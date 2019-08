Saspēles vadītājs Kristaps Pļavnieks pārceļas uz Liepāju

Atslēgvārdi basketbols | bk liepāja | Kristaps Pļavnieks

Basketbola klubs “Liepāja” ziņo, ka ar domu par pamatsastāva saspēles vadītāja pozīciju piesaistīts 24 gadus vecais Kristaps Pļavnieks, kurš iepriekšējās divās sezonās spēlēja “Jūrmala/Betsafe” sastāvā.

“Kristaps ir pietiekami pieredzējis spēlētājs Latvijas līmenī un labi sevi apliecinājis kā otrais saspēles vadītājs, kurš nāk uz maiņu,” sastāva papildinājumu komentē „Liepājas” galvenais treneris Kristaps Zeids. Tagad ir pienācis laiks spert nākamo soli un pierādīt, ka viņš var būt pamata saspēles vadītājs un viens no galvenajiem spēlētājiem komandā. To arī no viņa sagaidam un domāju, ka viņš pats ir ļoti motivēts to pierādīt.”

Zeids iepriekšējā sezonā bija Mārtiņa Gulbja asistents Jūrmalā, tur strādājot arī ar Pļavnieku: “Ar Kristapu strādāju jau iepriekšējā sezonā un ļoti labi zinu uz ko viņš ir spējīgs un mēs abi zinām, ka viņam vēl ir jāprogresē. Tā kā Kristaps vēl ir ļoti jauns, tad viņš ir gatavs uzņemties pamata saspēles vadītāja lomu, kā arī turpināt progresēt un augt kā spēlētājs. Esmu ļoti priecīgs, ka mums izdevās parakstīt līgumu ar Kristapu, un gaidu, kad viņš pievienosies komandai.”

Aizvadītajā sezonā “Jūrmalas” sastāvā Latvijas un Igaunija līgā Pļavnieks vidēji mačā nospēlēja 25 minūtes, iemeta 7.7 punktus un veica 3.5 rezultatīvas piespēles. Karjeras laikā “VEF skolas” audzēknis LBL līmenī spēlējis “VEF Rīga” rindās, Latvijas U18 izlasē, “Jelgavā”, “Ogrē” un “Jūrmalā”.

Tāpat “Liepāja” vēsta, ka komandai uz pārbaudes laiku pievienojas Gints Zommerfelds. Jauniešu sistēmu papildinājuši Ralfs Frāms un Toms Liepiņš.