Porziņģim pieticīga spēle Bostonā un sezonas pirmais zaudējums viesos

Nacionālajā basketbola asociācijā Dalasas „Mavericks” ar 106:116 piekāpās Austrumu konferences līdervienībai Bostonas „Celtics”. Kristapam Porziņģim šoreiz punktu bija mazāk nekā piezīmju.

Kristaps Porziņģis šonakt nospēlēja 20 minūtes, kurās tika pie četriem punktiem (1p. 1/1, 2p. 0/7, 3p. 1/4). Viņam arī piecas atlēkušās bumbas, visas aizsardzībā, viena rezultatīva piespēle, kā arī viens bloķēts metiens, zem groza apturot „Celtics” līderi Kembu Vokeru. Porziņģim arī viena kļūda un piecas piezīmes, kā arī otrs sliktākais +/- rādītājs komandā (-15).

Vēl zemāks tas bija tikai Lukam Dončičam (-17), kurš iemeta 34 punktus (trāpīti 11 no 21 metiena no spēles) un veica deviņas rezultatīvas piespēles. Dalasai pēc četrām uzvarām šis bija pirmais zaudējums šosezon izbraukumā, un komanda bilance noslīdējusi līdz 6-4, kamēr Bostona ar Vokera 29 punktiem priekšgalā tika pie astotās uzvaras deviņās spēlēs. 25 punktus pievienoja Džeilens Brauns, bet mača sliktākā metienu precizitāte bija Džeisonam Teitumam - Bostonas uzbrucējs trāpīja tikai vienu no 18 metieniem no spēles.

Porziņģim šī ir mazrezultatīvākā spēle „Mavericks” sastāvā – visās citās spēlēs viņš bija sasniedzis vismaz desmit gūto punktu robežu. Šī arī ir pirmā reize kopš 2017. gada decembra, kad viņam ir vairāk piezīmju nekā punktu. Interesanti, ka arī toreiz spēle tika aizvadīta pret Bostonu (Porziņģis toreiz guva vienu punktu un saņēma četras piezīmes). Kopumā Porziņģim savā NBA karjeras 195 spēlēs šī ir tikai ceturtā reize, kad noteikumu pārkāpumu ir vairāk nekā gūto punktu.

Uz pusotru mēnesi bez Gordona Heivorda palikusī „Celtics” spēli iesāka lieliski, ātri piespiežot „Mavericks” ņemt minūtes pārtraukumu. Ar metieniem neveicās Porziņģim, savos uzbrukumos iesprūda Luka Dončičs, un Dalasa netrāpīja desmit no pirmajiem 11 metieniem. Kaut kādā veidā Dalasa tomēr pamanījās tikt pie visai cerīga rezultāta, pirmo ceturtdaļu pabeidzot ar 21:25. Otrās ceturtdaļas sākumā Porziņģis ātri tika pie savas trešās piezīmes, pārkāpjot noteikumus pret savu bijušo komandas biedru „Knicks” sastāvā Enesu Kanteru. Porziņģis pirmajā puslaikā guva tikai vienu punktu, realizējot soda metienu par „Celtics” tehnisko piezīmi, bet Dalasa tomēr spēja turēt līdzi rezultātā un pārtraukumā doties ar 54:54.

Otrā puslaika sākumā Porziņģis trāpīja tālmetienu, atklājot savu rēķinu, taču turpināt iesākto neizdevās. Pretinieku groza apakšā Porziņģis atradās reti, bet viņa pustālie metieni visi bija cīņā ar sedzēju un neprecīzi, pārsvarā pārāk īsi. Pēdējās ceturtdaļas sākumā latviešu uzbrucējs atkal ātri nopelnīja divas piezīmes pēc kārtas, otro no tām saņemot uzbrukumā, kad ar elkoni trāpīja pretiniekam pa seju. Tas lika Porziņģim atkal priekšlaicīgi doties uz rezervistu soliņu, no kura viņš spēles pēdējās deviņās minūtēs vairs netika saukts laukumā.

Lai arī Dončičs Dalasas sastāvā izcēlās ar pāris skaistiem tālmetieniem, Bostonas aizsardzība šajā mačā bija uzdevumu augstumos, un „Celtics” pēdējā ceturtdaļā beidzot izdevās lielāks atrāviens – Markuss Smārts, izmantojot brīdi, kad divi Dalasas spēlētāji centās nosegt Kembu Vokeru, trīs minūtes pirms beigām ar tālmetienu panāca 107:95 Bostonas labā. Dalasai vairs būtiski pietuvoties neizdevās, beigās zaudējot ar 106:116.