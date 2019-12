Atslēgvārdi liepājas pusmaratons | skrien latvija | pusmaratons | sacensības

Seriāla "Skrien Latvija" nākamā gada sākotnējā kalendārā mūsu pilsēta nebija iekļauta, un Liepājas, kā arī citu pilsētu skrējēji jau paguva satraukties, ka pēc trīs gadu atkārtotas sadarbības atkal varētu šķirties abu pušu ceļi. Tomēr seriāla pārstāvis Daniels Kārkliņš vakar "Kurzemes Vārdam" sacīja: "85–90%, ka "Skrien Latvija" posms Liepājā notiks".

Jau oktobra nogalē dažādu sacensību rīkotājas biedrības "Sportlat" interneta vietnē parādījās "Skrien Latvija" seriāla nākamā gada provizoriskais kalendārs. Tā kā tajā nebija iekļauta Liepāja, skrējēji sāka satraukties. Un ne tikai tāpēc, ka baidījās par to, ka Liepāja varētu palikt bez skriešanas svētkiem, bet arī tāpēc, ka novembris un decembris tradicionāli ir laiks, kad plašās sporta amatieru kustības pārstāvji plāno savu nākamās sezonas kalendāru.

Novembra izskaņā seriāla rīkotāji joprojām oficiāli nebija paziņojuši ne par Liepājas posma izslēgšanu no "Skrien Latvija" kalendāra, ne par tā atstāšanu tajā. Liepājas Sporta pārvaldes vadītājs Elans Strazdiņš izklausījās izbrīnīts, kad "Kurzemes Vārds" viņam jautāja par seriāla iespējamo aiziešanu no Liepājas. "Nevaru to ne apstiprināt, ne noliegt. Nav tādas cietas informācijas. Mēs pat [pilsētas] budžeta projektā paredzam tam finansējumu. Zinām, ka pagājušajā gadā seriāla rīkotāji mainījās, pastāvēja būt-nebūt jautājums, bet vēlāk viss sakārtojās. Pieļauju, ka kalendāru vēl var izlabot, ja Liepājā notiks pavasara pirmais posms."

Vakar "Skrien Latvija" pārstāvis Daniels Kārkliņš "Kurzemes Vārdam" sacīja, ka seriāla posms Liepājā, visticamāk, notiks arī 2020. gadā. Taču viņš piebilda, ka simtprocentīgai skaidrībai par posma norisi vajadzētu būt decembra laikā: "Tas būs zināms, kad sapratīsim finansējumu no domes. Vairāk tādas formālas lietas. Datumu mēs noteikti paziņosim nākamās nedēļas laikā, bet provizoriski tas ir aprīlis, aprīļa sākums".

