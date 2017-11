Porziņģis ar 22 punktiem palīdz ''Knicks'' uzvarēt

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis trešdien guva 22 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē un kaldināja Ņujorkas "Knicks" uzvaru.

Ņujorkas komanda savā laukumā ar rezultātu 106:101 (27:30, 23:30, 27:22, 29:19) pārspēja Jūtas "Jazz", izcīnīdama otro uzvaru pēdējās trīs spēlēs un astoto šosezon aizvadītajās 14 cīņās.

"Knicks" lielāko daļu mača atradās iedzinējos un tikai ceturtās ceturtdaļas vidū pārņēma vadību. Porziņģim piedaloties vadības nostiprināšanā, "Knicks" neļāva pretiniekiem atspēlēties un svinēja uzvaru.

Porziņģis šajā spēlē laukumā bija 36 minūtes, kuru laikā iemeta 22 punktus, realizēdams septiņus no 15 divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem.