, 16:29, 16:27, 29:25)

“Lesjofors”: Veršelis 17, Jansons 14, Alksnis 11, Bauze 10, Stončaitis 10, Asars 4, Zvirbulis 4

“LPPP/Nīca”: Kalējs 28, Caune 23, Artūrs Malakausks 21, Štībelis 15, Fricbergs 12, Korps 12, Toms Leiteris.

“Ģeodēzists” – “Liepājas Universitāte” 85:71 (24:10, 17:18, 22:24, 22:19)

“Ģeodēzists”: Striks 26, Jagmins 23, Freimanis 18, Jānis Ķudis 12, Spinga 6, Veibelis, Muižnieks

“Liepājas Universitāte”: Ozolnieks 22, Bumbulis 14, Rolands Silnieks 14, Lasmanis 12, Letapurs 9.

Devītās spēļu kārtas rezultāti (14. janvāris):

“Kvartāls/Parabelum” – “Gavieze” 53:63 (13:24, 14:13, 17:11, 9:15)

“Kvartāls/Parabelum”: Silakalns 16, Ceplenieks 13, Sveilis 10, Splīte 6, Bikšis 4, Laugalis 2, Paškus 2, Raišis, Pramalts, Zvirs, Šteinbergs

“Gavieze”: Krauklis 16, Šļoža 11, Kulpe 10, Līnis 9, Smiltnieks 8, Mackars 6, Sviķkalns 2, Edgars Dūčis 1, Grimailo, Cīrulis, Mednis.

“Fēnikss” – “Promenade Hotel” 49:69 (15:15, 7:16, 10:21, 17:17)

“Fēnikss”: Kazāks 10, Silavs 9, Andersons 8, Poriņš 6, Plūme 5, Būčiņš 4, Viče 3, Fedotovs 2, Ellers 2, Gints Ločmelis, Egliens, Indriekus

“Promenade Hotel”: Kočetkovs 13, Kravčenko 12, Gaļkints 11, Ziedkalns 7, Klāvs Dzērvēns 7, Liniņš 7, Ulpis 5, Toms Dzērvēns 4, Grīnvalds 2, Skābardis 1, Atis Dzērvēns, Dainis Dzērvēns.

Spēļu kalendārs (17. janvāris):

19:00 "Simauto/LPPP" - "LSSS" (1.divīzija)

Spēļu kalendārs (19. janvāris):

20:30 "LSSS 2" – “Kvartāls/Parabelum” (2.divīzija)

Spēļu kalendārs (20. janvāris):

13:30 „Oskara Transports” – „Ģeodēzists” (1.divīzija)