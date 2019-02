“Simauto” varonīga atspēlēšanās un vieta izslēgšanas spēlēs

Aizvadītajā nedēļā, no 30. janvāra līdz 3. februārim, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas 12. kārtas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Pateicoties “Simauto” komandas varonīgajai atspēlēšanai un uzvarai pār “Gaviezes” basketbolistiem, komanda priekšlaicīgi nodrošinājusi sev vietu izslēgšanas spēlēs.

Aizvadītā kārta sākās ar spēli trešdienas vakarā starp 1.divīzijas komandām “LSSS” un “LPPP/Nīca”. Spēle kopumā aizritēja samērā līdzīgi, taču visu tā laiku nelielā vadībā tomēr turējās pašreizējie līderi “LPPP/Nīca”, kuri beigu beigās arī izcīnīja kārtējo panākumu ar rezultātu 89:79, tādējādu turpinot “uzspodrināt” savu perfekto bilanci šajā čempionātā. Uzvarētājiem ar 29 punktiem labākais bija Vairis Pusaudzis, bet “LSSS” rindās 18 punktus guva Eduards Šulcs.

Sestdien kopumā norisinājās trīs spēles, no kurām divas notika 1.divīzijas ietvaros, bet viena 2.divīzijā. Pie ļoti pārliecinošas uzvaras dienas pirmajā spēlē tika “Oskara Transports”, kas ar rezultātu 99:61 sakāva “Lesjofors” komandu, tādējādi turpinot pakaļdzīšanos abām līdervienībām – “LPPP/Nīca” un “Ģeodēzists”. Savukārt dienas otrajā mačā viss izšķīrās tikai pēdējās 10 minūtēs, kur savā starpā ļoti svarīgā cīņā spēkiem mērojās “Promenade Hotel” un “Liepājas Universitāte”. “Liepājas Universitātes” studentiem bija nepieciešama tikai un vienīgi uzvara, lai turpinātu cīņu par vietu izslēgšanas spēlēs un komanda to veiksmīgi arī izdarīja ar rezultātu 77:59, tādējādi “Promenādes” basketbolistus nostādot neapskaužamā situācijā pirms pēdējām divām spēļu kārtām. “Promenādes” basketbolistiem atlikušajās divās spēlēs ir nepieciešamas tikai un vienīgi uzvaras, kas vēl teorētiski dotu cerības saglabāt vietu 1.divīzijā un vietu izslēgšanas spēlēs.

Sestdienas pēdējā spēlē laukumā izgāja 2.divīzijas komandas “Kempings ODS” un “LSSS 2”. Spēle kopumā aizritēja ļoti līdzīgi un mača liktenis izšķīrās tikai pēdējās minūtēs, kur labāki izrādījās pašreizējie līderi “Kempings ODS” ar rezultātu 83:75, tadējādi priekšlaicīgi nodrošinot sev uzvaru 2.divīzijas regulārā čempionātā un automātisku vietu pusfinālā. Uzvarētājiem labākais ar 24 gūtajiem punktiem bija Markuss Gūža, bet “LSSS 2” rindās 22 punkti Mārtiņa Kravcova rēķinā.

Svētdien tika aizvadītas atlikušās divas šīs nedēļas spēles 2.divīzijas ietvaros. Pirmajā mačā starp “Simauto” un “Gaviezes” komandām intrigas netrūka, kur “Simauto” basketbolisti spēles laikā spēja atspēlēt 22 punktu deficītu pirmajā puslaikā un beigu beigās izcīnīt panākumu pār “Gaviezes” komandu ar rezultātu 74:70, tādējādi nodrošinot sev vietu izslēgšanas spēlēs. Uzvarētājiem teicamu sniegumu nodemonstrēja komandas līderis Edgars Kaspars, kurš uzvaru kaldināja ar 27 gūtajiem punktiem. Savukārt “Gaviezes” rindās ar 18 punktiem izcēlās Kristaps Pričins.

Savukārt dienas pēdējā spēlē SIA “Parabelum” negaidīti pārliecinoši sakāva “Fēnikss” komandu ar rezultātu 84:55, tādējādi apsteidzot savus pretiniekus arī turnīra tabulā. Uzvarētājiem teju pusi no komandas kopā gūtajiem punktiem guva Kārlis Mickāns, kura rēķinā 39 (!) ači. Savukārt “Fēnikss” vienību no zaudējuma neglāba arī Ģirta Splītes 26 gūtie punkti.

Nākošās cīņas tiks aizvadītas šajā nedēļas nogalē. Sestdien norisināsies trīs 1.divīzijas spēles, no kurām saistošākā varētu būt cīņa starp abiem nesamierināmajiem pretiniekiem “LPPP/Nīca” un “Oskara Transports”, kuras sākums pulksten 16:00. Savukārt svētdien norisināsies trīs 2.divīzijas spēles no pulksten 12:00. Ņemot vērā interesanto situāciju turnīra tabulā, katrai spēlei šeit ir milzīga nozīme, līdz ar to izcelt kādu atsevišķu spēli šajā grupā nav iespējams.

12.spēļu kārtas rezultāti (30. janvāris):

“LPPP/Nīca” – “LSSS” 89:79 (24:17, 24:22, 22:18, 19:22)

“LPPP/Nīca”: Pusaudzis 29, Malakausks 22, Caune 20, Čaupjonoks 13, Ansons 5, Otto

“LSSS”: Šulcs 18, Cebris 15, Ozols 14, Rozdobudko 10, Herings 8, Lazdenieks 8, Linards Katlaps 6.

12.spēļu kārtas rezultāti (2. februāris):

“Oskara Transports” – “Lesjofors” 99:61 (20:14, 29:10, 25:17, 25:20)

“Oskara Transports”: Tiškus 18, Liepiņš 16, Jančauskis 16, Muskats 14, Lūsis 13, Raivis Kabiņeckis 13, Kristaps Kabiņeckis 6, Sils 3

“Lesjofors”: Veršelis 12, Bauze 10, Račis 8, Stončaitis 7, Andris Zvirbulis 6, Lejasmeiers 5, Atvars 5, Eihvalds 4, Artis Zvirbulis 4.

“Promenade Hotel” – “Liepājas Universitāte” 59:77 (14:27, 20:11, 15:14, 10:25)

“Promenade Hotel”: Kravčenko 23, Klāvs Dzērvēns 10, Gaļkints 7, Kalendra 6, Kočetkovs 5, Liniņš 4, Ziedkalns 2, Toms Dzērvēns 2

“Liepājas Universitāte”: Lasmanis 19, Rolands Silnieks 18, Edijs Silnieks 16, Ozolnieks 9, Kreiders 7, Fricbergs 6, Kalve 2.

“Kempings ODS” – “LSSS 2” 83:75 (25:26, 26:18, 7:14, 25:17)

“Kempings ODS”: Gūža 24, Biters 22, Silenieks 16, Sveilis 6, Rodovičs 6, Konovaļčiks 6, Dzērve 3, Dreimanis

“LSSS 2”: Kravcovs 22, Rāts 16, Ābele 15, Emīls Prokners 8, Šulcs 5, Slūka 4, Briška 2, Svilis 2, Vikštrēms 1, Pauls Prokners, Brūveris.

12.spēļu kārtas rezultāti (3. februāris):

“Simauto” – “Gavieze” 74:70 (9:23, 15:18, 20:14, 30:15)

“Simauto”: Kaspars 27, Miķelsons 21, Saldenieks 14, Auznieks 7, Simaitis 4, Ašmanis 1, Bružs, Ate

“Gavieze”: Pričins 18, Smiltnieks 17, Līnis 15, Šļoža 10, Sviķkalns 6, Edgars Dūčis 4, Krauklis, Kulpe.

“Fēnikss” – SIA “Parabelum” 55:84 (18:20, 15:13, 9:21, 13:30)

“Fēnikss”: Splīte 26, Plūme 12, Fedotovs 5, Būčiņš 4, Ločmelis 3, Sudmalis 3, Gailītis 2, Egliens, Indriekus, Viče, Ellers

SIA “Parabelum”: Mickāns 39, Nauris Galdiks 15, Frīdenbergs 10, Ceplenieks 7, Bergs 6, Zemgalis 3, Šteinbergs 2, Bikšis 2, Kampars, Laugalis, Zvirs.

Spēļu kalendārs (9. februāris):

13:00 "LSSS" - "Promenade Hotel" (1.divīzija)

14:30 “Lesjofors” – “Ģeodēzists” (1.divīzija)

16:00 “LPPP/Nīca” – “Oskara Transports” (1.divīzija)

Spēļu kalendārs (10. februāris):

12:00 “Gavieze” – “Kraukļi” (2.divīzija)

13:30 "Fēnikss" – "Simauto" (2.divīzija)

15:00 SIA “Parabelum” – “Kempings ODS” (2.divīzija)

Ieeja skatītājiem: bezmaksas!