Porziņģa pēdējo minūšu aukstasinība un 28 punkti kaldina ''Knicks'' uzvaru pār ''Hornets''

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Austrumu konferences iepriekšējās nedēļas labākais spēlētājs Kristaps Porziņģis otrdien regulārā čempionāta mačā bija pēdējo minūšu galvenais varonis un ar 28 punktiem kaldināja Ņujorkas "Knicks" uzvaru.

"Knicks" savu skatītāju priekšā ar rezultātu 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19) pārspēja Šarlotes "Hornets" komandu, izcīnīdama sesto uzvaru pēdējās septiņās spēlēs.

Lielāko daļu no spēles vadībā atradās "Hornets" basketbolisti, bet pamatlaika pēdējās minūtēs Porziņģis ar soda metieniem vispirms izlīdzināja rezultātu, bet pēc tam ar tālmetienu panāca 114:111. Porziņģis guva septiņus no pēdējiem deviņiem "Knicks" punktiem, bet Ņujorkas komanda svinēja uzvaru ar rezultātu 118:113.

Viens no NBA rezultatīvākajiem spēlētājiem Porziņģis šosezon septiņās no desmit spēlēm guvis 30 un vairāk punktus, bet iepriekšējā mačā pret Indiānas "Pacers" viņš iemeta 40 punktus un laboja karjeras rekordu. Latvieša rezultatīvā spēlē un komandas panākumi deva viņam aizvadītās nedēļas Austrumu konferences labākā spēlētāja godu, Porziņģim šo apbalvojumu saņemot pirmo reizi karjerā.

Otrdienas mačā Porziņģis 28 minūtēs guva 28 punktus, no kuriem lielākā daļa jeb 15 punkti tika samesti pirmajā ceturtdaļā. Viņš šajā spēlē realizēja sešus no septiņiem divpunktu metieniem un četrus no astoņiem tālmetieniem, kā arī visus četrus soda metienus.