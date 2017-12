Porziņģis trešo reizi karjerā paliek bez trāpījumiem no spēles

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | nba | knicks

Kristaps Porziņģis ceturtdien trešo reizi savā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) karjerā palika bez realizētiem metieniem no spēles, tomēr viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda, pateicoties lieliskam rezervistu sniegumam, ar rezultātu 102:93 (25:15, 19:25, 24:28, 34:25) savā laukumā tāpat apspēlēja Austrumu konferences līderi Bostonas "Celtics".

Porziņģis atgriezās laukumā pēc divu spēļu izlaišanas ceļgala traumas dēļ, tomēr parādīja vāju sniegumu un aizmeta garām visus 11 izpildītos metienus no spēles, kopā gūstot tikai vienu punktu.

Latvijas basketbolists laukumā pavadīja 23 minūtes, kuru laikā grozā netrāpīja astoņus divpunktu raidījumus un trīs trejačus, tomēr iemeta vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat Porziņģa rēķinā bija piecas atlēkušās bumbas, divas kļūdas un četras piezīmes.

Katrā no pirmajām divām sezonām Porziņģis aizvadīja pa vienai spēlei bez trāpītiem metieniem no spēles. Debijas sezonā viņš decembrī pret Portlendas "Trail Blazers" aizmeta garām sešus raidījumus un palika "sausā" uzvarētā mačā, bet pērn novembrī kļūdījās visos četros metienos no spēles un kopā guva trīs punktus pārliecinošā "Knicks" zaudējumā pret Hjūstonas "Rockets".

Tieši pērnā novembra mačs pret "Rockets" bija iepriekšējā reize, kad Porziņģis izcēlās ar vairāk atlēkušajām bumbām nekā punktiem.

Tikmēr ar 32 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām "Knicks" rindās ceturtdien atzīmējās Maikls Bīzlijs, kurš sasniedza karjeras rezultativitātes rekordu. Viņam ar 14 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām piebalsoja Eness Kanters, bet pa 12 punktiem sameta Džerets Džeks un Kortnijs Lī.

Zīmīgi, ka Lī bija vienīgais "Knicks" pamatsastāva spēlētājs, kurš dueli noslēdza ar pozitīvu +/- rādītāju, kamēr to paveica visi pieci laukumā gājušie rezervisti.

Savukārt "Celtics" komandā 32 punktus iemeta Kairijs Ērvings, kamēr 17 punkti bija Džeisonam Teitumam.

"Celtics" komanda šī mēneša sākumā noslēdza 16 uzvaru sēriju un arī kopš tā laika uzvaras tai krājas vairāk nekā zaudējumi, tomēr pēdējo divu dienu laikā vienība cietusi divas neveiksmes, jo trešdien ar 89:90 piekāpās Maiami "Heat".

Savukārt "Knicks" ceturtdien pamanījās gūt piekto panākumu pēdējās sešās spēlēs. Tiesa, arī pērn līdz šim laikam "Knicks" sekmējās labi, bet no 25.decembra Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.

"Knicks" guva pirmos sešus punktus mačā, bet trešajā minūtē jau izvirzījās priekšā ar 13:2, turpinājumā pārsvaru noturot un pēc pirmās ceturtdaļas esot vadībā ar 25:15. Šajā laikā Porziņģis garām aizmeta sešus raidījumus, bet vēl piecas reizes grozam latvietis garām meta otrajā ceturtdaļā. Tajā "Knicks" bija arī trīs minūšu periods bez punktiem, bet tāpat mājinieki saglabāja vadību ar 44:40.

Otrā puslaika sākumā "Celtics" pirmoreiz ieguva vadību. Pirmajās septiņās minūtēs viesi trāpīja piecus tālmetienus un likās, ka šīs spēles favorīti beidzot pārņēmuši iniciatīvu, esot priekšā jau ar 62:53. Tomēr šajā brīdī spēlēt sāka Bīzlijs, kurš līdz trešās ceturtdaļas beigām iemeta desmit punktus un "Knicks" atkal jau bija pretiniekiem blakus - 68:68.

Savukārt vēl 13 punktus Bīzlijs savāca pirmajās septiņās ceturtās ceturtdaļas minūtēs, mājiniekiem panākot pat 88:79 un turpinājumā novedot dueli līdz uzvarai. Tikmēr Porziņģis trešās ceturtdaļas trešajā minūtē trāpīja vienu no diviem soda metieniem, tomēr nopelnīja arī vairākas piezīmes un pēc tam, kad trešās ceturtdaļas vidusdaļā izpildīja neprecīzu piespēli, tika nomainīts. Turpinājumā viņš laukumā vairs neatgriezās, bet "Knicks" komandā lieliski spēlēja rezervisti un mājinieki droši uzvarēja pat bez savas lielākās zvaigznes palīdzības.

Ar 17 uzvarām 31 spēlē "Knicks" vienība saglabā astoto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā, kamēr "Celtics" ar 26 panākumiem 35 mačos joprojām ir konferences vadībā.

Nākamajā spēlē "Knicks" jau piektdien viesosies pie Detroitas "Pistons", bet pirmdien, 25.decembrī sekos Ziemassvētku mačs jau plkst.19 pēc Latvijas laika ar Filadefijas "76ers".