Porziņģim vispusīgs sniegums un 22 punkti

Atslēgvārdi basketbols | kristaps porziņģis | nba | knicks

Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Ņujorkas "Knicks" šovakar, 4. februārī, aizvadot gaužām neveiksmīgu mača galotni, ar rezultātu 96:99 savā laukumā piekāpās vienai no līgas pastarītēm Atlantas "Hawks". Porziņģis aizvadīja ļoti vispusīgu spēli, gūstot 22 punktus, izcīnot astoņas atlēkušas bumbas, kā arī bloķējot piecus sāncenšu metienus un pārtverot četras piespēles.

Kristaps Porziņģis laukumā pavadītajās 32 minūtēs guva 22 punktus (1p. 2/5, 2p. 7/14, 3p. 2/6), izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, bloķēja piecus sāncenšu metienus, kā arī pārķēra četras piespēles. Latviešu uzbrucēja kontā arī divas kļūdas, četri noteikumu pārkāpumi, kā arī negatīvs +/- rādītājs -3.

"Knicks" pēc diviem zaudējumiem pret "Celtics" un "Bucks", kopumā gūstot vien 163 punktus, šovakar bija laba iespēja reabilitēties savu skatītāju priekšā pret līgas vājākās bilances īpašnieci Atlantas "Hawks". Porziņģis iepriekšējos divos dueļos ar vanagiem bija demonstrējis produktīvu sniegumu, gūstot attiecīgi 28 un 30 punktus, un ar precīzu tālmetienu atklāja šodienas spēles rezultātu. Veiksmīgajam startam sekoja sešu (!) neveiksmīgu metienu sērija, kas gan netraucēja mājiniekiem atrasties vadībā (11:9). Kristaps astotajā minūtē tika nomainīts, taču vājš un mazrezultatīvs sniegums uzbrukumā turpinājās kā vienas, tā otras komandas izpildījumā. Ceturtdaļas izskaņā nelielu dzīvību "Knicks" uzbrukumiem sniedza rezervisti Trejs Burks un Maikls Bīzljis, kuri divatā gādāja par septiņu punktu izrāvienu, ļaujot mājiniekiem pirmo ceturksni noslēgt ar minimālu pārsvaru (22:21).

Arī otrās ceturtdaļas ievadā ņujorkiešu uzbrukumos visbiežāk figurēja Bīzlijs un Burks, ar kuru pūliņiem pietika, lai atrastos nelielā vadībā (29:24). Lieli "nopelni" tajā gan "Hawks" neveiksmēm metienos (gūti trīs punkti nepilnās piecās minūtēs), taču Kents Beizmors 23 sekundēs trāpīja divus trejačus un jau panāca 30:29 viesu labā. Porziņģis drīz pēc atgriešanās laukumā aizmeta garām jau septīto raidījumu pēc kārtas, tomēr jau nākamajā "Knicks" uzbrukumā latvietis ar savu otro precīzo tālmetienu pārtrauca šo neveiksmju joslu. Neizteiksmīgs sniegums pirmajā puslaikā arī visai "Knicks" vienībai kopumā - nesapratne uzbrukumos un daudz tehniskā brāķa (otrajā ceturtdaļā pieļautas astoņas kļūdas), kā arī nerealizēti metieni pat no brīvām pozīcijām. Tāpat pārliecību par saviem spēkiem atgūt joprojām nespēja viens no komandas potenciālajiem līderiem Tims Hārdavejs juniors (gūti divi punkti), taču pat ar to visu "Hawks" pēc nospēlētām 24 minūtēm nekur tālu nebija aizbēgusi - 44:38.

Mača otro cēlienu ar 2+1 gājienu atklāja Porziņģis, pustālo pievienoja Hārdavejs, bet savus pirmos četrus punktus šovakar guva atlēkušo bumbu "mašīna" Eness Kanters, un jau līdzsvars 49:49. Biežās kļūdas piespēlēs ņujorkiešu izpildījumā gan nekur nebija pazudušas, taču tās tika kompensētas ar aktīvu Kantera un Porziņģa spēli abos laukuma galos (64:64). "Hawks" sastāvā ne tuvu savu spēju robežām darbojās vācietis Deniss Šrūders (desmit punkti, metieni no spēles 2/14). bet, tuvojoties trešās ceturtdaļas beigām, Burka un Daga Makdermota grozi jau ļāva vadībā atgriezties "Knicks" (68:64). Burks teju nevainojami izmantoja sev dotās iespējas, 13 laukumā pavadītajās minūtēs sakrājot 14 punktus (metieni no spēles 6/8), palīdzot mājiniekiem izšķirošo mača nogriezni sagaidīt priekšā 71:69.

Saspringta cīņa turpinājās arī pēdējā ceturtdaļā, un abas komandas vairākos uzbrukumos pēc kārtas apmainījās ar precīziem raidījumiem. Perioda vidū pēc Kaila O'Kvina un Porziņģa groziem ņujorkieši panāca 87:83. Slidens pārsvars saglabājās teju visa ceturkšņa garumā, trīsarpus minūtes pirms pamatlaika beigām rezultāta tablo vēstījot 89:87. Mača izskaņā līdera lomu uzņēmās Porziņģis, kurš bija sekmīgs gan caurgājienos, gan metienos no distances. Sākoties cīņas pēdējai sekundei, "Knicks" vēl atradās priekšā ar 96:92, tomēr Maika Muskalas un Beizmora trīspunktnieki panāca +2 viesu labā. Mājinieku rīcībā bija 6,7 sekundes, lai izglābtos, taču tā vietā Hārdavejs jau uzbrukuma sākumā kļūdījās un izkāpa ārpus laukuma robežām. Sekoja noteikumu pārkāpums pret Diveinu Dedmonu, kurš realizēja tikai vienu no diviem sodiņiem (99:96). Hārdavejam tika pie iespējas reabilitēties par iepriekšējo neveiksmi, tomēr salīdzinoši brīvais raidījums grozā nelidoja.