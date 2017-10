Porziņģim jauns rezultativitātes rekords – 38 punkti

Kristaps Porziņģis pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā guva 38 punktus, kas ir jauns viņa karjeras rezultativitātes rekords, bet viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" savā laukumā ar 116:110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29) pieveica Denveras "Nuggets", izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas.

Porziņģa iepriekšējais rezultativitātes rekords tika uzstādīts pagājušā gada novembrī, kad viņš iemeta 35 punktus mačā pret Detroitas "Pistons". Tāpat latvietis jau piektajā no šīs sezonas pirmajām sešām spēlēm iemetis vismaz 30 punktus. Nekas tāds sezonas ievadā "Knicks" vēsturē vēl nebija padevies nevienam citam basketbolistam.

Vasarā ieguldītais darbs devis lielāku pārliecību laukumā, pēc rekorda sasniegšanas sacīja Porziņģis. "Domāju, ka spēks man daudz palīdz. Man vienkārši ir ritms visiem metieniem," pēc mača Porziņģis pauda, ka daudz palīdzējis lielais vasarā ieguldītais darbs. "Kaut daudzos metienos ir pretdarbība, esmu spējīgs tos realizēt pat pēc kontakta. Esmu pārliecinātāks par sevi."

"Cenšos būt agresīvs un darīt lietas, kuras māku. Zinu, ka varu būt labs uzbrukumā un cenšos ienest enerģiju arī aizsardzībā," pauda latvietis. Pēc spēles arēnā skatītāji saukuši "MVP", norādot, ka Porziņģis ir vērtīgākais spēlētājs. Kad Porziņģim žurnālisti jautāja, vai viņš dzirdējis šos saucienus, latvietis atbildēja "nē" un tad no visas sirds pasmaidīja.

"Tas ir traki, bet domāju, ka viņš būs jāapspriež kā MVP balvas kandidāts. Viņam noteikti jābūt kandidātam, jo viņš šādi spēlē katru vakaru. Viņš paveic apbrīnojamu darbu," pauda vēl viens "Knicks" spēlētājs Eness Kanters. "Viņš neņem brīvus vakarus. Ne tikai laukumā, bet arī ārpus tā, cenšoties visiem palīdzēt."

"Mēs turpināsim piegādāt bumbu, kamēr viņš būs tik produktīvs," par latvieti teica komandas biedrs Tims Hārdevejs juniors. "Bija patīkami būt uz laukuma tajā laikā, kamēr viņš šādi spēlē."

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 34 minūtes, kuru laikā no spēles grozā raidīja 14 no 26 metieniem. Latvietis trāpīja desmit no 19 divpunktniekiem, četrus no septiņiem tālmetieniem un visus sešus "sodiņus".