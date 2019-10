Porziņģa pirmais atklātais treniņš Dalasā izraisa milzīgu interesi

Kristapa Porziņģa, Lukas Dončiča un Bobana Marjanoviča pārstāvētais Dalasas basketbola klubs "Mavericks" svētdien, 6.oktobrī, aizvadīja pirmo atklāto treniņu. "Rikšotāju" līdzjutēji pilnībā aizpildīja "American Airlines Center" pirmo līmeni.

Pirmdien, 30.septembrī, NBA komandas piedalījās mediju dienā. Otrdien sākās oficiālās treniņnometnes. Vairāki klubi nedēļas vidū devās uz Indiju un Ķīnu, bet Dalasas “Mavericks” izziņoja atklāto treniņu.

Treniņa sākuma laiks tika noteikts pulksten 13 pēcpusdienā jeb pulksten 21 pēc Latvijas laika. Pusdienlaikā arēnu ieskāva līdzjutēju pūļi – kluba atbalstītāji piepildīja “American Airlines Center” pirmo līmeni.

Viena no treniņa sastāvdaļām – savstarpējā treniņspēle. “Mavericks” spēlētāji, sadalīti baltajās un zilajās komandās, pašlaik izspēlē 20 minūšu maču.

“American Airlines Center” ir vietas 19 200 skatītāju, tai skaitā zāles otrajā līmenī izbūvētas 142 ložas ar 1600 sēdvietām.

First basket of the scrimmage, @kporzee. (Not on video, he made the second, as well.) pic.twitter.com/13mGMcd9ZS