Sīvā cīņā "Liepājas" basketbolisti ar 92:102 tomēr piedzīvo zaudējumu pret LU

"Pafbet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas izbraukuma spēlē "Liepāja" ar rezultātu 92:102 zaudēja "Latvijas Universitātes" basketbolistiem.

LU basketbolisti šosezon izcīnījuši tikai vienu uzvaru, un arī šajā mačā pret "Liepāju" nebija ne tuvu favorīti. Tikmēr liepājnieki pēdējās divās spēlēs izcīnījuši uzvaru, tuvojoties labāko astotniekam turnīra tabulā. Tāpēc motivācija turpināt uzvaru sēriju bija gana liela, bet ar neatlaidīgajiem studentiem, kas allaž spēlē nepiekāpīgi savā laukumā, nekad neko nevarēja zināt.

Spēles sākumā LU basketbolistiem izdevās nevien spēlēt punkts punktā, bet arī iekrāt četru piecu punktu pārsvaru pēc Gustava Kamusa precīzā tālmetiena (11:6).

Līdz ceturtdaļas vidum liepājniekiem neizdevās īpaši mainīt situāciju, rezultāta starpībai palielinoties vēl par diviem punktiem, sekmīgi turpinot spēlēt Kampusam (17:10). Lai arī viesiem bija auguma pārsvars, gan esot, gan neesot laukumā Andrejam Šeļakovam, nekādu pozitīvu rezultātu tas nedeva.

"Liepāja" sadeldēja rezultātu līdz četriem punktiem un tikpat ātri nonāca iepriekšējās pozīcijās. LU izdevās uzvarēt pirmo desmitminūti ar rezultātu 26:17.

Otrās ceturtdaļas sākumā viesi nespēja trāpīt ne no tālās distances, ne no groza apakšas. Piekoptā zonas aizsardzība arī bija visai caura, kas ļāva LU studentiem iespēju doties caurgājienos. Tādējādi rezultāta starpība pirmo reizi pārsniedza 10 punktu atzīmi.

Situācija sāka mainīties ceturtdaļas vidū, kad ar ātrām izspēlēm izdevās vairākas reizes atrast Gunti Sīpoliņu, kurš sadeldēja "Liepājas" deficītu līdz trīs punktiem (29:32). Neilgi pēc tam Trojs Bārnīss ar trīs punktu gājienu panāca arī izlīdzinājumu, bet Sīpoliņš ar soda metieniem izvirzīja viesus vadībā. Līdz puslaika beigām cīņa ritēja punkts punktā, tam noslēdzoties ar neizšķirtu - 40:40.

Pēc lielā pārtraukuma sīva cīņa turpinājās. Labi groza apakšā darbojās Edvards Mežulis, bet piecu punktu pārsvaru atjaunoja Kārlis Žunda. Liepājnieki nepalika atbildi parādā, minūtes laikā atjaunojot līdzsvaru uz tablo, bet LU ar ātriem uzbrukumiem ieguva sešu punktu pārsvaru (59:53).

LU basketbolisti turpināja laukumā darboties ar lielu enerģiju, kas pietrūka pretiniekiem. Nedaudz talkā nāca arī veiksme sarežģītos metienos, mājiniekiem atjaunojot deviņu punktu pārsvaru.

Liepājnieki regulāri iesprūda ciešajā pretinieku aizsardzībā, bet pieļautās kļūdas vēl vairāk uzvilka spēlētājus. Pusotru minūti līdz trešās ceturtdaļas beigām tālmetienu ar sodu iemeta Reinis Avotiņš, bet nebija precīzs no soda metiena atzīmes, atstājot LU ar 12 punktu pārsvaru. Pirms spēles izšķirošā nogriežņa rezultāts bija 70:57.

Ceturtajā ceturtdaļā "Liepāja" uzsāka atspēlēšanās kampaņu, bet LU basketbolisti pretiniekus regulāri sodīja par lēnu atgriešanos aizsardzībā ar ātrajiem pretuzbrukumiem. Tādējādi izdevās viesus noturēt 10 punktu atstatumā (74:64).

Tad īsā laikā liepājnieki lauza cīņas gaitu un sāka krietni straujāk deldēt deficītu. LU basketbolisti izskatījās apjukuši, kam nepalīdzēja arī divi paņemtie pārtraukumi.

Ceturtdaļas vidū svarīgu tālmetienu realizēja Avotiņš un Žunda, kurš to paveica ar sodu. Tādējādi liepājniekiem visu vajadzēja sākt no jauna pie 12 punktu deficīta (71:83). Brīdi vēlāk precīzs no tālās distances bija arī Kampuss, vēl vairāk pietuvinot LU uzvarai. Ar Kuksika pūlēm pietika vien, lai liepājnieki sadeldētu deficītu zem 10 punktiem, bet nopietni apdraudēt pretinieku uzvaru nespēja. Tādējādi LU tika pie otrā panākuma šosezon ar rezultātu 102:92.

Uzvarētāju labā 25 punktus guva un sešas rezultatīvas piespēles atdeva Renārs Birkāns, bet 17 punkti Kārļa Žundas rēķinā. "Liepājas" rindās ar 24 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Trojs Bārnīss, bet 19 punkti Riharda Kuksika kontā.

"Latvijas Universitāte" - "Liepāja" 102:92 (26:17, 14:23, 30:17, 32:35)