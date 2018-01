Porziņģa 16 punkti neglābj "Knicks" no zaudējuma "Wizards" komandai

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | nba | knicks

Kristaps Porziņģis trešdien guva 16 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kurā viņa pārstāvētā komanda Ņujorkas "Knicks" viesos ar rezultātu 103:121 (32:33, 31:31, 14:26, 26:31) zaudēja Vašingtonas "Wizards" vienībai.

"Knicks" komanda cieta sesto zaudējumu pēdējās septiņās spēlēs. Ņujorkieši šosezon izbraukumā uzvarējuši vien trijos no 15 mačiem.

Pēc spēlēšanas iedzinējos pirmajā ceturtdaļā "Knicks" otrajā ceturksnī izlīdzināja spēles gaitu un puslaika pārtraukumā devās ar viena punkta deficītu. Otro puslaiku ar izrāvienu 15:3 iesāka "Wizards" basketbolisti, ieliekot pamatus savai uzvarai.

Porziņģis nospēlēja 35 minūtes, kuru laikā grozā raidīja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu, pieļāva trīs kļūdas un tika pie divām piezīmēm. "Knicks" ar Porziņģi laukumā ielaida par 16 punktiem vairāk nekā iemeta.

"Knicks" komandā šajā mačā produktīvākie bija rezervisti, Maiklam Bīslijam izceļoties ar 20 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām, bet Kailam O'Kvinam iemetot 13 punktus un izcīnot desmit bumbas zem groziem.

Tikmēr ASV galvaspilsētas vienībā ar 27 punktiem rezultatīvākais bija iepriekšējās nedēļas Austrumu konferences vērtīgākais spēlētājs Bredlijs Bīls, 25 punktus iemeta Džons Vols, bet ar 21 punktu atzīmējās polis Marcins Gortats.

Spēles pirmajās minūtē Porziņģis daudz netika spēlēt ar bumbu, pirmo metienu pa grozu izdarot piektajā minūtē un panākot 10:13. Turpinājumā "Wizards" panāca septiņu punktu pārsvaru, bet ceturtdaļas vidū Porizņģis divus punktus atguva (12:17). Pirmās ceturtdaļas pēdējās minūtēs Porziņģis tika pie iespējas izpildīt sešus soda metienus, no kuriem realizēja piecus. Latvietis pirmo ceturtdaļu nospēlēja bez maiņām, "Knicks" basketbolistiem piekāpjoties ar vienu punktu (32:33).

Otrās ceturtdaļas sākumā Porziņģis atpūtās, laukumā atgriezdamies ceturkšņa sestajā minūtē, kad "Knicks" komanda, galvenokārt pateicoties rezervistiem, bija izvirzījusies vadībā (47:46). Savus pirmos punktus otrajā ceturksnī viņš guva ar metienu aiz perimetra, piecas minūtes pirms puslaika beigām panākdams 52:49. Tāpat Latvijas basketbols 40 sekundes pirms došanās lielajā pārtraukumā ar sarežģītu metienu izlīdzināja rezultātu, bet līdz ar puslaika finālsvilpi Vols panāca 64:62 Vašingtonas vienības labā.

Otro puslaiku liepājnieks iesāka ar neprecīzu tālmetienu un zaudētu bumbu, "Knicks" komandai jau otrajā minūtē paņemot pārtraukumu. Līdz trešās ceturtdaļas vidum ņujorkieši pamanījās nonākt iedzinējos ar 17 punktiem. Porziņģis šajā ceturtdaļā nerealizēja nevienu metienu un pēc nospēlētām deviņām minūtēm tika nomainīts (70:86). Laukumā viņš atgriezās ceturtās ceturtdaļas trešajā minūtē, kad rezultāts nebija būtiski izmainījies (79:96).

Savus vienīgos punktus otrajā puslaikā viņš guva minūti pirms ceturtā ceturkšņa vidus, kad precīzi meta pēc pagrieziena. Pusotru minūti pirms finālsvilpes, "Knicks" atrodoties iedzinējos ar 15 punktiem, Džefs Hornačeks laukumā laida basketbolistus, kuriem pirms tam bija mazāka iespēja uzspēlēt. Maču Ņujorkas basketbolisti noslēdza ar zaudējumu 103:121.

"Knicks" ar 18 uzvarām 38 spēlēs atkāpusies uz desmito vietu Austrumu konferencē, ņujorkiešus ar 18 panākumiem 37 mačos apsteidzot Filadelfijas "76ers" vienībai, kas trešdien savā laukumā ar rezultātu 112:106 (27:22, 33:27, 28:35, 24:22) uzvarēja Sanantonio "Spurs", kuras rindās 13 punktus iemeta Dāvis Bertāns.

Tikmēr "Wizards" ar 22 uzvarām 38 cīņās ir ceturtā Austrumu konferencē.

"Knicks" aizvadīja otro spēli divās dienās, jo otrdien savā laukumā tikās ar "Spurs" vienību, ciešot zaudējumu ar 91:100. Porziņģis šajā mačā iemeta 13 punktus, kamēr Bertāns guva desmit punktus.

Janvāris "Knicks" komandai būs smagākais un svarīgākais mēnesis sezonā. Turpinājumā tai šomēnes 10 no 13 spēlēm jāaizvada izbraukumā, nākamajā mačā piektdien viesojoties pie Maiami "Heat". Šosezon "Knicks" viesos spējusi uzvarēt vien trīs reizes.