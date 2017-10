Rekordliels dalībnieku skaits pilsētas basketbola čempionātā

Atslēgvārdi basketbols | pilsētas basketbola čempionāts

Jau pēc divām nedēļām, 4. un 5.novembrī, Liepājas Olimpiskajā centrā tiks dots starts 2017./18. gada Liepājas pilsētas basketbola čempionātam, kas šogad kopumā pulcēs rekordlielu dalībnieku skaitu. Čempionātā piedalīsies 15 komandas, kuras savas spēles aizvadīs divās divīzijās.

Pilsētas amatieru basketbola čempionātu, tāpat kā iepriekšējo, organizē Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde un spēles tiks aizvadītas Liepājas Olimpiskajā centrā. Līdzīgi kā pirms gada, arī šogad čempionāts norisināsies divās divīzijās, tikai atšķirībā no iepriekšējā gada, kad tajā piedalījās 10 komandas, šogad dalībnieku pulks ir palielinājies līdz pat 15 komandām.

Pēc spēka augstākajā līgā jeb 1.divīzijā startēs septiņas komandas – iepriekšējā gada čempioni “Oskara Transports”, vicečempioni “LPPP/Nīca”, bronzas godalgas ieguvēji “Liepājas Universitāte”, “Ģeodēzists” un “Lesjofors”, kā arī divas spēcīgākās iepriekšējās sezonas 2.divīzijas komandas “Simauto/LPPP” un “LSSS”. Savukārt 2.divīzija tiks pārstāvēta ar astoņām komandām – TK “Oga”, “Pāvilostas novads”, “LSSS 2” un piecām jaunpienācējām “Hotel Promenāde”, “Fēnikss”, BK “Kraukļi”, “Kvartāls/Parabelum” un “Gavieze”.

Spēles abās divīzijās norisināsies divos apļos, kas katrai komandai garantēs kā minimums 12 spēles regulārajā čempionātā. Turklāt izslēgšanas spēlēs kvalificēsies četras labākās katras divīzijas komandas, vispirms aizvadot pusfināla cīņas līdz divām uzvarām, bet pēc tam arī cīņas par godalgotajām vietām. Čempionāta pirmās kārtas spēles norisināsies jau 4. un 5. novembrī un to atklās 2.divīzijas komandu spēkošanās starp „Kvartāls/Parabelum” un „LSSS 2” vienībām. Plānots, ka čempionāts norisināties līdz pat marta mēneša beigām, līdz ar to, spēļu skaits piecu mēnešu garumā visām komandām būs gana liels. Turklāt trīs no Liepājas pilsētas basketbola čempionāta komandām “LSSS”, „LPPP/Nīca” un „Oskara Transports” startē arī Rietumu līgā.

Arī šā gada čempionātā tiks pasniegtas individuālās balvas un līdzīgi kā iepriekšējā gadā, arī šoreiz balvas tiks pasniegtas simboliskajam pieciniekam jeb pieciem labākajiem čempionāta spēlētājiem.

Komandu sadalījums pa divīzijām:

1.divīzija

„Oskara Transports”

„LPPP/Nīca”

„Liepājas Universitāte”

„Ģeodēzists”

„Lesjofors”

“Simauto/LPPP”

“LSSS”

2.divīzija

TK „Oga”

„Pāvilostas novads”

„LSSS 2”

„Hotel Promenāde”

“Fēnikss”

BK “Kraukļi”

“Kvartāls/Parabelum”

“Gavieze”.