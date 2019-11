Porziņģis no spēles neiemet, Dalasa tik un tā uzvar Fīniksā

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | nba

Nacionālajā basketbola asociācijā Kristaps Porziņģis piedalījās Dalasas "Mavericks" uzvarā izbraukumā pār Fīniksas "Suns" (120:113). Porziņģis guva divus punktus, bet ar 42 punktiem izcēlās slovēņu basketbolists Luka Dončičs.

Kristaps Porziņģis nospēlēja 34 minūtes, kurās tika pie diviem punktiem un 13 atlēkušajām bumbām. Porziņģis pirmoreiz "Mavericks" sastāvā palika ar nullīti no spēles trāpīto metienu ailītē (1p. 2/2, 2p. 0/2, 3p. 0/6), turklāt astoņi izdarītie metieni no spēles bija viņa mazākais rādītājs šosezon - vidēji spēlē viņš izmetis divreiz vairāk (16 metieni no spēles). Attiecīgi šī bija viņa mazrezultatīvākā spēle "Mavericks" rindās un tikai otrā, kurā viņš nav iemetis vismaz desmit punktus (iepriekš novembra vidū bija mačs pret "Celtics" ar četriem gūtiem punktiem).

Porziņģis šonakt toties tika pie divām pārtvertām bumbām, trīsreiz bloķēja pretinieku metienus un veica vienu rezultatīvu piespēli. Viņam viena kļūda un neviena noteikumu pārkāpuma, bet latviešu uzbrucēja +/- rādītājs bija plus četri.

Dalasas uzvaru lielā mērā nodrošināja Luka Dončiča sniegums. Viņš guva 42 punktus, trāpot 12 no 24 metieniem no spēles, kā arī palika tikai vienas atlēkušās bumbas attālumā līdz "triple-double" (42+9+11). Šī bija trešā Dončiča spēle šosezon ar vismaz 40 gūtiem punktiem. Rezultatīvi nospēlēja arī Tims Hārdevejs, iemetot 26 punktus.

Dalasai šī ir sezonas 12. uzvara 18 spēlēs, kamēr Fīniksas bilance noslīdēja līdz 8-10. Fīniksai 22 punktus guva Kellijs Ubre, bet 21 punktu un deviņas piespēles pievienoja Rikijs Ruvio. Devonam Bukeram šoreiz ar metieniem īpaši neveicās, un viņam 18 punkti ar 18 metieniem no spēles.

Porziņģa sakarā bija šaubas par viņa iziešanu laukumā, jo viņš nedēļas vidū izlaida "Mavericks" treniņu ceļgala sāpju dēļ. Arī spēles dienā "Mavericks" treneris vēl neapstiprināja Porziņģa statusu, taču vēlāk latviešu uzbrucējs tomēr ieņēma savu ierasto vietu pamatsastāvā.

Porziņģis pirmajā puslaikā tā arī netrāpīja nevienu metienu, kamēr "Mavericks" ar Lukas Dončiča un Tima Hārdeveja rezultatīvo spēli ieguva vadību (53:50). Trešajā ceturtdaļā "Suns" pamanījās iemest 39 punktus, taču nekur tālu nespēja atrauties, jo Dalasa atbildēja uz katru Fīniksas mini izrāvienu. Porziņģis tika pie saviem pirmajiem diviem punktiem, iemetot divus soda metienus, bet no spēles iemest neizdevās.

Arī pēdējā ceturtdaļā "Suns" paveica labu darbu aizsardzībā, neļaujot Porziņģim tikt brīvās pozīcijās. Viņš toties aktīvi nospēlēja zem groza un izcēlās ar pāris bloķētiem metieniem, palīdzot Dalasai pamazām atrauties, un trīs minūtes pirms beigām "Mavericks" jau bija vadībā ar 115:101. Uzvara tika droši nosargāta ar rezultātu 120:113.