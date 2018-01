Porziņģis gūst 24 punktus; ''Knicks'' otrajā pagarinājumā zaudē ''Bulls'' komandai

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | nba | knicks

Kristaps Porziņģis trešdien guva 24 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē un ar pēdējās sekundes bumbas triecienu grozā no augšas izrāva otro pagarinājumu, kurā viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda cieta zaudējumu.

"Knicks" savā laukumā divu pagarinājumu trillerī ar rezultātu 119:122 (25:26, 27:22, 30:30, 23:27, 7:7, 7:10) piekāpās Čikāgas "Bulls" komandai.

Latviešu basketbolistam šajā mačā bija daudz jāspēkojas ar somu Lauri Markanenu, kura spēles stils bieži tiek salīdzināts ar Porziņģi. Groza tuvumā labāks bija latvietis, bet aiz tālmetiena līnijas pārāks tomēr bija debitants Markanens, kurš iemeta astoņus "trejačus" un ar 33 punktiem laboja savu karjeras rezultativitātes rekordu.

"Knicks" no otrās ceturtdaļas sākuma līdz ceturtajam ceturksnim bija vadībā, bet pēc tam "Bulls" izvirzījās priekšā. Pamatlaika beigās "Knicks" panāca neizšķirtu, līdz ar to bija jāaizvada pagarinājums. Tā pēdējā sekundē ar bumbas triecienu grozā no augšas Porziņģis izlīdzināja rezultātu un panāca vēl vienu pagarinājumu. Arī tajā viņam roka nenodrebēja, 7,5 sekundes pirms finālsvilpes iemetot tālmetienu un panākot viena punkta deficītu. Tiesa, tie bija pēdējie "Knicks" punkti mačā, ņujorkiešiem ciešot zaudējumu.

Porziņģis šajā spēlē laukumā bija 44 minūtes, kas ir viņa karjeras rekords. Šajā laikā liepājnieks iemeta deviņus no 22 divpunktu metieniem un divus no sešiem tālmetieniem, taču aizmeta garām visus četrus soda metienus.

Tāpat iepriekšējā gada Latvijas labākais sportists šajā spēlē izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja četrus metienus, piecas reizes kļūdījās un tika pie divām piezīmēm. "Knicks" ar Porziņģi laukumā ielaida par trim punktiem vairāk nekā iemeta.

"Knicks" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām bija Maikls Bīslijs, savukārt pie "triple-double" tika Džerets Džeks, kuram bija 16 punkti, desmit atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles.

"Bulls" vienībā ražīgākais ar 33 punktiem un desmit bumbām zem groziem bija Markanens, bet pa 20 punktiem guva Denzels Valentains un Robins Lopess, kurš nesen pārstāvēja "Knicks" vienību.

Pēc trešās ceturtdaļas "Knicks" bija vadībā ar rezultārtu 82:78, bet Porziņģis laukumā atgriezās pēdējā ceturkšņa ceturtajā minūtē, kad mājinieki bija priekšā ar vienu punktu - 89:88.

Tuvojoties ceturtās ceturtdaļas vidum, Porziņģis nobloķēja Markanenu, vēlāk tikdams arī pie savas pirmās piezīmes mačā. Tiesa, "Knicks" ar Porziņģi laukumā nonāca iedzinējos. Ar to, gan viņas nedienas nebija galā, jo četrarpus minūtes pirms pamatlaika beigām Porziņģis aizmeta garām vēl divus soda metienus. Tomēr pēc ilgas pakaļdzīšanās 81 sekundi pirms finālsvilpes Džeks izlīdzināja rezultātu (105:105).

Turpinājumā rezultāts palika nemainīgs, turklāt Porziņģis 20 sekundes pirms finālsvilpes vēlreiz nobloķēja Markanenu. Atlēkušo bumbu savā rīcībā ieguva "Bulls", Krisam Danam 1,8 sekundi pirms beigām metot neprecīzi. Tāpat arī "Knicks" netika pie brīva metiena pēdējā sekundē, līdz ar to bija jāaizvada papildlaiks.

Papildlaika pirmajā minūtē Porziņģis ar precīzu tālmetien izvirzīja vadībā "Knicks" komandu, bet minūti vēlāk Markanens arī ar metienu aiz perimetra atjaunoja neizšķirtu uz tablo. Nākamās divas minūtes pagarinājumā ritēja pašaizliedzīgā cīņā par bumbu, abām komandām neiekarojot grozu. Tāpat neizšķirts (110:110) bija pagarinājuma pēdējā minūtē, kad 40 sekundes pirms tā beigām Lopess panāca 112:110 "Bulls" labā.

Tiesa, pagarinājuma pēdējās sekundēs "Knicks" uzbrukumā Džeks piespēlēja bumbu soda laukumā ieskrējušajam Porziņģim, latvietim ar "slam-dunk" līdz ar finālsvilpi izraujot neizšķirtu un nodrošinot otro papildlaiku.

Tāpat Latvijas basketbolists ar bumbas triecienu grozā no augšas panāca neizšķirtu nepilnas divas minūtes pirms otrā papildlaika beigām (116:116). Nepilnu minūti pirms pagarinājuma beigām Dans vēlreiz izvirzīja vadībā viesus. Pēdējā minūtē "Knicks" bija iespēja izraut neizšķirtu, taču Džeks ātrajā pretuzbrukumā zaudēja bumbu.

Līdz ar to bumbas iegūšanai vajadzēja pārkāpt noteikumus, "Bulls" basketbolistiem ar soda metieniem panākot 120:116. Tiesa, otrā laukuma galā Porziņģis izlauzās no Markanena skavām un 7,5 sekundes pirms otrā pagarinājuma beigām iemeta tālmetienu (119:120). Turpinājumā noteikumi tika pārkāpti pret Markanenu, somam panākot trīs punktu handikapu. "Knicks" pēdējā uzbrukumā Džeka tālmetiens bija neprecīzs, ņujorkiešiem ciešot zaudējumu ar 119:122.

Abas komandas decembrī divas reizes spēkojās Čikāgā, Ņujorkas basketbolistiem ciešot zaudējumus ar 102:104 un 87:92. Arī šo spēļu likteņi izšķīrās maču galotnēs.

"Knicks" aizvadīja 41.maču, līdz ar to sasniedzot sezonas vidu. Ņujorkieši ar 19 uzvarām 41 mačā saglabā desmito vietu Austrumu konferencē, kur "Bulls" ar 15 panākumiem 42 cīņās ieņem 13.pozīciju.

Janvāris "Knicks" komandai būs smagākais un svarīgākais mēnesis sezonā. Turpinājumā tai šomēnes vēl astoņas no desmit spēlēm jāaizvada izbraukumā. Nākamo maču "Knicks" aizvadīs piektdien, kad viesosies pie Minesotas "Timberwolves".

Jau vēstīts, ka Porziņģis ir pretendents uz dalību NBA Visu zvaigžņu spēlē. Pagājušajā nedēļā publicētajos starprezultātos latvietis balsojumā ieņem ceturto vietu starp Austrumu konferences garajiem spēlētājiem.