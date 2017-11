Toronto piebremzē Porziņģi

Atslēgvārdi porziņģis kristaps | basketbols | nba

Kristaps Porziņģis guva 13 punktus, aizvadot savu otru mazrezultatīvāko spēli šosezon, un Ņujorkas „Knicks” izbraukumā nespēja pretoties Toronto „Raptors”, ciešot sagrāvi ar 84:107. Porziņģim lielas problēmas sagādāja Toronto ciešā aizsardzība, taču viņš izcēlās ar četriem bloķētiem metieniem.

Kristaps Porziņģis šonakt laukumā pavadīja 35 minūtes, kurās guva 13 punktus (1p. 5/6, 2p. 1/10, 3p. 2/3) un savāca četras atlēkušās bumbas. Viņam arī veseli četri bloķēti metieni, kas ir viņa otrs labākais rādītājs šosezon, tiesa, arī pieļautas trīs kļūdas un četras piezīmes. Porziņģa +/- rādītājs bija -17, otrs sliktākais komandā aiz Kortnija Lī -25.

Neskatoties uz to, ka šosezon Porziņģis mazāk punktus guvis tikai pret Bostonu (12), viņš tāpat šonakt bija rezultatīvākais „Knicks” komandā. 13 punktus iemeta arī Tims Hārdevejs, 12 punkti Enesam Kanteram, bet kopumā „Knicks” trāpīja tikai 33% metienus no spēles. Toronto sastāvā pa 22 punktiem Kailam Laurijam un Demāram Derouzenam, turklāt Laurijs arī nebija tālu no „triple-double” (22+8+10).

Ņujorkai šis bija ceturtais zaudējums piecās izbraukuma spēlēs, bet sezonas bilance joprojām ir pozitīva (8-7), kamēr „Raptors” uzvarējusi trešajā mačā pēc kārtas un desmitajā spēlē šosezon no 15.

Porziņģis pārsvarā spēlēja pret 23 gadus veco kamerūnieti Paskālu Siakamu, kamēr Toronto ierastais sākumsastāva spēka uzbrucējs Seržs Ibaka nespēlēja ceļgala sāpju dēļ. Porziņģim gan tas īpaši brīvākas rokas nedeva, un pirmajā ceturtdaļā viņš netrāpīja visus sešus savus metienus, turklāt divi no tiem tika bloķēti, kamēr „Raptors” droši izvirzījās vadībā ar 30:18. Pēdējā ceturtdaļas minūtē „Knicks” veselas divas reizes pārkāpa noteikumus pret Sīdžeju Mailzu, izpildot tālmetienu, kas deva viņam sešus soda metienus pēc kārtas.

Otrajā ceturtdaļā Porziņģis neilgi pēc atgriešanās laukumā guva savus pirmos punktus ar tālmetiena palīdzību, kā arī trāpīja vairākus soda metienus, bet laukumā dominēja Toronto basketbolisti, kuri ieguva arī 20 punktu pārsvaru (54:34). Puslaika pēdējās sekundēs Porziņģis gan izcēlās ar bloķētu Jona Valančūna metienu.

Pēc puslaika pārtraukuma „Knicks” izdevās samazināt rezultāta starpību ar vairākiem trāpītiem tālmetieniem, viens no tiem arī Porziņģa izpildījumā. Toronto savukārt vairākkārt netrāpīja brīvus tālmetienus, bet spēja to kompensēt ar Demāra Derouzana caurgājieniem, kad viņš groza apakšā vairākkārt apspēlēja arī Porziņģi.

Ņujorkas rezervisti pēdējās ceturtdaļas sākumā izmantoja pāris Toronto paviršības un neveiksmes, pievelkot līdz mīnus desmit, taču „Raptors” sākumsastāva spēlētāju atgriešanās laukumā drīz vien satrieca „Knicks” cerības uz atspēlēšanos. Porziņģis uzbrukumā bija visai „kluss”, necenšoties forsēt savus metienus pret ļoti ciešo aizsardzību, kamēr Toronto trīs minūtes pirms beigām panāca jau 103:80. Porziņģis un „Knicks” sākumsastāvs tobrīd tika nomainītas, kas noveda pie Ņujorkas sakāves ar 84:107. Tā bija Ņujorkas mazrezultatīvākā spēle šosezon.