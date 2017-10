Porziņģis NBA sezonu sāk ar 31 punktu un pārliecinošu zaudējumu Entonija "Thunder"

Kristaps Porziņģis ceturtdien savu trešo sezonu Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) sāka ar 31 punktu un 12 atlēkušajām bumbām, kamēr viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" vienība izbraukumā ar 84:105 (24:27, 18:26, 17:26, 25:26) pārliecinoši piekāpās Oklahomasitijas "Thunder", kur tagad spēlē iepriekšējo gadu "Knicks" zvaigzne Karmelo Entonijs.

Porziņģis līdz ar to jau sezonas pirmajā spēlē ticis pie pirmā "double-double". Šajā mačā latvietis "Knicks" uzbrukumā bija centrālā figūra, pirmajā puslaikā iemetot 19 punktus, tomēr ar viņa pūliņiem bija krietni par maz, lai Ņujorkas vienība varētu iesaistīties cīņā par uzvaru.

Latvijas basketbolists tikai par četriem punktiem atpalika no sava karjeras rezultativitātes rekorda, ko viņš uzstādīja pērn novembrī pret Detroitas "Pistons".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 38 minūtes, kuru laikā pa grozu kopumā raidīja 25 metienus un no tiem iemeta 11. Latvietis grozā raidīja deviņus no 19 divpunktniekiem un divus no sešiem trīspunktniekiem, kā arī septiņus no deviņiem "sodiņiem".