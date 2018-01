Atslēgvārdi ziemas peldēšana | čempionāts | roņi

Sestdien Liepājā norisinājās Latvijas ziemas peldēšanas čempionāts, kas mūsu pilsētā pulcēja šo sacensību rekordskaitu – pieteikušies bija 173 dalībnieki, no kuriem 34 bija Liepājas roņi. Čempionātā startēja arī vairāki ārzemnieki, kuru vidū bija arī Mongolijas pārstāvis.

Liepājas ziemas peldētājus apvienojošās biedrības "Veloronis" vadītāja Inga Krivcova pastāstīja, ka tik daudz Liepājas roņu sacensībās piedalās pirmoreiz. "Svētdienās nāk vairāk, bet sacensībās tas ir rekords. Jā, tā ir izaugsme, cilvēki grib piedalīties čempionātā, pelnīt medaļas. Liepājā ir sportiskais gars."

Par čempionāta pirmo dalībnieci kļuva čempionāta vecākā dalībniece, 1949. gadā dzimusī Velta Radčenko 25 metru peldējumā. Viņa bija arī šī peldējuma vienīgā dalībniece, jo Veltas vienīgā konkurente vēl pirms čempionāta oficiālā starta pie Beberliņu dīķī ierīkotā sacensību baseina neveiksmīgi savainoja kāju, nokļūstot mediķu aprūpē un čempionātā nestartējot.

Pēc distances veikšanas V. Radčenko nesteidza doties sildīties vienā no divām pārvietojamajām pirtiņām vai lielajā baļļā, bet izpeldējās arī āliņģī un gatavojās vēl vienas distances pievarēšanai. Portālam V. Radčenko pastāstīja, ka ar ziemas peldēšanu nodarbojas būtībā sešus gadus. Sākums bija peldēšana sniegā, bet pirmoreiz āliņģī viņa iekāpa, kad pirmoreiz notika Liepājas atklātais čempionāts. "Man patīk. Tās izjūtas ir kolosālas. Rezultāts man nav svarīgs. Pagājušajā gadā Tallinā pasaules čempionātā pirmoreiz peldēju ar laika kontroli. Biju sestā no sešām, pārējās dalībnieces nopeldēja daudz ātrāk. Nekas, es peldēju vienā mierā. Viņām rezultāts bija ap 30-40 sekundēm, man – 1 minūte un 16 sekundes. Es teicu tā – cik tad ilgi tās pirmās bija ūdenī? Kādas 30 sekundes, bet es biju gandrīz pusotru minūti. Lai viņas tik ilgi nosēž," smaidot saka Velta.

Čempionāta tālākais viesis Davādorjs Šagdarsurens caur Baltkrieviju uz Liepāju mēroja aptuveni 7 000 kilometru no Mongolijas.

"Es ar ziemas peldēšanu nodarbojos pēdējos piecus gadus. Esmu vienīgais tāds cilvēks Mongolijā. Tikko piedalījos sacensībās Minskā, kas atrodas tuvu jums. Ir jāpiedalās sacensībās dažādās valstīs, jāuzkrāj pieredze. No mājām izbraucu 2. janvārī, biju divās sacensībās Ķīnā, tad no Pekinas lidoju uz Minsku, bet no turienes braucu šurp. Gribēju uz šejieni atbraukt oktobrī, bet nepaguvu, taču tagad esmu klāt. Salīdzinot ar Minsku, šeit ir silti. Arī salīdzinot ar Mongoliju te ir silts. Šodien manā dzimtenē temperatūra ir mīnus 42 grādi, no rīta sniga, un sniega sega ir līdz 2 metriem bieza. Nav redzama pat mūsu nacionālā jurta, kas ir 4 metrus augsta. Pilsētā – Ulanbatorā – ir normāli, bet arī temperatūra ir zema – mīnus 30 grādu. Tā skaitās aukstākā galvaspilsēta pasaulē," portālam sacīja tālais viesis.