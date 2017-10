Porziņģim 15 punkti "Knicks" zaudējumā pirmajā pārbaudes spēlē

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | nba

Kristaps Porziņģis un NBA klubs Ņujorkas „Knicks” aizvadīja pirmssezonas pirmo pārbaudes maču, ar 107:115 piekāpjoties Bruklinas „Nets”. Porziņģis guva 15 punktus, bet „Knicks” ļāva pretiniekiem trāpīt 16 tālmetienus.

Kristaps Porziņģis laukumā pavadīja 22 minūtes,to laikā gūstot 15 punktus (1p. 3/3, 2p. 6/13, 3p. 0/1). Viņam arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle un viena pārtverta bumba, kā arī divi bloki. Porziņģim arī trīs piezīmes.

Porziņģis izgāja „Knicks” sākumsastāvā kopā ar Ramonu Sešonsu, Timu Hārdeveju, Kailu O`Kvinu un Dagu Makdermotu un izdarīja komandas pirmos trīs metienus pa grozu, visos kļūdoties. Drīz gan Porziņģis tika pie pirmā trāpītā metiena no tuvas distances, kam sekoja vēl vairāki.

Porziņģis spēlēja arī otrajā puslaikā, kad izcēlās ar pretinieka apspēlēšanu ar driblu un efektīvu bumbas triecienu grozā no augšā. Porziņģa spēles laiks bija trešais lielākais komandā, un viņš arī bija trešais rezultatīvākais komandā aiz Enesa Kantera un Hārdeveja, kuriem abiem pa 17 punktiem. Ņujorkai šajā mačā nepiedalījās Žoakims Noā, Mindaugs Kuzminsks un Rons Beikers.

"Knicks" pirmajā ceturtdaļā spēja uz brīdi izvirzīties desmit punktu vadībā, taču pēc tam sekoja lejupslīde. Pēc otrās ceturtdaļas sākuma vadībā vairs bija tikai "Nets", turklāt trešajā ceturtdaļā "Nets" savu pārsvaru pieaudzēja līdz pat 18 punktiem, beigās uzvarot ar 115:107.

„Knicks” spēlē pret aizvadītās sezonas pēdējās līgas īpašnieci nespēja apturēt pretinieku uzbrukumus no tālās distances. Bruklinas komanda trāpīja 16 no 32 tālmetieniem, turklāt darīja to ļoti sabalansēti – vismaz divus tālmetienus trāpīja septiņi dažādi spēlētāji. Rezultatīvākais Bruklinas rindās ar 19 punktiem bija D`Andželo Rasels, šovasar no „Lakers” iemainītais spēlētājs.