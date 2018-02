Porziņģim 16 punkti pret spēcīgo "Celtics", kamēr "Knicks" izgāž otro puslaiku

Kristaps Porziņģis trešdien iemeta 16 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā, kamēr viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" viesos ar 73:103 (24:27, 21:23, 20:31, 8:22) piekāpās Austrumu konferences līderei Bostonas "Celtics".

Līdz ar šo maču Porziņģis kļuvis par visu laiku rezultatīvāko latvieti NBA. Jau iepriekšējā mačā viņš gūto punktu ziņā panāca Andri Biedriņu, bet tagad ar 3263 punktiem kļuvis par rezultatīvāko. Zīmīgi, ka šādam sasniegumam Porziņģim bija nepieciešamas tikai 183 spēles, kamēr Biedriņš NBA regulārajā čempionātā nospēlēja 516 mačus.

Vēl Biedriņam ir arī 70 punktu NBA izslēgšanas turnīrā, kur Porziņģis gan vēl nav spēlējis.

Trešdienas mačā pret spēcīgo "Celtics", kas spēlēja bez savas lielākās zvaigznes Kairija Ērvinga, viesi no Ņujorkas aizvadīja cienījamu pirmo puslaiku, pēc tā atrodoties iedzinējos vien ar pieciem punktiem (45:50). Tomēr otrajā puslaikā "Knicks" demonstrēja vāju spēli uzbrukumā un aizsardzībā nespēja apturēt pretiniekus, turklāt ceturtajā ceturksnī viesi iemeta tikai astoņus punktus. Noslēgumā "Knicks" piedzīvoja sakāvi ar 30 punktu pārsvaru.

Porziņģis trešdienas spēlē laukumā pavadītajās 35 minūtēs grozā raidīja sešus no 13 divpunktu metieniem, vienu no pieciem trejačiem un vienu no trim "sodiņiem". Tāpat latvieša rēķinā četras atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs bloķēti metieni, viena kļūda un divas piezīmes.