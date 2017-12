Porziņģa 22 punkti neglābj "Knicks" no zaudējuma Ziemassvētku spēlē

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | basketbols | nba

Pēdējo divu gadu Latvijas labākais sportists Kristaps Porziņģis pirmdien iemeta 22 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Ziemassvētku spēlē, tomēr viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda savā laukumā ar rezultātu 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26) piekāpās Filadelfijas "76ers".

Kopumā visas mačs ritēja ļoti līdzīgā cīņā un ceturtās ceturtdaļas vidū Porziņģis panāca 89:89, tomēr pamatlaika beigas viesi aizvadīja pārliecinošāk.

Porziņģis aizvadītajā mačā laukumā bija 34 minūtes, kuru laikā trāpīja piecus no 17 divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un deviņus no 14 soda metieniem.

Tāpat latvietis savāca septiņas atlēkušās bumbas un bloķēja piecus pretinieku metienus.

"Knicks" rindās lieliski nospēlēja Eness Kanters, kuram bija 31 punkts un 22 atlēkušās bumbas, bet 20 punktus sameta Kortnijs Lī.

Tikmēr "76ers" vienībā ar 25 punktiem un 16 bumbām zem groziem atzīmējās Žoels Embīds, bet ar 24 punktiem izcēlās Džonatans Rediks.

"Knicks" piedzīvoja otro neveiksmi pēc kārtas, kas seko pēc spēļu sērijas, kad bija pieci panākumi sešos dueļos. Tiesa, arī pērn līdz šim laikam "Knicks" sekmējās labi, bet no Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.