Kristaps Porziņģis guva 17 punktus un savāca desmit atlēkušās bumbas Ņujorkas "Knicks" izbraukuma spēlē pret Minesotas "Timberwolves", kurā viņa komanda piedzīvoja neveiksmi ar 108:118. Minesotai ar 23+15+9 izcēlās Kārls Entonijs Taunss, bet kopumā veseli astoņi spēlētāji guva vismaz desmit punktus.

Kristaps Porziņģis nospēlēja 35 minūtes, kurās guva 17 punktus ar 19 metieniem no spēles (1p. 2/4, 2p. 3/14, 3p. 3/5). Viņš arī savāca desmit atlēkušās bumbas, četras no tām uzbrukumā. Tas bija viņa sezonas piektais „double-double” un pirmais kopš 12. decembra. Porziņģim arī trīs bloķēti metieni, nostiprinot savu vadību NBA šajā rādītājā ar vidēji 2.3 blokiem spēlē, tāpat viņa rēķinā divas piespēles un divas pārtvertas bumbas, bet arī pa trim kļūdām un trim piezīmēm, kā arī otrs sliktākais +/- rādītājs komandā (-15).

Ņujorkas sastāvā šajā mačā atgriezās Tims Hārdevejs, kurš guva 16 punktus, un „Knicks” izcēlās ar ievērojamu tālmetienu precizitāti (12 no 24). Taču šosezon ļoti sekmīgi spēlējosī Minesota piedāvāja sabalansētu uzbrukumu, kurā astoņi no deviņiem laukumā izgājušajiem spēlētājiem guva vismaz desmit punktus. Rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Kārls Entonijs Taunss, kuram arī 15 atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles, trāpot deviņus no 15 metieniem. „Knicks” šis bija jau 15. zaudējums 19 izbraukuma spēlēs šosezon.

Porziņģis guva „Knicks” pirmo grozu ar spēcīgu danku, bet pēc tam ar tālmetienu palīdzēja „Knicks” izvirzīties vadībā 15:8. Porziņģis nospēlēja visu pirmo ceturtdaļu, vairāk punktus negūstot, toties savu atgriešanos pēc 20 spēļu pārtraukuma atzīmēja Tims Hārdevejs, deviņas sekundes pirms ceturtdaļas beigām trāpot pustālo metienu, un „Knicks” bija vadībā 27:24.

Arī otrajā ceturtdaļā „Knicks” lielākoties bija vadībā, un rezultatīvi savas spēles minūtes izmantoja Ņujorkas rezervists Maikls Bīzlijs. Porziņģis izcēlās ar savu trešo bloķēto metienu un iemeta vēl vienu tālmetienu, „Knicks” puslaiku pabeidzot ar 57:55. Pretinieku sastāvā veiksmīgi spēlēja Kārls Entonijs Taunss, kuram viens grozs netika ieskaitīts uzbrukuma piezīmes pret Porziņģi dēļ, toties viņš bija izcēlies ar piecām rezultatīvām piespēlēm, kamēr Ņujorka pirmajā puslaikā neizpildīja nevienu soda metienu. Tas bija pirmais šāds puslaiks „Knicks” izpildījumā kopš 2003. gada.

Minesota lieliski iesāka otro puslaiku, uz brīdi izvirzoties astoņu punktu vadībā. „Timberwolves” vairākkārt pārtvēra bumbu un guva punktus ātrajā uzbrukumā, ieskaitot arī situācijas, kad papildu sedzēja pieslēgšanās lika bumbu zaudēt Porziņģim. Porziņģis palīdzēja savai komandai atgūties ar savu trešo precīzo tālmetienu, bet aizmeta garām divus nākamos metienus un tika nomainīts. Rezultatīvi spēlē iesaistījās Hārdevejs, iemetot pāris trejačus, un pēdējā ceturtdaļa tika sagaidīta ar „Knicks” minimālu deficītu (86:87), neskatoties uz Ņujorkas lielisko metienu precizitāti (59%).

Pēdējās ceturtdaļas sākumā Porziņģis tika pie četriem soda metieniem, kas bija četrreiz vairāk nekā visai komandai spēles pirmajās 36 minūtēs, taču latviešu uzbrucējs trāpīja tikai divus. Minesota tikmēr veica vēl vienu izrāvienu, un pēc Taunsa veiksmīgas epizodes, izmānot Porziņģi un iemetot grozu ar sodu, rezultāta starpība jau bija 13 punkti (103:90).

Ņujorkas deficīts palika vēl lielāks, un veterāns Džamals Krofords iemeta tālmetienu ar sodu, panākot 111:92, uz ko gan uzreiz atbildēja Ņujorkas aizsargs Kortnijs Lī ar tālmetienu. „Knicks” izdevās izrāviens 9:0, kura noslēgumā Porziņģis realizēja pustālo metienu pret diviem sedzējiem, panākot 104:113. „Knicks” bija iespēja tikt vēl tuvāk, taču pēc Tāžam Gibsonam atņemtas bumbas tā uzreiz tika zaudēta, un Gibsons mierīgi trieca bumbu grozā no augšas. „Knicks” cerības līdz ar to lielā mērā zuda, un tika piedzīvots zaudējums ar 108:118. Porziņģim pēdējā minūtē radās pilnīgi brīvs ceļš uz grozu, taču viņu paspēja noķert Batlers, neļaujot izdarīt metienu.