Porziņģim 16+9 un liels spēles laiks zaudējumā

Atslēgvārdi basketbols | kristaps porziņģis | nba | Dallas Mavericks

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē laukumā pavadīja teju vai 38 minūtes, kamēr Rodions Kurucs nespēja gūt punktus Bruklinas "Nets" uzvarā.

Dalasas "Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 110:119 (25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16) piekāpās Losandželosas "Lakers", kas nu jau uzvarējusi četrās no piecām spēlēm.

Porziņģis laukumā pavadīja 37 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 16 punktiem un deviņām bumbām zem groziem.

Basketbolists grozā raidīja vienu no trim tālmetieniem, piecus no 13 divpunktu metieniem, kā arī trīs no sešiem "sodiņiem". Tāpat viņa rēķinā divas kļūdas un piecas piezīmes, bet "Mavericks" ar Porziņģilaukumā ielaida par 13 punktiem vairāk nekā iemeta.

Porziņģim šī bija pirmā sezonas spēle bez nevienas rezultatīvas piespēles (iepriekš vidēji spēlē 3.3, karjeras augstākais rādītājs) un pirmā spēle bez bloķēta metiena.

Līdz ar to pienāca beigas 21 spēli ilgajai sērijai, ko Porziņģis aizsāka jau pirms savas traumas 2018. gada sākumā, kad Porziņģis katrā mačā bija trāpījis vismaz vienu tālmetienu un bloķējis vismaz vienu metienu.

„Lakers” mača sākums gan neizdevās veiksmīgs, un Porziņģis vispirms ar pustālo metienu pāri Džeimsam, pēc tam tālmetienu ātri guva septiņus punktus. Divu piezīmju dēļ Porziņģis gan tika nomainīts jau ceturtdaļas vidū, bet ceturtdaļas izskaņā „Mavericks” netrāpīja desmit metienus pēc kārtas, tāpat gan saglabājot vadību ar 25:20.

Dalasa atradās vadībā praktiski visas spēles garumā, turklāt dominēja zem groziem, neskatoties uz ”Lakers” auguma pārsvaru, kad laukumā reizē bija gan Džeimss, gan Deiviss, gan Hovards. Dalasa savāca par 20 atlēkušajām bumbām vairāk, daudz precīzāk uzbruka no tālās distances un vairākkārt nonāca pozīcijā, kad atradās 10-15 punktu vadībā un varēja atrauties vēl tālāk, taču Džeimss un Deiviss to nepieļāva. Otrā puslaika sākumā "Lakers" izrāvienu izdevās apturēt Porziņģim, kurš trieca bumbu grozā no augšas pēc Dončiča piespēles, bet kopumā latvietis grozam otrajā puslaikā uzbruka retāk.

Pamatlaika izskaņā Dalasai pēc Doriana Finnija-Smita tālmetiena izdevās panākt 102:100, un „Lakers” savu uzbrukumu neizmantoja, turklāt vēlu uzsita sodu. Sešas sekundes pirms beigām Dalasas centrs Dvaits Pauels varēja visu nokārtot, taču viņš trāpīja tikai vienu no diviem soda metieniem, un „Lakers” pēdējā uzbrukumā izspēlēja bumbu uz laukuma stūri, no kurienes Denijs Grīns līdz ar beigu signālu aukstasinīgi panāca 103:103. Jāpiemin, ka uz pēdējo uzbrukumu nomainīti bija gan Porziņģis, gan Dončičs.

Papildlaikā abi Dalasas līderi bija atpakaļ laukumā, taču „Lakers” jau bija ieskrējusies. Džeimss un Deiviss papildlaikā guva 15 no 16 „Lakers” punktiem, turklāt Džeimss izcēlās ar efektīgu epizodi, kad zem groza reizē nomānīja gan Porziņģi, gan Dončiču, tiekot pie diviem punktiem ar sodu. Porziņģis papildlaikā izdarīja tikai divus metienus pa grozu, abas reizes kļūdoties.