Porziņģis: "Es tā īsti pat nevaru izteikt vārdos, cik labi šodien jūtos"

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis šodien piedalās NBA kluba Dalasas "Mavericks" mediju dienā un sarunā ar kluba pārstāvjiem pastāstīja par atgūšanos no traumas un savu optimismu par jauno sākumu.

„Pagājis tik ilgs laiks kopš manas iepriekšējās spēles, ka šodien viss liekas nedaudz sirreāls,” interviju sāka Porziņģis.

„Nākot uz šejieni, ieraudzīju man paredzēto „Mavericks” kreklu un domāju, ka ir tik forši beidzot to uzvilkt. Esmu ļoti priecīgs, ka beidzot šis brīdis ir pienācis. Man parasti šie visi mediju pasākumi nav pati mīļākā lieta, bet šoreiz tas liekas pavisam citādi. Izbaudu katru dienas mirkli, katru mediju dienas daļu, jo tik ilgi biju ārpus NBA.”

„Esmu iemācījies, ka ir lietas, kas ir jāizbauda,” turpināja Porziņģis.

„Ikdienā dažreiz nesanāk visu novērtēt, bet, kad uz laiku to zaudē, tad saproti, cik ļoti tev ir paveicies un cik labā situācijā esi. Savainojuma laikā sapratu, cik daudz man pietrūkst visas šīs dzīves un spēles.

Es tā īsti pat nevaru izteikt vārdos, cik labi šodien jūtos,” sacīja Latvijas basketbolists, kurš pavasarī tika iemainīts no Ņujorkas „Knicks”. „Būt šeit, Dalasā, šajā komandā kopā ar šiem spēlētājiem...”

Par savu medicīnisko situāciju vairāk nekā pusotru gadu NBA spēles izlaidušais Porziņģis norādīja, ka ir 100% gatavs NBA spēļu režīmam: „Ar veselību šobrīd viss ir kārtībā. Savainojuma laikā tāpat turpināju trenēties, taču tas bija psiholoģiski grūti, jo nezināju, kad varēšu atgriezties laukumā. Katru dienu trenēties, neredzot konkrētu rezultātu, tas nebija viegli. Taču, kad sākās vasara, kļuva daudz vieglāk, jo sapratu, ka savainojuma beigas ir pavisam tuvu un rudenī jau spēlēšu. Tāpēc arī vasara man bija ļoti viegla, darīju visu nepieciešamo ar prieku.”

Porziņģim tika uzdots tiešs jautājums – vai viņš bija fiziski gatavs spēlēt pagājušās sezonas izskaņā? „Jā,” ar nelielu nopūtu atbildēja Porziņģis.

„Es vēlējos spēlēt, ļoti vēlējos. Tas man bija grūts brīdis, it īpaši maiņas dēļ, jo vēl nejutos kā daļa no manas jaunās komandas, man bija jādarbojas ārpus tās, un neviens šeit vēl nebija spēlējis ar mani kopā. Taču pieturējos pie pareizās rīcības, vismaz es uzskatu to par pareizo rīcību (nespēlēt), bet, protams, būtu bijis ļoti priecīgs, ja iepriekšējā sezonā būtu nospēlējis pēdējās 10-15 spēles.”

Porziņģis atzina, ka gaidāma grūta sezona, jo Rietumu konferencē solās būt liela konkurence, tāpēc arī jānoskaņojas, ka būs arī grūti mirkļi.

„Tāpēc arī šovasar vēlējos ierasties Dalasā pēc iespējas ātrāk, pavadīt laiku kopā ar komandas biedriem un kluba darbiniekiem, iepazīties tuvāk un sākt jau sastrādāties. Es vēl nekad neesmu spēlējis kopā ar tādu basketbolistu kā Luka Dončičs. Mums sastāvā ir vēl vairāki jaunie spēlētāji, kuri ir izsalkuši pēc panākumiem. Man likās, ka pagājušajā sezonā, kad ierados komandā, atmosfēra komandā bija ļoti eiropeiska. Tā man atgādināja laiku, kad spēlēju Spānijā „Sevilla” sastāvā, tāda ģimeniska sajūta.

Skaidrs, ka mums būs nepieciešams laiks, lai izveidotu ciešu saikni arī laukumā, taču esmu ļoti optimistiski noskaņots.”

Savukārt „Mavericks” galvenais treneris Riks Kārlails pastāstīja Dalasas medijiem, ka Porziņģis neoficiālajos treniņos kopā ar komandu piedalījies gandrīz katrā treniņmačā: „Tāpat Porziņģis ar mums trenējās arī iepriekšējās sezonas izskaņā. Šobrīd viņam viss iet no rokas. Porziņģim ir vairākas lieliskas īpašības un prasmes.”

„Kristaps ir lielisks metienu izpildītājs, kurš var uzbrukt arī no tālās distances,” turpināja Kārlails. „Viņš arī prot strādāt ar bumbu, doties caurgājienā, spēlēt ar muguru pret grozu, viņš labi prot tikt aiz sedzēja, tāpat Kristaps labi redz notiekošo un piespēlē.

Kārlails savā uzrunā apstiprināja, ka Porziņģis ir pilnībā atlabis no smagā ceļgala savainojuma un tā ir pagātne. Tiesa, viņš nevarēja apstiprināt, ka Porziņģa spēles laiks piesardzības dēļ netiks ierobežots.

Kārlails uzskata, ka kaut kādā veidā piesardzība tomēr tiks ievērota, taču, vai tā būs spēļu izlaišana vai samazināts spēles minūšu daudzums, vēl nav nolemts. To izšķirs tas, kā risināsies „Mavericks” treniņnometne, un kā jutīsies pats Porziņģis.