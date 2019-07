Aizvada LTS kausa piekto posmu

Atslēgvārdi teniss | liepājas tenisa sporta skola

No 19. līdz 21.jūlijam Liepājas Tenisa sporta skolas kortos norisinājās LTS kausa 5.posms U12 vecuma grupai. Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja – Matīss Ozoliņš-Pese, Bogdans Kozlovs, Marija Lauva, Sabīne Vaidere, Laura Kristiana Sprūde, Ketlina Arone, Elizabete Marta Hamitova, Anna Azarova, Evelīna Poikāne, Laura Kļaviņa, Annete Skripka un Daniela Krušatina. No liepājniekiem vislabāk nospēlēja Marija Lauva, kura izcīnīja 3.vietu.

Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts informē, ka zēnu konkurencē diemžēl neviens no liepājniekiem nespēja pārvarēt turnīra pirmo kārtu, savukārt, meiteņu konkurencē vislabāko sniegumu no liepājniecēm demonstrēja Marija Lauva, iekļūstot pusfinālā, kurā diemžēl ar 3-6 1-6 tika atzīts ar 2.numuru izliktās un turnīra uzvarētājas Lauras Spārniņas (TSS Open) pārākums. Spēlē par 3.vietu Marija ar 6-4 6-4 guva uzvaru pār ar 3.numuru izlikto Līvu Valaini (Mārupes TS). Līdz ar to mājas sacensībās Marija Lauva izcīnīja 3.vietu.

Godalgoto vietu ieguvēji zēniem

1.vieta – Rihards Neimanis (Mārupes TS)

2.vieta – Mārtiņš Rubezis (TK Jelgava)

3.vieta – Aleksandrs Sotikovs (Zauers TK)

Godalgoto vietu ieguvēji meitenēm

1.vieta – Laura Spārniņa (TSS Open)

2.vieta – Adelina Lačinova (TSS Open)

3.vieta – Marija Lauva (Liepājas Tenisa sporta skola)