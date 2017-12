Porziņģis atgūst rezultativitāti un iemet 29 punktus

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | basketbols | nba

Kristaps Porziņģis izcēlās ar 29 gūtiem NBA mačā pret Detroitas “Pistons”, turklāt tieši viņš 77 sekundes pirms beigām pasniedza “Knicks” pārsvaru 101:97. Bet atlikušajā laikā “Knicks” spēlēja neveiksmīgi, neizmantoja iespējas un zaudēja ar 101:104.

Kristaps Porziņģis vakar aizvadīja vienu no savām neveiksmīgākajām NBA spēlēm, gūstot tikai vienu punktu pret “Celtics” un netrāpot nevienu no 11 metieniem no spēles. Šonakt latviešu uzbrucējs spēlēja 38 minūtes un guva 29 punktus, trāpot 12 no 28 metieniem no spēles (1p. 2/2, 2p. 9/18, 3p. 3/9). Viņam arī deviņas atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles, kā arī pa vienam blokam un pārtvertai bumbai, bet arī trīs kļūdas un četras piezīmes. Porziņģis spēli pabeidza ar +/- rādītāju plus 13.

Aizvadot otro spēli divās dienās, Porziņģis šoreiz parūpējās par rēķina atvēršanu jau ar savu pirmo metienu, trāpot pustālo metienu pirmajā minūtē. Ilgu laiku gan tas palika “Knicks” vienīgais gūtais grozs, un Detroita izvirzījās vadībā ar 15:2, bet Porziņģis tad trāpīja 2+1. Pagāja gandrīz sešas minūtes, līdz Eness Kanters kļuva par pirmo, kas Ņujorkai guvis punktus, neskaitot Porziņģi.

Nekāds atrāviens Detroitai gan nesanāca, un jau līdz pirmās ceturtdaļas beigām “Knicks” bija samazinājusi pārsvaru līdz 21:25. Bet otrajā ceturtdaļā, spēlējot ar rezervistiem, “Knicks” atkal nokļuva 12 punktu iedzinējos, bet situāciju uzlaboja Franka Nilikinā un Porziņģa pēc kārtas trāpītie tālmetieni. Puslaiks noslēdzās ar “Pistons” pārsvaru 52:44.

Trešajā ceturtdaļā Porziņģis izcēlās ar “putback” danku ātrajā uzbrukumā, un pamazām “Knicks” izdevās pārņemt vadību, taču pēdējā ceturtdaļā Detroita atkal ieguva astoņu punktu pārsvaru (93:85). Tad lieliski nospēlēja Porziņģis, kurš vēlreiz guva 2+1 un iemeta tālmetienu, gūstot astoņus punktus “Knicks” izrāvienā 10:0.

“Knicks” nu bija priekšrocības, un 77 sekundes pirms beigām Porziņģis tās uzlaboja vēl vairāk, ar precīzu pustālo metienu panākot 101:97. Taču sekoja “Knicks” izgāšanās pēdējā minūtē – Andrē Dramonds un Redžijs Džeksons ar diviem ātriem groziem panāca neizšķirtu, kamēr Porziņģis netrāpīja tālmetienu. Nākamajā uzbrukumā “Knicks” pazaudēja bumbu, un Džeksons iemeta vienu no diviem sodiem, bet 15 sekundes pirms beigām “Knicks” aizsarga Kortnija Lī metiens tika bloķēts. Ņujorkai vēl palika 14 sekundes, lai izglābtos no 101:104, taču sekoja haotisks uzbrukums, Lī ilgi driblēja, bija nosegts un padeva bumbu Porziņģim neparocīgā pozīcijā, un latviešu uzbrucējs no ļoti tālas distances netrāpīja.

Ņujorkai šis bija otrais zaudējums pret Detroitu šosezon, turklāt jau desmitais zaudējums 12 izbraukuma spēlēs. Lai arī kopējā bilance ir visai pieklājīga (17-15), izbraukuma spēļu vājā statistika ir izskanējis trauksmes zvans – “Knicks” no nākamajām 22 spēlēm veselas 16 aizvadīs viesos.

Pēc vakardienas lieliskā snieguma Maikls Bīzlijs šonakt nospēlēja tikai 13 minūtes, gūstot sešus punktus, bet Eness Kanters izcēlās ar 22 punktiem un 16 atlēkušajām bumbām. Pretinieku sastāvā Tobaiasam Herisam 24 punkti, Andrē Dramonds savāca 18+15, bet kopumā neveiksmīgu spēli aizvadījušais Redžijs Džeksons tieši spēles izskaņā guva svarīgus grozus, nokārtojot Detroitas 10. uzvaru 15 izbraukuma spēlēs.