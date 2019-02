Porziņģis apstiprina, ka šosezon neplāno atgriezties laukumā

Atslēgvārdi basketbols | kristaps porziņģis | preses konference | dallas

Preses konferencē savas jaunās NBA komandas Dalasas „Mavericks” sastāvā latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis apstiprināja, ka pašreizējais plāns viņam ir šosezon laukumā neatgriezties, līdz galam sadziedējot smago ceļgala traumu, kas tika gūta pirms gada. Porziņģis gan norādīja, ka ir priecīgs par ierašanos Dalasas komandā un ar nepacietību gaida savu debiju tās sastāvā, kas gan, visticamāk, būs tikai nākamajā sezonā.

Viens no pirmajiem jautājumiem Kristapam Porziņģim preses konferencē bija par „Mavericks” kluba īpašnieka iepriekš izpausto, ka šosezon Porziņģim nav plānots atgriezties laukumā. „Jā, tāds arī ir plāns,” atzina latviešu basketbolists. „Man pašam klājas labi, ar kājās viss ir labi. Šodien runāju ar Marku un treneriem, teicu, ka vēlos pēc iespējas ātrāk atgriezties laukumā. Taču arī esmu pacietīgs un cenšos pareizi paveikt visas mazās lietiņas pirms savas atgriešanās laukumā, ko ļoti gaidu.”

Porziņģis atgādināja, ka viņam plānota ceļgala stāvokļa izvērtēšana februāra vidū, tādēļ uz jautājumu par iespējamo atgriešanos treniņos un vai tas būtu noticis „Knicks” sastāvā viņš konkrēti nevarēja atbildēt. Savukārt Kjūbans tobrīd vēlējās darīt zināmu vienu lietu: „Gribu uzsvērt šo – lai vai kāds bija Porziņģa iepriekšējā kluba plāns, tas šobrīd vairs neko nenozīmē. Mums ir savs medicīniskais personāls, kas sadarbojas par Porziņģa komandu. Šobrīd plāns ir tāds, ka Kristaps šosezon nespēlēs. Kāds plāns bija viņa iepriekšējam klubam, tas vairs nav svarīgi.”

Porziņģim tika vaicāts par viņa plāniem šovasar un to, vai viņš vēlēsies noslēgt ar Dalasu ilgtermiņa līgumu, bet nopietna atbilde uz šo jautājumu netika sniegta, jo iejaucās Kjūbans, Porziņģa vietā ar smaidu atbildot, ka jā, tieši to viņš plāno darīt, un arī pats Porziņģis tikai pasmējās, bet „Mavericks” īpašniekam neiebilda. Tāpat Porziņģis nesniedza tiešu atbildi uz jautājumu par to, vai viņš aicinājis „Knicks” vadību viņu aizmainīt: „Ziniet, vēlos šobrīd koncentrēties uz lietām, kas notiek tagad, nevis skatīties pagātnē. Varbūt pienāks brīdis, kad vēlēšos sīkāk pastāstīt par to situāciju, bet šobrīd vēlos koncentrēties uz savu jauno komandu.”

„Biju pārsteigts,” par saviem pirmajiem iespaidiem par maiņas darījumu sacīja Porziņģis, savukārt pirmos iespaidus Dalasā novērtēja kā lieliskus, atzīstot, ka visi šeit viņu ir uzņēmuši plati atplestām rokām, un viņš pats ir priecīgs kļūt par „Mavericks” kluba spēlētāju.

Preses konferencē klausītāju pozīcijās bija arī Luka Dončičs, un Porziņģis pajokoja, ka slovēņu spēlētājs zina, ka tiks runāts arī par viņu, tādēļ vēlējies ierasties: „Taču ir forši viņu šeit redzēt. Prieks redzēt, ka viņš atbalsta savus jaunos komandas biedrus, tā ir laba zīme. (..) Mums ir labas attiecības. Domāju, ka pirmoreiz satikāmies, kad vēl abi spēlējām Spānijā. Atceros, ka viņš bija pāris gadus jaunāks nekā es. Pazīstami bijām ilgāku laiku, jo spēlējām viens pret otru, un tagad esmu priecīgs, ka mums ir radusies iespēja spēlēt vienā komandā.”

Porziņģis arī izteicās par citu savu jauno komandas biedru Dirku Novicki: ”Viņš jau ilgāku laiku ir mans paraugs basketbolā. Ceru, ka mums daudz kopā pavadīta laika, kamēr viņš vēl turpinās spēlēt basketbolu. Plānoju traucēt viņu ar visādiem jautājumiem un lūgt, lai viņš dalās savos stāstos.”

„Šī mums ir ļoti svarīga lieta, liels notikums. Maiņa, kurā tika iesaistīti septiņi spēlētāji,” preses konferencē izteicās „Mavericks” galvenais treneris Riks Kārlails. „Esam priecīgi par to, kā viss izskatās šodien, un arī optimistiski skatāmies nākotnē. Mūsu jaunie spēlētāji ir pierādījuši sevi, mēs esam viņu fani, vēlos viņus visus sveikt komandā.”

Savukārt kluba īpašnieks Marks Kjūbans savos pirmajos vārdos izteica pateicību uz „Knicks” aizmainītajiem spēlētājiem, novērtējot viņu paveikto: „Mēs pieņēmām sarežģītu lēmumu, kas bija balstīts uz vairākiem apstākļiem. Cilvēki saka, ka šis ir vienkārši bizness, bet tas nav tikai bizness, tas ir arī reizē ļoti personīgi, jo aizmainītajiem spēlētājiem ar savām ģimenēm ir jāpārceļas uz jaunu pilsētu. Mēs esam ļoti priecīgi par mūsu komandas jaunajiem spēlētājiem, taču skaidrs, ka šīs ir lielas pārmaiņas arī viņiem, viņi ieradušies vietā, uz kuru neprasīja pārcelties. Mēs domājam, ka šis mūsu komandai ir kaut kā jauna sākums, domāju, ka visi četri iegūtie spēlētāji sniegs svarīgu pienesumu komandai.”

Kjūbans arī paskaidroja, kā saskata Porziņģa/Dončiča un Stīva Neša/Novicka salīdzinājumus: „Stīvs un Dirks abi mūsu komandā ieradās ļoti jauni, un viņi virzīja viens otru uz priekšu. Viņi darīja viens otru labāku gan laukumā, gan ārpus tā, un domāju, ka gan Luka, gan Kristaps, gan pārējie mūsu spēlētāji darīs to pašu.” Kjūbans arī pauda savu pārliecību, ka gan Dončičs, gan Porziņģis paliks „Mavericks” sastāvā ilgus gadus.