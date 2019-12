Anastasija Sevastova iegūst Latvijas gada balvu sportā

Foto: no sporta studijas facebook profila

Atslēgvārdi anastasija sevastova | gada balva sportā | apbalvojums

Tenisiste Anastasija Sevastova un skeletonists Martins Dukurs ceturtdien "Latvijas Gada balva sportā 2019" ceremonijā tika nosaukti par Latvijas 2019.gada labākajiem sportistiem.

Sevastova pie balvas tikusi otro gadu pēc kārtas un otro reizi karjerā, bet Dukuram tas jau ir sestais apbalvojums un pirmais pēc trīs gadu pārtraukuma.

Uz labākās sportistes balvu pretendēja arī tenisiste Aļona Ostapenko, svarcēlāja Rebeka Koha, kā arī pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka. Savukārt vīriem starp finālistiem bija arī bokseris Mairis Briedis, bobslejists Oskars Ķibermanis, handbolists Dainis Krištopāns un blakusvāģu motokrosa kantētājs Kaspars Stupelis.

Sevastova šovasar uzvarēja Jūrmalas WTA “International” turnīrā, kas bija pirmais WTA turnīrs Latvijas vēsturē. Sevastova sezonas laikā stabili ierindojās starp pasaules 20 labākajām spēlētājām, ilgu laiku esot 11.pozīcijā. Divos "Grand Slam" turnīros viņa iekļuva ceturtajā kārtā, kā arī veiksmīgi startēja Federāciju kausa Pasaules otrās grupas pirmajā duelī pret Slovākiju.

Savukārt Dukurs šogad triumfēja pasaules čempionātā un Eiropas meistarsacīkstēs, kā arī izcīnīja trešo vietu Pasaules kausa kopvērtējumā.

Tikmēr labākās Latvijas sporta spēļu komandas balvu saņēma Latvijas vīriešu handbola izlase, kas balsojumā pārspēja "TTT Rīga" komandu un Latvijas vīriešu hokeja izlasi. Savukārt balvu "Labākā Latvijas komanda individuālajos sporta veidos" ieguva Eiropas čempiones pludmales volejbolā Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka. Starp pretendentiem uz balvu bija arī bobsleja četrinieks Oskars Ķibermanis/Matīss Miknis/Arvis Vilkaste/Jānis Strenga un pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs.

Labākā trenera balvu saņēma pludmales volejbolistu treneris Genādijs Samoilovs, kurš balsojumā bija pārāks pār Eduardu Andruškeviču (svarcelšana), Daini Dukuru (skeletons), Bobu Hārtliju (hokejs) un Sandi Prūsi (bobslejs).

Tikmēr par Latvijas labāko tehnisko sporta veidu pārstāvi tika atzīts motosportists blakusvāģu klasē Stupelis, bet pirmajā trijniekā bija arī motosportists solo klasēs Pauls Jonass un rallijkrosa pilots Jānis Baumanis. Stupeli līdzjutēji atzina arī par populārāko sportistu, viņam finālbalsojumā pārspējot Jonasu un Krištopānu.

Gada uzlecošās zvaigznes balvu saņēma šosejas riteņbraucējs Krists Neilands, kurš balsojumā pārspēja smaiļotāju Robertu Akmeni, tenisisti Kamillu Bartoni, basketbolistu Artūru Kurucu un peldētāju Ievu Maļuku.

Tāpat tika pasniegta balva par cīņas gribu, kuru saņēma Pļaviņš, kurš, spītējot kājas savainojumam, pabeidza Pasaules tūres maču, un izcīnīja bronzas medaļu. Starp finālistiem bija arī basketbolists Jānis Strēlnieks un motosportists Stupelis.

Tikmēr par gada notikumu sportā tika atzīts Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā Valmierā, kas pārspēja Jūrmalas WTA "International" tenisa turnīru "Baltic Open", pasaules rallijkrosa čempionāta "Neste" Latvijas posmu un "tet" Rīgas maratonu.

Artūra Vaidera vārdā nosaukto balvu kā labākā žurnāliste saņēma "Latvijas Radio" žurnāliste Inita Kresa-Katkovska. Balvai izvirzīti bija arī "Latvijas Televīzijas" žurnālists Raimonds Gekišs un laikraksta "Diena" fotogrāfs Aivars Liepiņš.

Latvijas Paralimpiskās komitejas speciālbalva aizceļoja pie titulētās paravieglatlētes Diānas Dadzītes. Uz balvu pretendēja arī paravieglatlēts Aigars Apinis, parapeldētājs Jurijs Semjonovs un paraiejādes sportists Rihards Snikus.

Tāpat ceturtdien tika pasniegta balva gada labākajam sporta skolotājam un to saņēma Santa Krasovska no Rubenes pamatskolas. Uz balvu pretendēja arī Laura Janševska no Mežinieku pamatskolas un Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas sporta skolotāja Māria Liepiņš.

Jau pirms ceremonijas zināms, ka balvu "Mūža ieguldījums Latvijas sportā" saņems hokeja spēles entuziasts, pirmās mākslīgās ledus halles ārpus Rīgas izveidotājs, Talsu hokeja kluba dibinātājs un vadītājs, vairāku desmitu Latvijas hokeja izlases dalībnieku audzinātājs Imants Ziediņš. Balvu Ziediņam pasniedza Latvijas prezidents Egils Levits.

Pretendentus nominācijās līdz 10.novembrim izvirzīja Latvijā atzīto sporta federāciju, Latvijas Sporta federāciju padomes, LOK, Latvijas Olimpiskās vienības vadības, Latvijas Nacionālās sporta padomes locekļi, kā arī Latvijas sporta žurnālisti un citi nozares eksperti, bet uzvarētājus noteica žūrija.

Pērn par labākajiem tika atzīti bobslejists Oskars Melbārdis un tenisiste Anastasija Sevastova.