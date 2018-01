Teju puse no komandas

Atslēgvārdi basketbols | sabīne niedola

Liepājas basketbola audzēkne Sabīne Niedola guva 33 punktus un uzstādīja šīs sezonas rezultativitātes rekordu, bet viņas pārstāvētā Zārluī "Royals" Vācijas sieviešu basketbola bundeslīgas spēlē izbraukumā ar 68:76 zaudēja Marburgas BC "Pharmaserv".

Niedola šajā cīņā vienīgā nospēlēja bez maiņām un guva teju pusi no savas vienības punktiem. Sabīne 40 minūtēs realizēja 14 no 23 divpunktu metieniem, netrāpīja abus izmestos tālmetienus, bet iemeta 5 no 7 soda metieniem. Vēl liepājnieces rēķinā 8 atlēkušās bumbas, 1 pārtverta piespēle, 1 bloķēts metiens, 1 kļūda un 2 piezīmes. "Royals" vienībā neviena no pārējām spēlētājām nesasniedza pat 10 gūto punktu robežu, bet mājinieču rindās tādas bija piecas. Zārluī klubs labāk cīnījās zem groziem, savācot par 8 atlēkušām bumbām vairāk nekā pretinieces, toties Marburgas spēlētājas iemeta 10 tālmetienus un 8 reizes bloķēja viešņu basketbolistes.

Ar spēlē vidēji gūtiem 22,3 punktiem Niedola ir pārliecinoši rezultatīvāka spēlētāja līgā. Liepājniece laukumā vidēji ir pavadījusi 34 minūtes un 39 sekundes, izcīnījusi 10,3 atlēkušās bumbas, 2,1 reizi rezultatīvi piespēlējusi, 1,3 reizes pārtvērusi pretinieču piespēles un bloķējusi 0,7 metienus.

"Royals" ar 15 spēlēs iegūtiem 10 punktiem turnīra tabulā ieņem 9. vietu.