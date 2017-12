Porziņģa 37+11 kaldina "Knicks" uzvaru pagarinājumā pār "Lakers"

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | nba | knicks

Kristaps Porziņģis otrdien izcēlās ar 37 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām, kamēr viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā savā laukumā ar 113:109 (25:29, 25:22, 26:28, 23:20, 14:10) pagarinājumā uzvarēja Losandželosas "Lakers".

Porziņģim šī bija rezultatīvākā spēle vairāk nekā mēneša laikā. 5.novembrī viņš pret Indiānas "Pacers" ar 40 gūtiem punktiem aizvadīja karjeras rezultatīvāko maču, bet kopš tā laika viņš nebija iemetis tik daudz punktu kā otrdien.

Tāpat Porziņģim šis bija pirmais "double-double" kopš 22.novembra un kopumā ceturtais sezonā.

Latvijas basketbolists otrdien laukumā pavadīja 40 minūtes, kuru laikā grozā raidīja deviņus no 18 divpunktu metieniem, piecus no astoņiem trejačiem un četrus no pieciem "sodiņiem".

Tāpat Porziņģa rēķinā viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, pieci bloķēti metieni, trīs kļūdas un trīs piezīmes.

Latvijas basketbolists bija šīs spēles rezultatīvākais spēlētājs, bet vēl "Knicks" sastāvā ar 14 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Eness Kanters, kurš gan mača beigās nespēlēja, bet pa 13 punktiem sameta Maikls Bīzlijs un Franks Nilikinā.

Savukārt "Lakers" labā 24 punktus guva Kenteviuss Koldvels-Poups, bet 19 punktus pievienoja Kails Kuzma.

Porziņģis kļuvis par pirmo "Knicks" basketbolistu kopš 1996.gada, kurš vienā spēlē sametis 35 punktus, izcīnījis desmit atlēkušās bumbas un bloķējis piecus metienus. Pirms 11 gadiem to iespēja "Knicks" leģenda Patriks Jūings.

"Ir patīkami, ka varu izdarīt lietas, kas pirms tam nav paveiktas. Taču tas mums nepalīdz iekļūt "play-off"," "NYdailynews.com" citē latvieša teikto.

"Vēl joprojām cenšos apgūt, kā pareizi piespēlēt un spēlēt, kad pret mani ir divi sedzēji. Šī man ir jauna pieredze, kad katrā mačā man ir jāspēj spēlēt pret diviem sedzējiem," stāstīja Porziņģis.

Savu rezultatīvāko maču līdzšinējā karjerā aizvadīja "Knicks" šovasar draftētais franču saspēles vadītājs Franks Nilikinā, kurš 29 minūtēs guva 13 punktus. "Viņš šajā spēlē bija nopelnījis savas minūtes. Iemeta svarīgus metienus un labi spēlēja," atzīmēja Porziņģis.

Tikmēr "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks cer, ka Porziņģis kļūs vēl rezultatīvāks. "Iespējams, šī ir tikai aisberga virsotne. Viņš ar katru gadu kļūs arvien labāks un labāks," atzīmēja Hornačeks.

Abas vienības otrdien aizvadīja ļoti līdzvērtīgu cīņu, vadībā regulāri esot te vienai, te otrai komandai. Tikmēr Porziņģim mača sākums vēl bija salīdzinoši pieticīgs, jo viņš pieļāva kļūdu un netrāpīja arī pirmo metienu. Pie pirmajiem punktiem latvietis tika sestajā minūtē, kad realizēja 2+1 gājienu.

Pēc tam Latvijas basketbolists jau kļuva redzamāks, pēc brīža iemetot pustālo metienu un arī bloķējot "Lakers" līderi Brendonu Ingremu, kuram šī spēle nebija diez ko veiksmīga. Brīdi vēlāk Porziņģis iemeta arī savu pirmo trīspunktnieku un priekšpēdējā minūtē izmantoja skaistu Kaila O'Kvina "alley oop" piespēli. Pēc klusa sākuma latvietis pirmās ceturtdaļas otrajā pusē kopumā bija izcēlies jau ar 12 punktiem.

Tikmēr "Lakers" pirmās ceturtdaļas beigās bija ieguvusi nelielu iniciatīvu, kas otrā ceturkšņa pirmajās minūtēs ļāva iekrāt jau desmit punktu vadību (42:32). Ne visai veiksmīgā "Knicks" spēle Porzinģim lika atgriezties laukumā. Līdz lielajam pārtraukumam viesi no Losandželosas tālāk vairs neatrāvās, kas lielā mērā bija, pateicoties arī Latvijas basketbolistam, jo viņš iemeta vēl vienu trīspunktnieku un pielaboja Kortnija Lī metienu.

Pirmo puslaiku "Knicks" noslēdza ar viena punkta deficītu - 50:51. Trešajā ceturtdaļā Porziņģis ar savu sniegumu atkal uzliesmoja, jo tās laikā viņš iemeta 12 punktus. Tieši pēc viņa trīspunktnieka otrā puslaika pašā sākumā mājinieki izvirzījās vadībā ar sešu punktu pārsvaru 56:51, bet tālāk atrauties gan neizdevās. "Lakers" ātri vien panāca izlīdzinājumu un spēles turpinājumā vadība mainījās ļoti regulāri.

Porziņģis turpināja būt lielisks no perimetra, jo iemeta vēl divus trīspunktniekus. Dodoties malā trešās ceturtdaļas izskaņā, viņš bija realizējis visus piecus trīspunktniekus. Latvietis laukumā atgriezās vien noslēdzošā ceturkšņa piektajā minūtē un uzreiz uzmeta "kluso" tālmetienu, turklāt arī viņa nākamais raidījums, kas bija divu punktu vērtē, lidoja grozam stipri garām.

Tikmēr līdera lomu "Knicks" sastāvā uzņēmās Nilikinā, kurš ar tālmetienu uzbrukuma pēdējās sekundēs četras minūtes līdz beigām panāca 95:90. Pirmos punktus noslēdzošajā ceturksnī latvietis guva vien divas minūtes līdz pamatlaika beigām, kad realizēja grūtu pustālo raidījumu un pēc tam guva vēl divus punktus.

Pēc Porzinģa neiemesta metiena no groza apakšas, Kuzma 24 sekundes līdz pamatlaika beigām ar tālmetienu panāca neizšķirtu 99:99. "Knicks" bija iespēja pēdējam uzbrukumam, bet "Lakers" vēl nebija sasniegusi piezīmju normu, kas 4,5 sekundes pirms signāla tai ļāva pārkāpt noteikumus pret Latvijas basketbolistu.

Tieši Porziņģim bija iespēja izraut uzvaru, bet "Lakers" sekmīgās aizsardzības dēļ viņa trīspunktnieks pēdējā sekundē lidoja grozam garām. Līdz ar to sekoja pagarinājums, kur turpinājās spēle punkts punktā. Pēc pāris veiksmīgiem uzbrukumiem "Knicks" ieguva dažu punktu pārsvaru, bet pēc teicama latvieša caurgājiena mājinieki noslēdzošās minūtes sākumā izvirzījās vadībā ar 111:105.

Pusotru sekundi pirms beigām "Lakers" pietuvojās līdz 109:111. Pēcāk noteikumi tika pārkāpti pret Porziņģi, tomēr viesi no Losandželosas bija pieļāvuši kļūdu, jo komanda nebija sasniegusi piezīmju normu. Ar nākamo piegājienu gan plānotais izdevās, taču latvietis ar diviem precīziem "sodiņiem" vien 0,6 sekundes līdz beigām garantēja "Knicks" uzvaru.

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs ceturtdien, kad izbraukumā principiālā cīņā tiksies ar Bruklinas "Nets" komandu.

Ar 14 uzvarām 27 spēlēs "Knicks" vienība Austrumu konferences kopvērtējumā pakāpusies uz septīto vietu, kamēr "Lakers" ar desmit panākumiem 26 mačos ir Rietumu konferences 11.pozīcijā.