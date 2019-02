Sīpoliņš iebaksta bumbu grozā un pēdējā sekundē izrauj uzvaru "Liepājai"

Atslēgvārdi basketbols | bk liepāja

"Olybet" Latvijas - Igaunijas basketbola līgā uzvaru pateicoties Gunta Sīpoliņa pēdējās sekundes metienam izcīnīja BK "Liepāja", savā laukumā ar rezultātu 73:71 pārspējot "Valmiera Glass/ViA" basketbolistus.

Spēli ar precīzu tālmetienu ievadīja Toms Kohanovs, kurš valmieriešu starta pieciniekā bija nomainījis līdz šim visās sezonas spēlēs starta pieciniekā mačus iesākušo Edmundu Elksni. Pēc Jāņa Kaufmaņa diviem precīzajiem metieniem vidzemnieku pārsvars sasniedza rezultātu 7:2, bet liepājnieki atbildēja ar spiedienu uz groza apakšu. Kurzemnieku rindās trejaci grozā raidīja Mareks Jurevičus, bet Torenss Rovs noslēdza mājinieku desmit punktu izrāvienu, sasniedzot rezultātu 12:7. Kurzemnieku pārsvars trīs minūtes līdz ceturtdaļas beigām sasniedza piecus punktus līdz ar Eduarda Hāznera metienu. Par trīs punktiem rezultāta starpību ar tālmetienu sadeldēja Jānis Engers, bet Elksnis spēles rezultātu izlīdzināja. Pēdējais vārds desmitminūtē piederēja Nikam Jansonam, kurš ar trīs punktu gājienu ļāva liepājniekiem pēc nospēlētas desmitminūtes būt priekšā ar rezultātu 21:19.

Spēles otrajā ceturksnī Guntis Sīpoliņš guva divus punktus no groza apakšas, bet "Valmiera Glass/ViA" basketbolisti veica 13 punktu izrāvienu, Valteram Liepiņam ar četriem punktiem pēc kārtas sasniedzot rezultātu 34:24. Pēc viesu izrāviena rezultāta starpību samazināja Andrasa Kavaša metieni no groza tuvuma, bet pirmā puslaika izskaņā trejaci grozā iešāva Roberts Krastiņš, pietuvojot mājiniekus līdz četriem punktiem - 37:41.

Otrā puslaika sākumā abu vienību vispieredzējušākie spēlētāji Jurevičus un Kaufmanis apmainījās ar trāpītiem metieniem no pustālās distances. Liepājnieki samazināja deficītu līdz minimumam, bet pret Krastiņu tika pārkāpti noteikumi trīs punktu metiena izpildīšanas brīdī. Liepājnieku kapteinis no soda metiena līnijas realizēja divas no trīs iespējām, iegūstot mājiniekiem minimālu pārsvaru. Abas vienības trešā perioda vidū spēlēja rezultatīvi, strauji augot kopējam mača rezultātam. Ceturkšņa vidū Kaufmanis panāca vidzemniekiem trīs punktu pārsvaru, bet rezultatīvā slovēņa Kavaša spēle ļāva "Liepājai" sasnieg sev labvēlīgo 60:55. Pēdējos punktus priekšpēdējā ceturtdaļā guva Sīpoliņš, ceturkšņu pārtraukumā nosūtot komandas pie rezultāta 62:56 par labu mājiniekiem.

Vidzemniekiem noslēdzošā ceturkšņa sākums iezīmējās ar garām aizmestiem metieniem un pieļautām kļūdām, taču liepājniekiem to neizdevās pārvērst lielākā pārsvarā. Sešas minūtes līdz spēles beigām komandas šķīra četru punktu atstatums, taču valmieriešiem sāka rasties problēmas ar piezīmju normu. Spēli priekšlaicīgi bija spiesti noslēgt Klāvs Dubults un Jānis Engers. Četras minūtes līdz pamatlaika beigām Māris Ziediņš ar trīs punktu gājienu samazināja rezultāta starpību līdz vienam punktam - 65:66. Nākamajā uzbrukumā valmieriešu centra spēlētājs izlīdzināja rezultātu, bet no soda metiena līnijas Kaufmanis panāca vadību "Valmiera Glass/ViA" vienībai. Abu komandu izpildījumā sekoja vairākas nervozas darbības, bet divas minūtes pirms spēles beigām valmierieši bija vadībā ar +3, bet mača rezultātu ar trīs punktu gājienu izlīdzināja Guntis Sīpoliņš. Vēl sāpīgāk vidzemniekiem bija Ziediņa piektā piezīme, paliekot bez visiem saviem garā gala spēlētājiem. Liepājnieku pēdējā uzbrukumā divas reizes pēc kārtas mājinieki izcīnīja atlēkušās bumbas uzbrukumā un Sīpoliņš ielaboja komandas biedra metienu atpakaļ grozā, tādējādi izraujot uzvaru Artūra Štālberga trenētajai komandai ar rezultātu 73:71.

Uzvarētāju rindās ar double-double rādītājiem izcēlās uzvaras metiena autors Guntis Sīpoliņš, kopumā atzīmējoties ar 15 punktiem un 11 izcīnītām bumbām. Liepājniekiem šī bija būtiski svarīga uzvara, lai saglabātu dzīvas cerības uz iekļūšanu Latvijas čempionāta play-off spēlēs. Valmieriešus no zaudējuma neglāba Jāņa Kaufmaņa 28 sakrātie punkti.

"Liepāja" - "Valmiera Glass/ViA" 73:71 (21:19, 19:22, 25:15, 11:15)