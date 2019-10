Porziņģim double-double un divi bloki

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | nba

Nacionālajā basketbola asociācijā Dalasas "Mavericks" atspēlējās un ar trīs punktu pārsvaru Denverā, kas atrodas vienu jūdzi (1609 metrus) virs jūras līmeņa, uzvarēja vietējo "Nuggets" (109:106). Kristaps Porziņģis pirmoreiz šosezon izcēlās ar double-double, savācot desmit punktus un 14 atlēkušās bumbas.

Kristaps Porziņģis nospēlēja 32:58 minūtes un guva desmit punktus (1p. 1/1, 2p. 3/6, 3p. 1/8). Viņam arī 14 atlēkušās bumbas, no kurām viena uzbrukumā, kā arī trīs rezultatīvas piespēles un divi bloķēti metieni. Latvijas uzbrucējam arī tikai viena piezīmes un divas kļūdas, bet viņa +/- rādītājs šoreiz bija mīnus trīs.

Porziņģis pēdējoreiz vismaz 14 atlēkušās bumbas izcīnīja 2017. gada 5. martā pret Goldensteitas "Warriors", kad vēl spēlēja Ņujorkas "Knicks". Latvietis spēli sāka spēka uzbrucēja pozīcijā, un pēc savainojuma pirmo maču "Mavericks" aizvadīja Dvaits Pauels, kurš starta pieciniekā izgāja kā centrs. Kanādietis 13:34 minūtēs guva četrus punktus un savāca četras atlēkušās bumbas. Jāatzīmē arī Porziņģa sniegums aizsardzībā. Izšķirošajās brīžos viņš izcīnīja atlēkušās bumbas pie sava groza, cīnoties ar Nikolu Jokiču un Polu Milsepu, kā arī bloķēja Gerija Herisa metienu.

Salīdzinoši neveiksmīgu spēli uzbrukumā 1609 metrus virs jūras līmeņa demonstrēja arī Luka Dončičs. Slovēņu talants realizēja vienu no sešiem tālmetieniem un iemeta vien 25% metienus no spēles (12p+4ab+5rp). Abiem Eiropas talantiem augstkalnē, kur gaisā ir mazāk skābekļa nekā jūras līmenī, kopā iemesti divi no 14 tālmetieniem. Rezultatīvākie "Mavericks" sastāvā bija vācietis Maksi Klēbers un amerikānis Tims Hārdevejs jaunākais - abi iemeta 14 punktus. Kopumā Dalasai vismaz desmit punktus guva deviņi spēlētāji.

Tikmēr Jokičs izcēlās ar minimālu triple-double (10p+10ab+10rp) un trim pārtvertām bumbām. Nesavtīgais serbu centrs no spēles izmeta tikai astoņus metienus. Ar 23 punktiem "Nuggets" sastāvā rezultatīvākais bija spēka uzbrucējs Pols Milseps, bet katrs pa 16 punktiem guva aizsargi Džamals Marejs un Gerijs Heriss.

"Mavericks" spēles sākums bija neveiksmīgs, nonākot iedzinējos ar -11 (7:18). Tomēr pēc piecām minūtēm Dorians Finnijs-Smits realizēja pustālo, samazinot starpību tikai līdz vienam punktam. Turpinājumā līdz trešās ceturtdaļas trešajai minūtei abas komandas cīnījās punkts punktā, tomēr "Nuggets" īsā laika sprīdī izdevās iegūt nelielu pārsvaru (71:62).

Sākoties mača pēdējām 12 minūtēm situācija krasi mainījās. Pēc Delona Raita pieciem punktiem pēc kārtas "Mavericks" nonāca vadībā - 93:90. Viesi turpināja palielināt pārsvaru, iegūstot +9. "Nuggets" nepadevās, Herisam realizējot ļoti svarīgu tālmetienu un samazinot mājinieku starpību līdz vienam punktam. Nākamajā uzbrukumā Porziņģis aizmeta garām svarīgu tālmetienu, bet pēdējo grozu šajā spēlē 47 sekundes pirms beigām guva Luka Dončičs, panākot 109:106. Pēcāk slovēnis saglabāja intrigu, netrāpot abus soda metienus, tomēr "Nuggets" nespēja atbildēt ar veiksmīgu uzbrukumu.

"Mavericks" izcīnīja trešo uzvaru četrās spēlēs, kamēr "Nuggets" tas bija pirmais zaudējums. Nākamo spēli Porziņģa pārstāvētā komanda aizvadīs 2. novembrī Dalasā, kur spēkosies pret Losandželosas "Lakers".