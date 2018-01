Porziņģis ar 18 punktiem palīdz ''Knicks'' izbraukumā pieveikt ''Jazz'' komandu

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | basketbols | nba

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien guva 18 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, palīdzēdams Ņujorkas "Knicks" komandai izcīnīt uzvaru.

"Knicks", turpinot septiņu izbraukuma spēļu sēriju, viesos ar rezultātu 117:115 (22:25, 27:30, 36:23, 32:27) pārspēja Jūtas "Jazz" komandu.

"Knicks" šosezon viesos guvusi tikai sešas uzvaras no 22 mačiem. Tiesa, pēdējās trīs izbraukuma spēlēs gūtas divas uzvaras.

Ņujorkieši pēc vadības izlaišanas otrajā ceturtdaļā nonāca iedzinējos ar desmit punktiem un pirmo puslaiku zaudēja ar 49:55. Trešajā ceturtdaļā "Knicks" atguva vadību, bet spēles pēdējā nogriezni "Jazz" divreiz panāca neizšķirtu, taču nespēja izvirzīties priekšā, Ņujorkas komandai svinot panākumu.

Porziņģis šajā mačā laukumā bija 31 minūti, kuras laikā realizēja piecus no 11 divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja trīs metienus, pieļāva vienu kļūdu un tika pie piecām piezīmēm. "Knicks" ar Porziņģi laukumā guva par pieciem punktiem vairāk nekā ielaida.