Porziņģis iemet 25 punktus, bet "Knicks" izlaiž lielu pārsvaru un atkal zaudē pagarinājumā

Kristaps Porziņģis svētdien iemeta 25 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, bet viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda izlaida panākumu, kaut pamatlaikā ne reizi nebija iedzinējos.

Aizvadītajā cīņā "Knicks" savā laukumā ar rezultātu 118:123 (29:13, 28:35, 39:34, 13:27, 9:14) pagarinājumā piekāpās Ņūorleānas "Pelicans".

"Knicks" vienība pamatlaikā vadību neatdeva ne reizi, tomēr trīs sekundes pirms pamatlaika beigām viesi pirmoreiz kopš paša dueļa ievada panāca izlīdzinājumu, bet pagarinājumā arī nodrošināja panākumu. "Pelicans" sastāvā lielisku sniegumu nodemonstrēja 48 punktus sametušais Entonijs Deiviss.

Ņujorkas basketbolisti piedzīvoja desmito zaudējumu pēdējo 12 spēļu laikā, turklāt nākamos septiņus mačus aizvadīs pretinieku laukumā. Pagarinājumā "Knicks" zaudēja otro reizi pēdējo trīs maču laikā, turklāt vienība cietusi neveiksmes visos trijos šīs sezonas dueļos, kas bijuši ilgāki par 48 minūtēm.

Porziņģis 22 no saviem punktiem iemeta pirmajās trijās ceturtdaļās, nākamajās 12 minūtēs, kad "Knicks" izlaida 14 punktu pārsvaru, palika "sausā", bet pagarinājumā izcēlās ar tālmetienu.

Kopā šajā mačā Porziņģis laukumā bija 44 minūtes, trāpot sešus no 14 divpunktu raidījumiem, četrus no desmit tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat latvietis pievienoja sešas atlēkušās bumbas, izpildīja trīs rezultatīvas piespēles, piecas reizes pārtvēra bumbu, bloķēja divus metienus, pieļāva trīs kļūdas un nopelnīja piecas piezīmes.