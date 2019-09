Ar liepājnieces uzvaru noslēdzas starptautiskais "ITF Juniors" tenisa turnīrs

Atslēgvārdi teniss | liepājas tenisa sporta skola

No 30.augusta līdz 6.septembrim Liepājas Tenisa sporta skolas kortos Jūrmalas parkā norisinājās starptautiskais "ITF Juniors" tenisa turnīrs U18 vecuma grupai "Prince Cup Liepaja 2019". Meiteņu konkurencē uzvaru guva liepājniece Elza Tomase, informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

Šajās sacensībās piedalījās 96 jaunie tenisa spēlētāji un spēlētājas no tādām valstīm kā Latvija, Lietuva, Igaunija, Armēnija, Krievija, Polija, Baltkrievija, Somija, Grieķija, Zviedrija, Ukraina un Īrija.

Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja Valērijs Vorobjovs, Dāvis Rolis, Dāvids Špaks, Elza Tomase, Karolīna Skābe, Alise Vindiga, Paula Jankova, Anastasija Rižkova un Evelīna Ķīvīte.

Zēnu konkurencē vienspēlēs Dāvids Špaks dalību sacensībās uzsāka ar kvalifikācijas spēlēm, taču diemžēl pēdējā cīņā par iekļūšanu pamatturnīrā tika piedzīvots zaudējums un viņam sacensības bija beigušās.

Savukārt, Valērijs Vorobjovs un Dāvis Rolis sacensības iesāka pamatturnīrā, kurā abi liepājnieki zaudējumu diemžēl piedzīvoja jau 1.kārtā un no tālākās cīņas izstājās. Uzvaru sacensībās izcīnīja ar 3.numuru izsētais Pjotrs Bars Birjukovs (Petr Bar Biryukov – Krievija), 2.vietā atstājot kvalifikācijas sacensības pārvarējušo lietuvieti Vili Gaubu (Vilius Gaubas).

Zēnu dubultspēlēs liepājnieki Dāvis Rolis un Dāvids Špaks, spēlējot kopā, zaudējumu piedzīvoja jau 1.kārtā, zaudējot nākamajiem dubultspēļu turnīra uzvarētājiem.

Savukārt, Valērijs Vorobjovs, spēlējot kopā ar Robertu Jaričevski no Latvijas, aizcīnījās līdz pusfinālam, kurā tika piedzīvots zaudējums, tādējādi ierindojoties dalītajā 3.vietā.

Uzvaru zēnu dubultspēlēs izcīnīja pāris no Baltkrievijas Mihails Malakovičs (Mikhail Malakhovich) un Daņils Ostapenkovs (Daniil Ostapenkov), 2.vietā atstājot lietuvieti Edu Butvilu (Edas Butvilas) un spēlētāju no Ukrainas Ivanu Kremeņčutskiju (Ivan Kremenchutskyi).

Meiteņu vienspēlēs 1.kārtu no liepājniecēm pārvarēja ar 1.numuru izsētā Elza Tomase un Evelīna Ķīvīte, kurai gan turnīrs beidzās ar 2.kārtu.

Savukārt, Elza Tomase, demonstrējot lielisku sniegumu, spēja aizcīnīties līdz finālam, kurā ar 7-6(5) 6-4 izcīnīja uzvaru starptautiskajā tenisa turnīrā. 2.vietā ierindojās ar 2.numuru izsētā lietuviete Klaudija Bubelīte (Klaudija Bubelyte).

Meiteņu dubultspēlēs liepājniece Alise Vindiga, spēlējot ar Elizabeti Kļavinsku no Latvijas, no turnīra izstājās spēlē par pusfinālu.

Tāpat spēlē par pusfinālu zaudējumu piedzīvoja liepājniece Elza Tomase, kura spēlēja kopā ar Jevu Avetisjanu (Yeva Avetisyan – Armēnija). Uzvaru meiteņu dubultspēlēs izcīnīja Baltkrievijas pārstāves Marja Sceceviča (Maryia Stsetsevich) un Hanna Cicavetca (Hanna Tsitavets). 2.vietā ierindojās Alīsija Formela (Alicja Formella – Polija) un Elizabete Strongina (Elizabeth Strongina- Krievija).